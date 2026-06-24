ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Οι ελληνικές συμμετοχές του αγώνα
Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις βρίσκεται λίγες ώρες πριν την επίσημη έναρξή του, με ομάδες και πληρώματα να είναι έτοιμοι για έναν ακόμη απαιτητικό μαραθώνιο 17 ειδικών διαδρομών. H δράση ξεκινάει την Πέμπτη 25 Ιουνίου με το shakedown στις 9:00 ώρα Ελλάδος και ολοκληρώνεται την Κυριακή με τη Wolf Power Stage.
Για μία ακόμη χρονιά θα είναι σε πρωταγωνιστικό ρόλο οι ελληνικές συμμετοχές και θα ριχτούν στη μάχη απέναντι στους «θεούς» του WRC.
1 day to go until the EKO @AcropolisRally 2026!#AcropolisRally #RallyofGods #EKOAcropolisRally 🚗💨⚡️ pic.twitter.com/mbcjftB8UV— EKO Acropolis Rally (@AcropolisRally) June 24, 2026
Τα ελληνικά πληρώματα του αγώνα
Στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις του 2026 θα υπάρχει ελληνική παρουσία σε όλες τις κατηγορίες που θα πάρουν μέρος στον αγώνα (Rally1, Rally2, Rally3, Rally4 και Rally5). Συνολικά 12 ελληνικά πληρώματα θα ριχτούν στη μάχη, καθώς και ένα από την Κύπρο.
Στη Rally1 ξεχωρίζει η παρουσία του Ιορδάνη Σερδερίδη. Ο Έλληνας οδηγός θα οδηγήσει και φέτος το Ford Puma Rally1 της M-Sport και στοχεύει σε έναν καθαρό αγώνα.
Τις περισσότερες συμμετοχές έχει η Rally2 με 5, ενώ ακολουθεί η Rally3 με 4 συμμετοχές. Η κατηγορία Rally4 περιλαμβάνει μία ελληνική και τη μοναδική συμμετοχή του αγώνα, ενώ η Rally5 έχει τη μοναδική συμμετοχή.
Συμμετοχές Rally2
- Λάμπρος Αθανασούλας και Κωνσταντίνος Σουκούλης με Hyundai i20 N
- Παναγιώτης Ρουστέμης και Χρήστος Μπακλόρης με Skoda Fabia R5
- Επαμεινώνδας Καρανικόλας και Γεώργιος Κακαβάς με Ford Fiesta Mk II
- Ιωάννης Πλάγος και Χρήστος Κουζιώνης με Skoda Fabia R5
- Ευθύμιος Χαλκιάς και Μάριος Τσαούσογλου με Skoda Fabia Evo
Συμμετοχές Rally3
- “Flandy” και Κώστας Στεφανής με Ford Fiesta Rally3
- Νικόλαος Νταβάρης και Κωνσταντίνος Μακρής με Ford Fiesta Rally3
- Γεώργιος Δαλαπόρτας και Ηλίας Παναγιωτούνης με Ford Fiesta Rally3
- Θεόδωρος Καλαμαράς και Δημήτριος Λαμπράκης με Ford Fiesta Rally3
Συμμετοχές Rally4
- Πέτρος Βασιλόπουλος και Παναγιώτης Κουκλιαμπής με Ford Fiesta
- Δημήτρης Παρέλλης και Ανδρέας Παπανδρέου με Opel Corsa
Συμμετοχές Rally5
- Γεώργιος Δωδός και Νικόλαος Ιντζόγλου με Renault Clio RS
Back on gravel this weekend 🤩 WRC EKO Acropolis Rally Greece 2026, 25 - 28 June 🇬🇷#WRC | #AcropolisRally 🇬🇷 | #RallyWeek pic.twitter.com/2kaKNiQ33R— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) June 22, 2026
Η πλούσια ιστορία των ελληνικών πληρωμάτων
Για τους Έλληνες οδηγούς, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ζήσουν από πρώτο χέρι το πώς είναι η συμμετοχή σε έναν αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος, ανάμεσα σε κορυφαίους του είδους τους. Διαχρονικά η χώρα μας έχει έντονη παρουσία στον εθνικό μας αγώνα, ενώ πληρώματα και από την Κύπρο ρίχνονται στη μάχη.
Η ιστορία των Ελλήνων οδηγών στο Ράλλυ Ακρόπολις είναι γεμάτη με σπουδαίες διακρίσεις, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τη σκληρότητα του αγώνα και το γεγονός ότι από το 1973 αποτελεί (με μικρά... διαλείμματα) κομμάτι του WRC, απέναντι στις πανίσχυρες εργοστασιακές ομάδες.
Στην εποχή του αγώνα ως μέρος του WRC ξεχωρίζει η 2η θέση γενικής κατάταξης των Τάσου Λιβιεράτου και Μίλτου Ανδριόπουλου το 1975 και το 1976 με μία Alpine-Renault A110. Ο Στράτης Χατζηπαναγιώτου τερμάτισε στην εντυπωσιακή 5η θέση Γενικής το 1986 με Nissan 240 RS με συνοδηγό τον Κώστα Φερτάκης, ενώ το 1991 κέρδισε την Κατηγορία Ν (Παραγωγής) με Nissan Sunny GTI-R. Οι Γιάννης Βαρδινογιάννης και Κώστας Στεφανής, πέτυχαν την 6η θέση Γενικής το 1988 με Lancia Delta Integrale. Υπήρξαν επίσης 5 συνεχόμενες φορές πρώτο ελληνικό πλήρωμα.
Το 1995 οι Άρης Βωβός και Κώστας Στεφανής κέρδισαν τον αγώνα (σ.σ. που εκείνη τη χρονιά προσμετρούσε μόνο στο FIA 2-Litre Cup και όχι στο WRC) με Lancia Delta HF Integrale. Στο WRC, η καλύτερη τους θέση ήταν η 8η Γενικής το 2004 με Ford Focus WRC.
Οι Λάμπρος Αθανασούλας και Νίκος Ζακχαίος πέτυχαν μια τεράστια νίκη στην κατηγορία παραγωγής (PWRC) το 2009 τερματίζοντας ταυτόχρονα στην 8η θέση της Γενικής Κατάταξης με Skoda Fabia S2000. Ο Αθανασούλας έχει ανέβει και στο βάθρο της Γενικής (2ος το 2016, 3ος το 2015). Εκείνες τις χρονιές το Ράλλυ Ακρόπολις προσμετρούσε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ERC και όχι στο WRC.