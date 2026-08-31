F1: Ο Χατζάρ δεν γνωρίζει ακόμη αν θα αγωνιστεί στη Μόντσα
- Η ανάρρωση προχωράει κανονικά
- Έτοιμος να επιστρέψει ο Λόσον αν χρειαστεί
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Αισιοδοξία επικρατεί στις τάξεις της Red Bull Racing σχετικά με τη συμμετοχή του Ίσακ Χατζάρ στο Grand Prix Ιταλίας της Formula 1. Ο Γάλλος αναγκάστηκε να παρακολουθήσει από τα pits τον αγώνα στο Ζάντβορτ, εξαιτίας τραυματισμού στον αριστερό καρπό που υπέστη κατά τη διάρκεια προπόνησης στη θερινή διακοπή.
Η απόφαση να μην αγωνιστεί στην Ολλανδία είχε προληπτικό χαρακτήρα, καθώς η ομάδα δεν ήθελε να διακινδυνεύσει επιδείνωση της κατάστασής του. Έκτοτε, η αποθεραπεία του εξελίσσεται θετικά και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Red Bull θεωρούν πιθανή την επιστροφή του στη Μόντσα.
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Η ανάρρωση προχωράει κανονικά
Η Red Bull είχε ανακοινώσει επίσημα πριν από το GP Ολλανδίας ότι ο τραυματισμός δεν επέτρεπε στον Χατζάρ να αγωνιστεί, χωρίς να προσδιορίζει το ακριβές διάστημα της απουσίας του. Ο επικεφαλής της ομάδας, Λοράν Μεκίς, είχε χαρακτηρίσει τον τραυματισμό ελαφρύ, επισημαίνοντας ότι ο 21χρονος βρισκόταν γενικά σε καλή κατάσταση.
Σύμφωνα με το RacingNews365, ο καρπός του Χατζάρ παρουσιάζει σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις ημέρες πριν από τον αγώνα στο Ζάντβορτ. Η τελική απόφαση αναμένεται την Τετάρτη, δύο ημέρες πριν από την έναρξη της δράσης στη Μόντσα, ώστε να δοθεί στον οδηγό ο μέγιστος δυνατός χρόνος αποκατάστασης.
Εκτός από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, η Red Bull μπορεί να χρησιμοποιήσει τον προσομοιωτή για να αξιολογήσει αν ο Γάλλος μπορεί να αντεπεξέλθει χωρίς ενοχλήσεις στις δυνάμεις που ασκούνται στον καρπό κατά την οδήγηση.
Ο οδηγός της Red Bull Racing εμφανίστηκε, πάντως, ενθαρρυμένος από την πορεία της αποθεραπείας του, τονίζοντας ότι ο καρπός του «αναρρώνει γρήγορα». Η βελτίωση των τελευταίων ημερών έχει αυξήσει τις πιθανότητες να επιστρέψει κανονικά δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν.
Έτοιμος να επιστρέψει ο Λόσον αν χρειαστεί
Εφόσον ο Χατζάρ δεν πάρει το πράσινο φως, η Red Bull αναμένεται να διατηρήσει τις ίδιες αλλαγές που πραγματοποίησε στο Ζάντβορτ. Ο Λίαμ Λόσον θα παραμείνει στο δεύτερο μονοθέσιο της αυστριακής ομάδας, ενώ ο Γιούκι Τσουνόντα θα συνεχίσει στη Racing Bulls δίπλα στον Άρβιντ Λίντμπλαντ.
Ο Λόσον αξιοποίησε την απρόσμενη επιστροφή του στη Red Bull πραγματοποιώντας ιδιαίτερα ανταγωνιστική εμφάνιση στην Ολλανδία. Ο Νεοζηλανδός τερμάτισε στην έβδομη θέση, επιστρέφοντας στους βαθμούς με την RB22 έπειτα από την εξαιρετικά σύντομη παρουσία του στην ομάδα στις αρχές του 2025.