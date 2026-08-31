Προς ώρας παραμένει άγνωστη η συμμετοχή του Ίσακ Χατζάρ στο Grand Prix Ιταλίας, με τις αποφάσεις να αναμένεται να ληφθούν σύντομα.

Αισιοδοξία επικρατεί στις τάξεις της Red Bull Racing σχετικά με τη συμμετοχή του Ίσακ Χατζάρ στο Grand Prix Ιταλίας της Formula 1. Ο Γάλλος αναγκάστηκε να παρακολουθήσει από τα pits τον αγώνα στο Ζάντβορτ, εξαιτίας τραυματισμού στον αριστερό καρπό που υπέστη κατά τη διάρκεια προπόνησης στη θερινή διακοπή.

Η απόφαση να μην αγωνιστεί στην Ολλανδία είχε προληπτικό χαρακτήρα, καθώς η ομάδα δεν ήθελε να διακινδυνεύσει επιδείνωση της κατάστασής του. Έκτοτε, η αποθεραπεία του εξελίσσεται θετικά και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Red Bull θεωρούν πιθανή την επιστροφή του στη Μόντσα.

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Η ανάρρωση προχωράει κανονικά

Η Red Bull είχε ανακοινώσει επίσημα πριν από το GP Ολλανδίας ότι ο τραυματισμός δεν επέτρεπε στον Χατζάρ να αγωνιστεί, χωρίς να προσδιορίζει το ακριβές διάστημα της απουσίας του. Ο επικεφαλής της ομάδας, Λοράν Μεκίς, είχε χαρακτηρίσει τον τραυματισμό ελαφρύ, επισημαίνοντας ότι ο 21χρονος βρισκόταν γενικά σε καλή κατάσταση.

Σύμφωνα με το RacingNews365, ο καρπός του Χατζάρ παρουσιάζει σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις ημέρες πριν από τον αγώνα στο Ζάντβορτ. Η τελική απόφαση αναμένεται την Τετάρτη, δύο ημέρες πριν από την έναρξη της δράσης στη Μόντσα, ώστε να δοθεί στον οδηγό ο μέγιστος δυνατός χρόνος αποκατάστασης.

Εκτός από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, η Red Bull μπορεί να χρησιμοποιήσει τον προσομοιωτή για να αξιολογήσει αν ο Γάλλος μπορεί να αντεπεξέλθει χωρίς ενοχλήσεις στις δυνάμεις που ασκούνται στον καρπό κατά την οδήγηση.

Ο οδηγός της Red Bull Racing εμφανίστηκε, πάντως, ενθαρρυμένος από την πορεία της αποθεραπείας του, τονίζοντας ότι ο καρπός του «αναρρώνει γρήγορα». Η βελτίωση των τελευταίων ημερών έχει αυξήσει τις πιθανότητες να επιστρέψει κανονικά δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν.

Έτοιμος να επιστρέψει ο Λόσον αν χρειαστεί

Εφόσον ο Χατζάρ δεν πάρει το πράσινο φως, η Red Bull αναμένεται να διατηρήσει τις ίδιες αλλαγές που πραγματοποίησε στο Ζάντβορτ. Ο Λίαμ Λόσον θα παραμείνει στο δεύτερο μονοθέσιο της αυστριακής ομάδας, ενώ ο Γιούκι Τσουνόντα θα συνεχίσει στη Racing Bulls δίπλα στον Άρβιντ Λίντμπλαντ.

Ο Λόσον αξιοποίησε την απρόσμενη επιστροφή του στη Red Bull πραγματοποιώντας ιδιαίτερα ανταγωνιστική εμφάνιση στην Ολλανδία. Ο Νεοζηλανδός τερμάτισε στην έβδομη θέση, επιστρέφοντας στους βαθμούς με την RB22 έπειτα από την εξαιρετικά σύντομη παρουσία του στην ομάδα στις αρχές του 2025.

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