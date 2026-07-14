Το ηλεκτρικό SUV από την Κίνα που βάζει στο στόχαστρο το Tesla Model Y με «όπλα» την εμφάνιση, την ποιότητα και την αρχιτεκτονική 800V που δίνει κορυφαία ταχύτητα φόρτισης.

Το XPENG G6 συστήνει την κινεζική μάρκα στην ελληνική αγορά, μπαίνοντας στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των μεσαίων ηλεκτρικών SUV και φέρνοντας μια ολοκληρωμένη τεχνική προσέγγιση. Η XPENG στοχεύει στην προσφορά ενός ώριμου συνόλου που ισορροπεί ανάμεσα στην προηγμένη τεχνολογία και την καθημερινή χρηστικότητα. Στην έκδοση Long Range Pro RWD που δοκιμάζουμε, το αυτοκίνητο καλείται να αποδείξει αν οι προδιαγραφές του στα χαρτιά μεταφράζονται σε μια ανταγωνιστική πρόταση ικανή να αντιμετωπίσει τον καθιερωμένο ανταγωνισμό της ευρωπαϊκής και αμερικανικής αγοράς, με κυριότερο αντίπαλο το Tesla Model Y.

Η προσέγγιση της XPENG δείχνει προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του Ευρωπαίου καταναλωτή, ο οποίος αναζητά ποιότητα κατασκευής και σταθερή οδική συμπεριφορά. Η πρώτη επαφή με το αυτοκίνητο αποκαλύπτει τη συγκροτημένη προσπάθεια της μάρκας να αποφύγει τις σχεδιαστικές υπερβολές και να εστιάσει στην ουσία της καθημερινής συμβίωσης. Με μήκος 4.758 χλστ., πλάτος 1.920 χλστ. και ύψος 1.650 χλστ., το G6 διαθέτει το κατάλληλο αποτύπωμα για να προσφέρει μεγάλους χώρους, διατηρώντας παράλληλα έναν ευέλικτο χαρακτήρα για τις καθημερινές μετακινήσεις.

Σχεδίαση με προσανατολισμό στην αεροδυναμική

Η εξωτερική εμφάνιση του XPENG G6 ακολουθεί μινιμαλιστική σχεδιαστική γλώσσα, η οποία δίνει προτεραιότητα στη ροή του αέρα και τη μείωση των αντιστάσεων. Το εμπρός μέρος χαρακτηρίζεται από τη φωτεινή λωρίδα LED που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του αμαξώματος, δημιουργώντας μια αναγνωρίσιμη φωτεινή υπογραφή. Οι καθαρές επιφάνειες, οι αναδυόμενες χειρολαβές των θυρών και η ομαλή κλίση της οροφής προς το πίσω μέρος προσδίδουν στο αυτοκίνητο μια σιλουέτα που θυμίζει coupe SUV, χωρίς όμως να περιορίζει δραματικά την εσωτερική χωροταξία.

Στο πίσω μέρος, η σχεδίαση παραμένει λιτή με μια λεπτή λωρίδα φωτιστικών σωμάτων και μια μικρή αεροτομή που ενσωματώνεται αρμονικά στην πόρτα του χώρου αποσκευών. Ο συντελεστής οπισθέλκουσας Cd 0,248 αποτελεί ένα από τα πιο ουσιαστικά χαρακτηριστικά του αμαξώματος. Στον πραγματικό κόσμο, αυτή η τιμή συμβάλλει στη μείωση των αεροδυναμικών θορύβων κατά την κίνηση στον αυτοκινητόδρομο και στην εξοικονόμηση πολύτιμης ενέργειας από την μπαταρία, αποδεικνύοντας ότι η αισθητική μπορεί να συνυπάρξει με τη μηχανολογική αποδοτικότητα.

Ποιότητα υλικών και χωροταξία

Το εσωτερικό του G6 αποκαλύπτει μια προσεγμένη προσπάθεια της XPENG να προσφέρει premium αίσθηση χωρίς περιττά διακοσμητικά στοιχεία. Η επιλογή των υλικών στο ταμπλό και στις πόρτες περιλαμβάνει κυρίως μαλακά πλαστικά και επενδύσεις καλής ποιότητας, ενώ η συναρμογή των επιμέρους τμημάτων δείχνει στιβαρή, αποτρέποντας τους τριγμούς κατά την κίνηση σε κακοστρωμένους δρόμους. Η εργονομία των καθισμάτων είναι προσεγμένη, προσφέροντας ικανοποιητική πλευρική στήριξη και πολλαπλές ηλεκτρικές ρυθμίσεις, μαζί με λειτουργίες θέρμανσης, αερισμού και μασάζ για τους εμπρός επιβάτες.

