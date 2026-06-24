Η επίσημη ανακοίνωση της Ducati Corse για το τέλος της συνεργασίας της με τον Φραντσέσκο Μπανάια στο τέλος του 2026 προκαλεί μεγάλες ανακατατάξεις στο grid.

Μια είδηση μεγατόνων -παρότι αναμενόμενη- έκανε την εμφάνισή της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP, καθώς η Ducati Corse ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Φραντσέσκο Μπανάια θα αποχωρήσει από την εργοστασιακή ομάδα στο τέλος της σεζόν του 2026. Μετά από οκτώ χρόνια κοινής πορείας, εκ των οποίων τα έξι με την εργοστασιακή Ducati Lenovo Team, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους, σηματοδοτώντας το τέλος μιας από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες στην ιστορία του σπορ.

Ο Μπανάια και η Desmosedici GP αποτέλεσαν το πιο επιτυχημένο «πάντρεμα» στην ιστορία του Borgo Panigale, έχοντας κατακτήσει μαζί δύο παγκόσμια πρωταθλήματα αναβατών (2022, 2023), 31 νίκες (εκ των οποίων οι 11 στη σεζόν του 2024), 62 βάθρα και 28 pole positions. Ο τελευταίος αγώνας του Ιταλού πολυπρωταθλητή με τα κόκκινα θα είναι το Grand Prix της Βαλένθιας στο κλείσιμο της φετινής χρονιάς, με τις δύο πλευρές να δεσμεύονται ότι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό μέχρι τότε.

Το χρονικό μιας ιστορικής κυριαρχίας

Ο Ιταλός αναβάτης εντάχθηκε στην οικογένεια της Ducati το 2019 ως rookie, όντας ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της χώρας του. Με τη στήριξη της τεχνικής ομάδας και τη μεθοδική του δουλειά, κατάφερε το 2022 να επιστρέψει τον τίτλο των αναβατών στο Borgo Panigale μετά από 15 ολόκληρα χρόνια ξηρασίας –βαδίζοντας στα χνάρια του Κέισι Στόνερ από το 2007– για να επαναλάβει τον θρίαμβο και την αμέσως επόμενη χρονιά.

Η αποδέσμευση του Μπανάια για το 2027 ανακατεύει πλήρως την τράπουλα στο grid του MotoGP. Με έναν αναβάτη αυτού του βεληνεκούς ελεύθερο στην αγορά, ο δρόμος ανοίγει διάπλατα για την Aprilia, η οποία αναζητά έναν κορυφαίο αναβάτη παγκόσμιας κλάσης για το δικό της εργοστασιακό project, αφού ο Χόρχε Μαρτίν αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα από τη Yamaha, πυροδοτώντας μια αλυσίδα εξελίξεων και για τις υπόλοιπες εργοστασιακές θέσεις της «silly season».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ducati Motor Holding, Κλαούντιο Ντομενικάλι, δήλωσε: «Ο Μπανάια έγραψε μερικά από τα πιο αξιομνημόνευτα κεφάλαια στην ιστορία της Ducati. Ο θρίαμβος του 2022 είχε ιδιαίτερη σημασία για μένα, καθώς ήταν το αποκορύφωμα μιας διαδικασίας αναδιάρθρωσης που μας επέτρεψε να επιστρέψουμε στο προσκήνιο μετά από μια δύσκολη περίοδο. Ο κομψός τρόπος οδήγησής του, τον οποίο μου αρέσει να αποκαλώ "Il Pinturicchio", μαζί με την εξαιρετική του εντιμότητα στην πίστα, έκαναν τους Ducatisti να τον ερωτευτούν. Οι τελευταίες σεζόν ήταν πιο απαιτητικές από αθλητική και τεχνική άποψη, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Μπανάια θα δώσει τα πάντα μέχρι την τελευταία του μέρα στα κόκκινα. Θα χαρεί να συναντήσει όλους τους οπαδούς στο επερχόμενο World Ducati Week, που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου στο Μιζάνο, όπου σίγουρα θα μας συναρπάσει με την Panigale V4 του στο Lenovo Race of Champions. Εκ μέρους όλων στην Ducati, ένα ειλικρινές ευχαριστώ», συμπλήρωσε ο Ντομενικάλι.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της Ducati Corse, Λουίτζι Νταλ'Ίνια, τόνισε τη βαθιά σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές: «Ο Μπανάια είναι ένας από εκείνους τους αναβάτες με τους οποίους η σπίθα άναψε αμέσως. Τον θέλαμε από πολύ μικρή ηλικία για να χτίσουμε ένα project γύρω του. Είναι γρήγορος και, πάνω απ' όλα, έξυπνος. Ο στόχος ήταν να φτάσουμε την Desmosedici GP στο μέγιστο των δυνατοτήτων της και τον πετύχαμε. Στις σχέσεις δεν είναι πάντα εύκολο να αναγνωρίσεις και να καταλάβεις πότε ένας κύκλος έχει τελειώσει και πότε χρειάζεται μια αλλαγή. Ο βαθύς δεσμός αμοιβαίας αγάπης που μας ενώνει δεν θα αλλάξει και θα είναι το κλειδί για να διαχειριστούμε όλους τους αγώνες μέχρι το τέλος της σεζόν, κλείνοντας αυτό το ταξίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα παραμείνει για πάντα ένας Πρωταθλητής στην ιστορία του Borgo Panigale αλλά και στη δική μου προσωπική ιστορία», κατέληξε ο Νταλ'Ίνια.