Για μία ακόμη χρονιά στον εθνικό μας αγώνα στο WRC θα είναι «πλούσια» η ελληνική παρουσία πληρωμάτων, με όλα να στοχεύουν στη διάκριση.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις βρίσκεται λίγες ώρες πριν την επίσημη έναρξή του, με ομάδες και πληρώματα να είναι έτοιμοι για έναν ακόμη απαιτητικό μαραθώνιο 17 ειδικών διαδρομών. H δράση ξεκινάει την Πέμπτη 25 Ιουνίου με το shakedown στις 9:00 ώρα Ελλάδος και ολοκληρώνεται την Κυριακή με τη Wolf Power Stage.

Για μία ακόμη χρονιά θα είναι σε πρωταγωνιστικό ρόλο οι ελληνικές συμμετοχές και θα ριχτούν στη μάχη απέναντι στους «θεούς» του WRC.

Δείτε επίσης: Τα 11 καλύτερα σημεία για ζήσετε από κοντά το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Τα ελληνικά πληρώματα του αγώνα

Στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις του 2026 θα υπάρχει ελληνική παρουσία σε όλες τις κατηγορίες που θα πάρουν μέρος στον αγώνα (Rally1, Rally2, Rally3, Rally4 και Rally5). Συνολικά 12 ελληνικά πληρώματα θα ριχτούν στη μάχη, καθώς και ένα από την Κύπρο.

Στη Rally1 ξεχωρίζει η παρουσία του Ιορδάνη Σερδερίδη. Ο Έλληνας οδηγός θα οδηγήσει και φέτος το Ford Puma Rally1 της M-Sport και στοχεύει σε έναν καθαρό αγώνα.

Τις περισσότερες συμμετοχές έχει η Rally2 με 5, ενώ ακολουθεί η Rally3 με 4 συμμετοχές. Η κατηγορία Rally4 περιλαμβάνει μία ελληνική και τη μοναδική συμμετοχή του αγώνα, ενώ η Rally5 έχει τη μοναδική συμμετοχή.

Συμμετοχές Rally2

Λάμπρος Αθανασούλας και Κωνσταντίνος Σουκούλης με Hyundai i20 N

Παναγιώτης Ρουστέμης και Χρήστος Μπακλόρης με Skoda Fabia R5

Επαμεινώνδας Καρανικόλας και Γεώργιος Κακαβάς με Ford Fiesta Mk II

Ιωάννης Πλάγος και Χρήστος Κουζιώνης με Skoda Fabia R5

Ευθύμιος Χαλκιάς και Μάριος Τσαούσογλου με Skoda Fabia Evo

Συμμετοχές Rally3

“Flandy” και Κώστας Στεφανής με Ford Fiesta Rally3

Νικόλαος Νταβάρης και Κωνσταντίνος Μακρής με Ford Fiesta Rally3

Γεώργιος Δαλαπόρτας και Ηλίας Παναγιωτούνης με Ford Fiesta Rally3

Θεόδωρος Καλαμαράς και Δημήτριος Λαμπράκης με Ford Fiesta Rally3

Συμμετοχές Rally4

Πέτρος Βασιλόπουλος και Παναγιώτης Κουκλιαμπής με Ford Fiesta

Δημήτρης Παρέλλης και Ανδρέας Παπανδρέου με Opel Corsa

Συμμετοχές Rally5

Γεώργιος Δωδός και Νικόλαος Ιντζόγλου με Renault Clio RS

Back on gravel this weekend 🤩 WRC EKO Acropolis Rally Greece 2026, 25 - 28 June 🇬🇷#WRC | #AcropolisRally 🇬🇷 | #RallyWeek pic.twitter.com/2kaKNiQ33R — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) June 22, 2026

Η πλούσια ιστορία των ελληνικών πληρωμάτων

Για τους Έλληνες οδηγούς, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ζήσουν από πρώτο χέρι το πώς είναι η συμμετοχή σε έναν αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος, ανάμεσα σε κορυφαίους του είδους τους. Διαχρονικά η χώρα μας έχει έντονη παρουσία στον εθνικό μας αγώνα, ενώ πληρώματα και από την Κύπρο ρίχνονται στη μάχη.

Η ιστορία των Ελλήνων οδηγών στο Ράλλυ Ακρόπολις είναι γεμάτη με σπουδαίες διακρίσεις, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τη σκληρότητα του αγώνα και το γεγονός ότι από το 1973 αποτελεί (με μικρά... διαλείμματα) κομμάτι του WRC, απέναντι στις πανίσχυρες εργοστασιακές ομάδες.

Στην εποχή του αγώνα ως μέρος του WRC ξεχωρίζει η 2η θέση γενικής κατάταξης των Τάσου Λιβιεράτου και Μίλτου Ανδριόπουλου το 1975 και το 1976 με μία Alpine-Renault A110. Ο Στράτης Χατζηπαναγιώτου τερμάτισε στην εντυπωσιακή 5η θέση Γενικής το 1986 με Nissan 240 RS με συνοδηγό τον Κώστα Φερτάκης, ενώ το 1991 κέρδισε την Κατηγορία Ν (Παραγωγής) με Nissan Sunny GTI-R. Οι Γιάννης Βαρδινογιάννης και Κώστας Στεφανής, πέτυχαν την 6η θέση Γενικής το 1988 με Lancia Delta Integrale. Υπήρξαν επίσης 5 συνεχόμενες φορές πρώτο ελληνικό πλήρωμα.

Το 1995 οι Άρης Βωβός και Κώστας Στεφανής κέρδισαν τον αγώνα (σ.σ. που εκείνη τη χρονιά προσμετρούσε μόνο στο FIA 2-Litre Cup και όχι στο WRC) με Lancia Delta HF Integrale. Στο WRC, η καλύτερη τους θέση ήταν η 8η Γενικής το 2004 με Ford Focus WRC.

Οι Λάμπρος Αθανασούλας και Νίκος Ζακχαίος πέτυχαν μια τεράστια νίκη στην κατηγορία παραγωγής (PWRC) το 2009 τερματίζοντας ταυτόχρονα στην 8η θέση της Γενικής Κατάταξης με Skoda Fabia S2000. Ο Αθανασούλας έχει ανέβει και στο βάθρο της Γενικής (2ος το 2016, 3ος το 2015). Εκείνες τις χρονιές το Ράλλυ Ακρόπολις προσμετρούσε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ERC και όχι στο WRC.