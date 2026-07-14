Η Ferrari πραγματοποίησε filming day στο υπό κατασκευή σιρκουί της Μαδρίτης, δίνοντάς μας μια πρώτη on-board γεύση από τη νέα έδρα του Ισπανικού GP.

Η Formula 1 ετοιμάζεται να καλωσορίσει το νέο της «σπίτι» στην Ισπανία, καθώς το Grand Prix μετακομίζει από τη Βαρκελώνη στη Μαδρίτη. Αν και οι εργασίες κατασκευής της νέας πίστας, που ονομάζεται «Madring», συνεχίζονται, η άσφαλτος έχει ήδη στρωθεί και η Scuderia Ferrari δεν έχασε χρόνο. Η ιταλική ομάδα εκμεταλλεύτηκε την μέρα κινηματογράφησης (filming day) που είχε στη διάθεσή της για να πραγματοποιήσει τα πρώτα αναγνωριστικά περάσματα.

Δείτε το βίντεο

A first look at the Madring! 😮‍💨



Ride on board with Charles and Lewis for a full lap of F1’s newest track 👀 pic.twitter.com/MS8XPPVEaa — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 13, 2026

Στο τιμόνι βρέθηκαν τόσο ο Λιούις Χάμιλτον όσο και ο Σαρλ Λεκλέρ, καλύπτοντας συνολικά 200 χιλιόμετρα. Οι οδηγοί χρησιμοποίησαν ειδικά ελαστικά επιδείξεων της Pirelli, γεγονός που περιόρισε τη συλλογή κρίσιμων δεδομένων. Ωστόσο, τα on-board πλάνα που μοιράστηκε η Ferrari αποκάλυψαν μια ιδιαίτερα στενή διαδρομή, ειδικά στην έξοδο των pit, με έντονες υψομετρικές διαφορές και «τυφλά» σημεία πριν από τις ζώνες φρεναρίσματος.

Πίστα γεμάτη προκλήσεις και ελάχιστα σημεία προσπεράσματος

Παρά το γεγονός ότι οι ταχύτητες ήταν σημαντικά χαμηλότερες από αυτές που θα δούμε τον Σεπτέμβριο στο αγωνιστικό τριήμερο, η εντυπωσιακή Στροφή 12 με την έντονη κλίση δείχνει από τώρα έτοιμη να... καταστρέψει τα ελαστικά. Η γεωμετρία της πίστας, με τις συνεχείς εναλλαγές κατεύθυνσης και τις σχεδόν ανύπαρκτες ζώνες διαφυγής, αφήνει να εννοηθεί ότι τα προσπεράσματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα, καθώς υπάρχει ουσιαστικά μόνο μία αγωνιστική γραμμή.

Από την άλλη πλευρά, η διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας των μονοθεσίων δεν αναμένεται να αποτελέσει πρόβλημα, χάρη στις πολυάριθμες ζώνες έντονου φρεναρίσματος. Τις επόμενες εβδομάδες, η Formula 3 θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη και προετοιμασία της πίστας πραγματοποιώντας δοκιμές, οι οποίες θα επιτρέψουν στους διοργανωτές να ολοκληρώσουν τους απαραίτητους ελέγχους στα συστήματα ασφαλείας και χρονομέτρησης.