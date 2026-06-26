ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Πολύχρωμο πρώιμο βάθρο με πρώτο τον Νεβίλ

Με 4 ειδικές διαδρομές να έχουν ολοκληρωθεί στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, οι διαφορές είναι πολύ μικρές, αλλά οι δυσκολίες μεγάλες.

Αντίθετα με ότι έχουμε συνηθίσει, τρεις διαφορετικοί κατασκευαστές βρίσκονται στην κορυφή των χρόνων του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις κατά το πρώτο μισό της δεύτερης ημέρας του αγώνα.

Μετά την υπέρ ειδική της Αθήνας και την επικράτηση του Οζιέ και της Toyota, σήμερα Παρασκευή, πρώτη μέρα δράσης στα βουνά της Στερεάς η Hyundai με τον Νεβίλ μπήκε με το δεξί, ωστόσο ο ταχύτατος Φουρμό έχασε στην ειδική Στείρι 1, το εμπρός δεξί ελαστικό του, με αποτέλεσμα σημαντική απώλεια χρόνου. Έτσι, τυχεροί στάθηκαν ο Νεβίλ, που έκλεισε το πρώτο μισό της σημερινής ημέρας στην πρώτη θέση, αλλά και ο Γιον Άρμστρονγκ, που σκαρφάλωσε στην τρίτη θέση με το Ford Puma.

Την ατυχία του Φουρμό είχε και ο Όλιβερ Σολμπεργκ της Toyota, καθώς στην πρώτη ειδική της ημέρας, στους Βωξίτες, βρέθηκε επίσης με κλαταρισμένο ελαστικό με αποτέλεσμα να χάσει σημαντικό χρόνο.

Οι ατυχίες στην ομάδα των Ελλήνων οδηγών χτύπησαν πρώτο τον Παναγιώτη Ρουστέμη, επίσης στην πρώτη ειδική Βωξίτες, οδηγώντας τον σε εγκατάλειψη από σπασμένο ψαλίδι του Skoda Fabia RS. Στην άτυπη κατάταξη των Ελλήνων οδηγών έως τώρα, πρώτος είναι ο Ιορδάνης Σερδερίδης, δεύτερος ο Λάμπρος Αθανασούλας και τρίτος ο Νώντας Καρανικόλας.

Ο αγώνας συνεχίζεται με τις Ειδικές Διαδρομές Ελικώνας, Στείρι 2 και Θήβα, αλλά και το Live του gmotion by gazzetta με χορηγό τη Seajets. Εδώ, μπορείτε να δείτε με ένα κλικ την έως τώρα κατάταξη της γενικής.