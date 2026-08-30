MotoGP: Η σειρά εκκίνησης του αγώνα στο Άραγκον

Κώστας Παστρίμας
MotoGP: Η σειρά εκκίνησης του αγώνα στο Άραγκον
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Ο Μάρκο Μπετζέκι εκκινεί από την pole position, με τους Μαρκ και Άλεξ Μάρκεθ να συμπληρώνουν την πρώτη σειρά. Αναλυτικά οι θέσεις όλων των αναβατών.

Ο Μάρκο Μπετζέκι εξασφάλισε την pole position στο Grand Prix του Άραγκον για το MotoGP, σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο στις κατατακτήριες δοκιμές. Δίπλα του στην πρώτη σειρά εκκίνησης θα βρεθούν οι Μαρκ Μάρκεθ και Άλεξ Μάρκεθ, με τον αναβάτη της Ducati να αναζητά ακόμη μία νίκη στην ισπανική πίστα.

Στη δεύτερη σειρά τοποθετούνται οι Ραούλ Φερνάντεθ, Χόρχε Μαρτίν και Πέδρο Ακόστα. Από την τρίτη σειρά θα ξεκινήσουν οι Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, Φραντσέσκο Μπανιάια και Ζοάν Ζαρκό, ο οποίος επιστρέφει στη δράση αλλά υποχρεούται να εκτίσει ποινή διπλού Long Lap στον αγώνα.

Η εκκίνηση στο Άραγκον θα δοθεί στις 15:00 ώρα Ελλάδας

Αναλυτικά η σειρά εκκίνησης

ΘέσηΌνομαΟμάδα
1Μάρκο ΜπετζέκιAprilia Racing
2Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo
3Άλεξ ΜάρκεθGresini Racing
4Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse Racing
5Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing
6Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM
7Φάμπιο Ντι ΤζιαναντόνιοVR46 Racing
8Φραντσέσκο ΜπανιάιαDucati Lenovo
9Ζοάν ΖαρκόLCR Honda
10Ντιόγκο ΜορέιραLCR Honda
11Φερμίν ΑλντεγκέρGresini Racing
12Φράνκο ΜορμπιντέλιVR46 Racing
13Τζακ ΜίλερPramac Yamaha
14Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM
15Ζουάν ΜιρHonda HRC
16Ενέα ΜπαστιανίνιTech3 KTM
17Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha
18Λούκα ΜαρίνιHonda HRC
19Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha
20Πολ ΕσπαργκαρόTech3 KTM
21Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPramac Yamaha
22Λορέντζο ΣαβαντόριTrackhouse Racing

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@Photo credits: Red Bull Content Pool

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