MotoGP: Η σειρά εκκίνησης του αγώνα στο Άραγκον
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Μάρκο Μπετζέκι εκκινεί από την pole position, με τους Μαρκ και Άλεξ Μάρκεθ να συμπληρώνουν την πρώτη σειρά. Αναλυτικά οι θέσεις όλων των αναβατών.
Ο Μάρκο Μπετζέκι εξασφάλισε την pole position στο Grand Prix του Άραγκον για το MotoGP, σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο στις κατατακτήριες δοκιμές. Δίπλα του στην πρώτη σειρά εκκίνησης θα βρεθούν οι Μαρκ Μάρκεθ και Άλεξ Μάρκεθ, με τον αναβάτη της Ducati να αναζητά ακόμη μία νίκη στην ισπανική πίστα.
Στη δεύτερη σειρά τοποθετούνται οι Ραούλ Φερνάντεθ, Χόρχε Μαρτίν και Πέδρο Ακόστα. Από την τρίτη σειρά θα ξεκινήσουν οι Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, Φραντσέσκο Μπανιάια και Ζοάν Ζαρκό, ο οποίος επιστρέφει στη δράση αλλά υποχρεούται να εκτίσει ποινή διπλού Long Lap στον αγώνα.
Η εκκίνηση στο Άραγκον θα δοθεί στις 15:00 ώρα Ελλάδας
Αναλυτικά η σειρά εκκίνησης
|Θέση
|Όνομα
|Ομάδα
|1
|Μάρκο Μπετζέκι
|Aprilia Racing
|2
|Μαρκ Μάρκεθ
|Ducati Lenovo
|3
|Άλεξ Μάρκεθ
|Gresini Racing
|4
|Ραούλ Φερνάντεθ
|Trackhouse Racing
|5
|Χόρχε Μαρτίν
|Aprilia Racing
|6
|Πέδρο Ακόστα
|Red Bull KTM
|7
|Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο
|VR46 Racing
|8
|Φραντσέσκο Μπανιάια
|Ducati Lenovo
|9
|Ζοάν Ζαρκό
|LCR Honda
|10
|Ντιόγκο Μορέιρα
|LCR Honda
|11
|Φερμίν Αλντεγκέρ
|Gresini Racing
|12
|Φράνκο Μορμπιντέλι
|VR46 Racing
|13
|Τζακ Μίλερ
|Pramac Yamaha
|14
|Μπραντ Μπίντερ
|Red Bull KTM
|15
|Ζουάν Μιρ
|Honda HRC
|16
|Ενέα Μπαστιανίνι
|Tech3 KTM
|17
|Φάμπιο Κουαρταραρό
|Monster Energy Yamaha
|18
|Λούκα Μαρίνι
|Honda HRC
|19
|Άλεξ Ρινς
|Monster Energy Yamaha
|20
|Πολ Εσπαργκαρό
|Tech3 KTM
|21
|Τοπράκ Ραζγκατλίογλου
|Pramac Yamaha
|22
|Λορέντζο Σαβαντόρι
|Trackhouse Racing
@Photo credits: Red Bull Content Pool