Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει αυτό το τριήμερο με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να κατευθύνεται στο Σπίλμπεργκ της Αυστρίας.

Έπειτα από διακοπή μίας εβδομάδας η Formula 1 επιστρέφει το τριήμερο 26-28 Ιουνίου με το Grand Prix Αυστρίας. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ταξιδεύει στο Σπίλμπερκ της Στυρίας για τον όγδοο αγώνα της σεζόν.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το αγωνιστικό τριήμερο στο Red Bull Ring δεν περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να δούμε αναβαθμίσεις από αρκετές ομάδες.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Γνωρίστε την πίστα του Σπίλμπεργκ

Ο αγώνας στο Σπίπλμπεργκ πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά στην παλιά χάραξη με το όνομα Οστεράιχρινγκ το 1969. Το 1995 η διαδρομή ανανεώθηκε στη σημερινή της μορφή και έμεινε στο πρόγραμμα μέχρι το 2003. Ο εκμοντερνισμός της πίστας σήμανε την επιστροφή του Grand Prix Αυστρίας το 2014. Η διαδρομή έχει μήκος 4.318 μέτρα, αποτελείται από 10 στροφές.

Την Κυριακή στον αγώνα οι οδηγοί θα διανύσουν 71 γύρους. Τις περισσότερες νίκες έχει ο Μαξ Φερστάπεν με 4 στο σύνολο, ενώ νικητής το 2025 ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Όσκαρ Πιάστρι από το 2025 στο 1:07,924.

Η Ferrari άλλαξε τα δεδομένα στη σεζόν

Στον αγώνα της Βαρκελώνης είδαμε τον Λιούις Χάμιλτον να παίρνει την πρώτη του νίκη με τη Scuderia Ferrari. Αυτός ήταν ο πρώτος του θρίαμβος με την ιταλική ομάδα σε Grand Prix, και έβαλε τέλος στην κυριαρχία της Mercedes-AMG. Έτσι, πλησίασε στη βαθμολογία τον πρωτοπόρο Κίμι Αντονέλι στους 41 βαθμούς.

Για το επίτευγμα αυτό βοήθησαν οι αναβαθμίσεις της Scuderia που της έδωσαν ώθηση, με την SF-26 να θεωρείται το καλύτερο αεροδυναμικά μονοθέσιο του grid. Όμως σε κάθε αγώνα οι ισορροπίες αλλάζουν όσο οι ομάδες φέρνουν νέα εξαρτήματα και το ίδιο αναμένεται να συμβεί στο Red Bull Ring. Αυτό ισχύει και για τους κινητήρες, με τη Ferrari να ετοιμάζει την πρώτη της αναβάθμιση ADUO.

Τα ελαστικά του GP Αυστρίας

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Red Bull Ring. Με δεδομένο πως πρόκειται για τις πιο μαλακές γόμες από την γκάμα της ιταλικής φίρμα, θα έχει ενδιαφέρον το αν θα δούμε ποικιλομορφία στις στρατηγικές. Το 2025 η ιδανική στρατηγική στην πίστα ήταν τα δύο pit-stops.

Μετάδοση και πρόγραμμα αγώνα

To GP Αυστρίας θα μεταδοθεί ζωντανά στον ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του όγδοου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα LIVE για τις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου και το Grand Prix της Κυριακής.

Πρόγραμμα Grand Prix Αυστρίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 26 Ιουνίου

14:30-15:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

18:00-19:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 27 Ιουνίου

13:30-14:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:00-18:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 16:45)

Κυριακή 28 Ιουνίου

16:00 – Αγώνας (LIVE 15:30)

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.