Ο Χόρχε Μαρτίν διατηρεί την πρωτοπορία, με τον Μαρκ Μάρκεθ να ανεβαίνει στη δεύτερη θέση και να μειώνει τη διαφορά στους 19 βαθμούς.

Η ολοκλήρωση του Grand Prix στο Άραγκον διατηρεί τον Χόρχε Μαρτίν στην κορυφή της βαθμολογίας των αναβατών του MotoGP με 256 βαθμούς, ωστόσο η μάχη του τίτλου φουντώνει. Ο Μαρκ Μάρκεθ ανέβηκε στη δεύτερη θέση με 237 βαθμούς, μειώνοντας τη διαφορά στους 19 από την κορυφή, ενώ ο Μάρκο Μπετζέκι υποχώρησε τρίτος με 232 βαθμούς.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο με 208 βαθμούς, ακολουθούμενος από τον Άι Ογκούρα με 203 και τον Πέδρο Ακόστα με 189 βαθμούς. Πιο πίσω, στην όγδοη θέση της κατάταξης, παραμένει ο Φραντσέσκο Μπανιάια με 143 βαθμούς.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών