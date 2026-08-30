Η διαδρομή των 4,13 χιλιομέτρων θα φιλοξενήσει το Grand Prix της Αυστραλίας από το 2027, αντικαθιστώντας το Φίλιπ Άιλαντ.

Η Αδελαΐδα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον πρώτο αγώνα σε σιρκουί δρόμου στο καλεντάρι του MotoGP, και έγινε η επίσημη παρουσίαση των σχεδίων της νέας διαδρομής. Το εγχείρημα, συνολικού προϋπολογισμού 96 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ), θα αντικαταστήσει το Φίλιπ Άιλαντ και θα φιλοξενήσει τον αγώνα της Αυστραλίας από το 2027 έως τουλάχιστον το 2032.

Η νέα διαδρομή έχει μήκος 4,13 χιλιόμετρα, περιλαμβάνει 15 στροφές και επαναφέρει τμήματα της ιστορικής πίστας της Φόρμουλα 1, όπως τις Stag Corner, Rundle Road, Brewery Bend και Dequetteville Terrace. Οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι οι μοτοσικλέτες της κατηγορίας MotoGP θα αγγίζουν τελικές ταχύτητες της τάξης των 343 χλμ./ώρα, με τον εκτιμώμενο χρόνο γύρου να διαμορφώνεται στο 1 λεπτό και 26 δευτερόλεπτα.

FIRST LOOK 🇦🇺



Experience every turn, straight and braking zone of the proposed Adelaide layout 🏍️#MotoGP pic.twitter.com/V8MYEqKMIM — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 30, 2026

Επένδυση στις υποδομές και ασφάλεια υψηλών προδιαγραφών

Ο πρωθυπουργός της Νότιας Αυστραλίας, Πίτερ Μαλινάουσκας, παρουσίασε τη διαμόρφωση της πίστας, με την ολοκλήρωση των έργων να προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο του 2027, όταν και υπολογίζεται να διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας. Το σχεδιαστικό πλάνο αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ της διοργάνωσης του MotoGP, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσυκλετισμού (FIM) και των τοπικών φορέων.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του MotoGP Group, Κάρλος Εσπελέτα, ανέφερε ότι η διαμόρφωση της πίστας μελετήθηκε εξαντλητικά ώστε να συνδυάζει την αγωνιστική πρόκληση με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει ληφθεί μέριμνα για τον περιορισμό της όχλησης στην τοπική κοινωνία κατά τη διάρκεια των εργασιών και της διοργάνωσης.

#MotoGP Race Direction Representative Loris Capirossi breaks down the new Adelaide street circuit 🇦🇺🔎https://t.co/DGNeYiS5Gr August 30, 2026

Περιβαλλοντικά μέτρα και αντιδράσεις

Η κλίμακα των παρεμβάσεων προκάλεσε αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, με 43.000 πολίτες να υπογράφουν αίτημα για τη διακοπή του έργου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, θα αφαιρεθούν 42 δέντρα που έχουν χαρακτηριστεί «σημαντικά» και 335 που βρίσκονται σε κακή κατάσταση ή θεωρούνται εισβολικά, ενώ 88 δέντρα θα μεταφυτευθούν. Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι το 95% των 8.895 δέντρων της περιοχής θα παραμείνει ανέπαφο.

Για την αποκατάσταση των τοπικών οικοσυστημάτων και του ποταμού Τόρενς προβλέπεται κονδύλιο 15 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε επίσης να φυτέψει 10 νέα δέντρα για κάθε ένα που αφαιρείται, φτάνοντας συνολικά τις 3.770 νέες φυτεύσεις στην περιοχή.