Η χωροταξία αποτελεί ένα από τα ισχυρά σημεία του μοντέλου, χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο των 2.890 χλστ. και την έξυπνη εκμετάλλευση της ηλεκτρικής πλατφόρμας. Οι πίσω επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους άφθονο χώρο για τα γόνατα και το κεφάλι, ενώ η δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της πλάτης του πίσω καθίσματος αναβαθμίζει σημαντικά την άνεση σε μακρινές διαδρομές. Ο χώρος αποσκευών των 571 λίτρων είναι τετραγωνισμένος και εύκολα εκμεταλλεύσιμος, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ο ωφέλιμος όγκος αυξάνεται στα 1.374 λίτρα, καθιστώντας το G6 μια ολοκληρωμένη πρόταση για τις ανάγκες μιας οικογένειας.

Ψηφιακό περιβάλλον

Η ψηφιοποίηση της καμπίνας είναι σχεδόν καθολική, ακολουθώντας τη σύγχρονη τάση της κατηγορίας. Πίσω από το τιμόνι βρίσκεται ένας μικρός αλλά ευκρινής πίνακας οργάνων που παρέχει τις βασικές πληροφορίες οδήγησης, ενώ το κέντρο του ταμπλό κυριαρχείται από την εντυπωσιακή οθόνη αφής των 15,6 ιντσών. Το σύστημα infotainment λειτουργεί με υψηλή ταχύτητα απόκρισης, προσφέροντας καθαρά γραφικά, ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και ένα πλήρες σύστημα καμερών περιμετρικής θέασης που διευκολύνει σημαντικά τους ελιγμούς σε στενούς χώρους.

Αυτή η ψηφιακή προσέγγιση, ωστόσο, φέρνει μαζί της ορισμένες εργονομικές προκλήσεις που απαιτούν χρόνο προσαρμογής από τον οδηγό. Η σχεδόν πλήρης απουσία φυσικών διακοπτών σημαίνει ότι ακόμη και βασικές λειτουργίες, όπως η ρύθμιση των καθρεπτών, των αεραγωγών του κλιματισμού ή των προγραμμάτων οδήγησης, πρέπει να εκτελούνται μέσα από τα μενού της κεντρικής οθόνης. Παρόλο που το λογισμικό είναι καλοσχεδιασμένο με σχετικά απλή δομή, η ανάγκη πλοήγησης σε υπομενού κατά τη διάρκεια της οδήγησης μπορεί να αποσπάσει την προσοχή, αναδεικνύοντας τη διαρκή πρόκληση της ισορροπίας μεταξύ τεχνολογίας και εργονομικής απλότητας.

Ηλεκτρικό υπόβαθρο και επιδόσεις

Η έκδοση Long Range Pro RWD εστιάζει στην ισορροπία μεταξύ απόδοσης και αυτονομίας. Ο ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη είναι τοποθετημένος στον πίσω άξονα, αποδίδοντας 296 ίππους και 440 Nm ροπής. Οι τιμές αυτές εξασφαλίζουν επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 6,7 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 202 χλμ./ώρα. Στο δρόμο, η ισχύς αποδίδεται με γραμμικό και πολιτισμένο τρόπο, χωρίς τις απότομες αντιδράσεις που συναντάμε σε άλλα ηλεκτρικά μοντέλα, προσφέροντας παράλληλα την απαραίτητη ζωντάνια για ασφαλή προσπεράσματα σε επαρχιακούς δρόμους.

