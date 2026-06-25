Αμέσως μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από την Ducati, ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Aprilia.

Το απίστευτο ντόμινο εξελίξεων στο MotoGP συνεχίζεται με τον ίδιο εκκωφαντικό τρόπο. Ελάχιστο χρόνο μετά την επίσημη είδηση ότι ο Φραντσέσκο Μπανάια και η Ducati θα χωρίσουν τους δρόμους τους στο τέλος του 2026, η Aprilia Racing έσπευσε να πυροδοτήσει τη μεταγραφική βόμβα που όλοι περιμέναμε. Ο Ιταλός πολυπρωταθλητής υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την ομάδα του Νοάλε, με ισχύ από το 2027. Ο Μπανάια παίρνει τη θέση του Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος αναμένεται πολύ σύντομα να ανακοινωθεί από τη Yamaha.

Η κίνηση αυτή διαμορφώνει νέες ισορροπίες στο grid, καθώς ο Μπανάια θα βρεθεί στην Aprilia Racing δίπλα στον Μάρκο Μπετζέκι. Με αυτόν τον τρόπο, η ιταλική εταιρεία δημιουργεί μια ονειρική, αμιγώς ιταλική ομάδα στη μεγάλη κατηγορία. Η έλευση του «Πέκο» θωρακίζει με τον καλύτερο τρόπο το project της Aprilia ενόψει των μεγάλων τεχνικών αλλαγών του 2027, όταν και θα εισαχθούν οι νέοι κινητήρες των 850 κ.εκ.

Ιταλική «εθνική» ομάδα

Τα νούμερα που κουβαλάει μαζί του ο Μπανάια επιβεβαιώνουν την τεράστια αξία της μεταγραφής. Από το ντεμπούτο του στη Moto3 το 2013, ο Ιταλός έδειξε σπάνιο ταλέντο και αποφασιστικότητα, στοιχεία που τον οδήγησαν στην κατάκτηση τριών Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων: ένα στη Moto2 το 2018 και δύο συνεχόμενα στην κορυφαία κατηγορία του MotoGP το 2022 και το 2023.

Έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 41 νίκες, 86 βάθρα και 35 pole positions, ο Μπανάια έχει ήδη γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στη λίστα με τους πιο επιτυχημένους Ιταλούς αναβάτες όλων των εποχών στην κορυφαία κατηγορία, πίσω μόνο από τους ζωντανούς θρύλους Τζάκομο Αγκοστίνι και Βαλεντίνο Ρόσι.

Μάσιμο Ριβόλα (Γενικός Διευθυντής Aprilia Racing): «Ο Μικέλε Κολανίνιο (Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Piaggio) κι εγώ μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για τη στήριξη της Ιταλίας, και αυτός είναι ο λόγος που σκεφτήκαμε και οι δύο τον Μάρκο (Μπετζέκι) και τον Πέκο (Μπανάια) μαζί για το επόμενο κεφάλαιο της Aprilia Racing. Η άφιξη του Μπανάια αποτελεί μια επιβεβαίωση της αξίας του ιταλικού αθλητισμού, ο οποίος τους τελευταίους μήνες έχει διακριθεί στην παγκόσμια σκηνή χάρη στα επιτεύγματα του Κίμι Αντονέλι στη Formula 1, του Γιάνικ Σίνερ στο τένις και της Φεντερίκα Μπρινιόνε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο Κορτίνα 2026. Γι' αυτόν το λόγο, το να καλωσορίζουμε τον Πέκο μας γεμίζει με περηφάνια και δίνει στον ιταλικό αθλητισμό μια περαιτέρω ώθηση διεθνώς. Θα προσφέρουμε σε αυτόν και την οικογένειά του ένα θερμό καλωσόρισμα, αλλά πρώτα θα προσπαθήσουμε να τον κερδίσουμε! Το να έχουμε έναν αναβάτη με πολλαπλούς παγκόσμιους τίτλους είναι μια ευθύνη που ανυπομονούμε να αναλάβουμε».