Ο Μάρκο Μπετζέκι εκκινεί από την pole position, με τους Μαρκ και Άλεξ Μάρκεθ να συμπληρώνουν την πρώτη σειρά. Αναλυτικά οι θέσεις όλων των αναβατών.

Ο Μάρκο Μπετζέκι εξασφάλισε την pole position στο Grand Prix του Άραγκον για το MotoGP, σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο στις κατατακτήριες δοκιμές. Δίπλα του στην πρώτη σειρά εκκίνησης θα βρεθούν οι Μαρκ Μάρκεθ και Άλεξ Μάρκεθ, με τον αναβάτη της Ducati να αναζητά ακόμη μία νίκη στην ισπανική πίστα.

Στη δεύτερη σειρά τοποθετούνται οι Ραούλ Φερνάντεθ, Χόρχε Μαρτίν και Πέδρο Ακόστα. Από την τρίτη σειρά θα ξεκινήσουν οι Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, Φραντσέσκο Μπανιάια και Ζοάν Ζαρκό, ο οποίος επιστρέφει στη δράση αλλά υποχρεούται να εκτίσει ποινή διπλού Long Lap στον αγώνα.

Η εκκίνηση στο Άραγκον θα δοθεί στις 15:00 ώρα Ελλάδας

Αναλυτικά η σειρά εκκίνησης