Η επιλογή της πίσω κίνησης αποδεικνύεται ορθολογική για τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου, καθώς απαλλάσσει τον εμπρός άξονα από τις αντιδράσεις της ροπής κατά την επιτάχυνση, εξασφαλίζοντας καθαρότερη αίσθηση στο σύστημα διεύθυνσης. Η απόκριση στο γκάζι μεταβάλλεται αισθητά ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης (Eco, Comfort, Sport), επιτρέποντας στον οδηγό να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του συστήματος κίνησης στις εκάστοτε συνθήκες. Η συγκεκριμένη διάταξη προσφέρει εξαιρετική γραμμικότητα, κάνοντας την έκδοση RWD να φαντάζει ως η πιο ισορροπημένη επιλογή για την καθημερινή χρήση σε σύγκριση με τις βαρύτερες και πιο ενεργοβόρες τετρακίνητες εκδόσεις.

Οδηγικές εντυπώσεις

Στο δρόμο, το XPENG G6 Long Range Pro RWD ξεδιπλώνει έναν συγκροτημένο χαρακτήρα που στοχεύει στην παροχή υψηλής άνεσης και σταθερότητας. Η ανάρτηση, η οποία αποτελείται από γόνατα McPherson εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, έχει ρυθμιστεί με γνώμονα τα ευρωπαϊκά πρότυπα, προσπαθώντας να εξισορροπήσει την απορροφητικότητα με τον αυστηρό έλεγχο του αμαξώματος. Η ποιότητα κύλισης στον αυτοκινητόδρομο είναι πραγματικά αξιοσημείωτη, με το αυτοκίνητο να ταξιδεύει με εξαιρετική σταθερότητα και χαμηλά επίπεδα θορύβου στην καμπίνα, χάρη στην προσεγμένη ηχομόνωση και τον χαμηλό αεροδυναμικό συντελεστή.

Μέσα στον αστικό ιστό, η ανάρτηση έρχεται αναπόφευκτα αντιμέτωπη με τις γνωστές προκλήσεις των ελληνικών δρόμων. Κατά τη διέλευση από έντονες και κοφτές εγκάρσιες ανωμαλίες, το πίσω μέρος μπορεί να αντιδράσει σχετικά απότομα, κάτι αναμενόμενο για ένα όχημα που καλείται να διαχειριστεί ένα βάρος που ξεπερνά τους δύο τόνους λόγω της μεγάλης μπαταρίας. Ωστόσο, αυτή η σφιχτή ρύθμιση αποτελεί το απαραίτητο «αντίτιμο» για την εξαιρετική συγκρότηση του αμαξώματος, καθώς το G6 εξαλείφει πλήρως τις τάσεις πλεύσης και τις ενοχλητικές αναπηδήσεις, προσφέροντας τελικά μια αίσθηση απόλυτης ασφάλειας και στιβαρότητας σε κάθε διαδρομή.

Σε αυτό συμβάλλει καθοριστικά η κορυφαία στρεπτική ακαμψία του πλαισίου. Η τεχνολογία χύτευσης που χρησιμοποιεί η XPENG για το εμπρός και πίσω τμήμα της πλατφόρμας SEPA 2.0 αποδίδει καρπούς, καθώς το πλαίσιο συμπεριφέρεται ως ένα ενιαίο, ακλόνητο κομμάτι μετάλλου. Αυτή η δομική ακαμψία επιτρέπει στην ανάρτηση να λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ελαχιστοποιώντας τις κλίσεις του αμαξώματος στις γρήγορες καμπές του επαρχιακού δικτύου και επιτρέποντας στο μεσαίο SUV να διατηρεί με υποδειγματική συνέπεια την τροχιά του.

Το σύστημα διεύθυνσης ακολουθεί μια φιλοσοφία που δίνει προτεραιότητα στην ευκολία χρήσης. Το τιμόνι στερείται της πλούσιας επικοινωνίας και της λεπτομερούς πληροφόρησης για τα επίπεδα πρόσφυσης των εμπρός τροχών όταν ο οδηγός αποφασίσει να κινηθεί σε πιο σπορ ρυθμούς, κάτι που πάντως αποτελεί κοινό γνώρισμα της κατηγορίας των ηλεκτρικών SUV. Αυτή η μικρή έλλειψη οδηγικού feedback, ωστόσο, αντισταθμίζεται με τον καλύτερο τρόπο στην καθημερινή χρήση, καθώς το τιμόνι είναι εξαιρετικά ελαφρύ και ακριβές, μετατρέποντας τους ελιγμούς παρκαρίσματος και την κίνηση στα στενά της πόλης σε μια πανεύκολη και εντελώς ξεκούραστη διαδικασία, ενώ η επιλογή του προγράμματος Sport προσθέτει το απαραίτητο τεχνητό βάρος για τις υψηλότερες ταχύτητες.

