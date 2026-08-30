Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati επικράτησε μετά από μάχη με τους Πέδρο Ακόστα και Μάρκο Μπετζέκι, πλησιάζοντας σημαντικά τον Χόρχε Μαρτίν στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Ο Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati Lenovo κατέκτησε τη νίκη στο Grand Prix του Άραγκον για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, συνεχίζοντας την καθολική του πεικράτηση μετά τη νίκη του στο Σπριντ και «κλείνοντας» τη βαθμολογική ψαλίδα από την κορυφή. Παρά την πίεση που δέχτηκε σε μια από τις αγαπημένες του αριστερόστροφες πίστες, ο Ισπανός διατήρησε τον έλεγχο μέχρι την καρό σημαία, έχοντας ως βασικό διεκδικητή τον Πέδρο Ακόστα.

Η εκκίνηση βρήκε τον poleman Μάρκο Μπετζέκι να διατηρεί αρχικά την πρωτοπορία, πριν δεχτεί την επίθεση του Μάρκεθ στη Στροφή 1. Ωστόσο, ένα πρόβλημα στο σύστημα μεταβολής ύψους (ride height device) καθυστέρησε τον Μάρκεθ στις Στροφές 2 και 3, επιτρέποντας στον Μπετζέκι αλλά και στον Χόρχε Μαρτίν να τον προσπεράσουν.

Η αντεπίθεση του Μάρκεθ και η προσπέραση του Ακόστα

Ο Μάρκεθ ανέκτησε γρήγορα τον ρυθμό του, προσπερνώντας τον Μαρτίν στη Στροφή 15, με τον Ακόστα να ακολουθεί τον ελιγμό. Στον έκτο γύρο, ο Μάρκεθ επιτέθηκε στον Μπετζέκι στο ίδιο σημείο και ολοκλήρωσε το προσπέρασμα στα φρένα της Στροφής 16. Στην ίδια φάση, ο Ακόστα εκμεταλλεύτηκε την τροχιά του Μπετζέκι και ανέβηκε στη δεύτερη θέση με έναν ελιγμό από την εξωτερική.

Ο αναβάτης της KTM πίεσε τον Μάρκεθ στους επόμενους γύρους, όμως ο πρωταθλητής απάντησε σημειώνοντας συνεχόμενα περάσματα στο 1:46. Δημιούργησε έτσι διαφορά ασφαλείας, την οποία διατήρησε μέχρι το τέλος παρά ορισμένα μικρά λάθη.

Η κατάταξη, οι πτώσεις και η βαθμολογία

Ο Μπετζέκι συμπλήρωσε το βάθρο στην τρίτη θέση, ενώ πίσω του τερμάτισαν οι Άλεξ Μάρκεθ και Χόρχε Μαρτίν. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Μαρτίν διατηρεί το προβάδισμα στη βαθμολογία με 19 βαθμούς διαφορά από τον Μαρκ Μάρκεθ και 24 από τον Μπετζέκι.

Τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Φερμίν Αλντεγκέρ, Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, Ενέα Μπαστιανίνι (που προσπέρασε τον Ντιόγκο Μορέιρα στον τελευταίο γύρο), ο Μορέιρα και ο Μπραντ Μπίντερ. Ο Τζακ Μίλερ ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της Yamaha στην 11η θέση.

Από τον αγώνα εγκατέλειψαν λόγω πτώσης οι Φραντσέσκο Μπανάια, Φράνκο Μορμπιντέλι και Τοπράκ Ραζγκατλίογλου, ενώ ο Ραούλ Φερνάντεθ αποχώρησε νωρίς με πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Επόμενος αγώνας είναι το GP Αγ. Μαρίνου στο Μιζάνο, που θα διεξαχθεί το 3ήμερο 11-13 Σεπτεμβρίου.

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