Ιδιαίτερη, αλλά τελικά εξαιρετικά αποδοτική, είναι και η αίσθηση του συστήματος πέδησης. Λόγω της ηλεκτρονικής διαχείρισης by-wire και της ανάμειξης της ηλεκτρικής ανάκτησης με τα φυσικά φρένα, το πεντάλ παρουσιάζει μια μικρή ασάφεια στη διαδρομή του κατά τις πρώτες αναγνωριστικές βόλτες. Αυτή η αρχική ιδιαιτερότητα ξεπερνιέται γρήγορα χάρη στην υποδειγματική βαθμονόμηση της λειτουργίας One-Pedal. Το σύστημα επιτρέπει στον οδηγό να ελέγχει με απόλυτη ακρίβεια την επιβράδυνση μέχρι την πλήρη στάση χρησιμοποιώντας μόνο το πεντάλ του γκαζιού, γεγονός που μεγιστοποιεί την ανάκτηση ενέργειας και προσφέρει μια εξαιρετικά ξεκούραστη και ομαλή εμπειρία οδήγησης μέσα στο μποτιλιάρισμα της πόλης.

Απέναντι στο κατεστημένο

Το XPENG G6 Long Range Pro RWD αποτελεί μια εξαιρετικά συγκροτημένη και ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των μεσαίων ηλεκτρικών SUV, προτάσσοντας την τεχνολογική του ωριμότητα και την κορυφαία του αποδοτικότητα. Παρά τις μικρές εργονομικές ιδιαιτερότητες που επιβάλλει η καθολική ψηφιοποίηση της καμπίνας και τη σχετική σφιχτή αίσθηση της ανάρτησης στις έντονες αστικές κακοτεχνίες, το G6 αποζημιώνει πλήρως τον οδηγό με τους εξαιρετικούς του χώρους, την υποδειγματική ποιότητα κύλισης στον ανοιχτό δρόμο και, κυρίως, με ένα σύστημα φόρτισης 800V που επαναπροσδιορίζει την έννοια του ταξιδιού. Η σχεδίασή του εστιάζει ξεκάθαρα στην ουσία της ηλεκτρικής μετακίνησης, αποτελώντας ένα υποδειγματικά μελετημένο οικογενειακό εργαλείο που θέτει σε προτεραιότητα την πρακτικότητα και την καθημερινή ευκολία.

Ένα από τα πιο ισχυρά, ωστόσο, επιχειρήματα του G6 «κλειδώνει» στο ταμείο, εκεί όπου η XPENG ακολουθεί επιθετική τιμολογιακή πολιτική για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς. Η γκάμα ξεκινά από τα 41.990 ευρώ για την εισαγωγική έκδοση Standard Range Air RWD. Η έκδοση της δοκιμής μας, η Long Range Pro RWD με τη μεγάλη μπαταρία των 80,8 kWh και την αυξημένη πραγματική αυτονομία, τιμάται στα 44.990 ευρώ, αποτελώντας μάλλον την πιο ισορροπημένη και ελκυστική επιλογή της γκάμας. Για όσους αναζητούν την απόλυτη ισχύ και την ασφάλεια της τετρακίνησης, η κορυφαία Long Range Pro Performance AWD τοποθετείται στα 50.990 ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα, το XPENG G6 αποδεικνύει στην πράξη ότι η κινεζική εταιρεία διαθέτει το μηχανολογικό υπόβαθρο και την τεχνολογική υπεροχή για να κοιτάξει στα μάτια τους παραδοσιακούς ηγέτες της κατηγορίας. Για όσους αναζητούν ένα προηγμένο τεχνολογικά ηλεκτρικό SUV που προσφέρει πολύ καλό value for money, κορυφαίους χρόνους φόρτισης και μια απόλυτα απροβλημάτιστη καθημερινή συμβίωση, το G6 Long Range Pro RWD είναι έτοιμο να πρωταγωνιστήσει, αποτελώντας έναν από τους πιο ισχυρούς διεκδικητές της κορυφής.