Σαν Σήμερα: Αστέρες των αγώνων έδωσαν μάχες ρόδα με ρόδα (vid)

Όπως κάθε ημέρα, το gMotion σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο αναζητώντας κορυφαία συμβάντα από τον κόσμο των αγώνων. Άλλωστε, κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα στη Formula 1 και το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Πριν από 120 χρόνια στην πόλη Λε Μαν της Γαλλίας πραγματοποιήθηκε το πρώτο Grand Prix στην ιστορία και άλλαξε την εικόνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού για πάντα. Στον κόσμο της Formula 1 θα μάθουμε τι έγινε σε έναν αγώνα της Βαλένθια, ενώ στο MotoGP παραμένουμε επί ολλανδικού εδάφους.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 26/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1906, δόθηκε η εκκίνηση στο πρώτο επίσημο Grand Prix στα χρονικά του motorsport, το οποίο έλαβε χώρα στους δημόσιους δρόμους λίγο έξω από την πόλη Λε Μαν στη Γαλλία. Το event είχε διάρκεια δύο ημερών και νικητής του αναδείχθηκε ο Ούγγρος Φερενέκ Σιζ, ολοκληρώνοντας τον αγώνα σε 12 ώρες και 14 λεπτά, με ένα Renault AK και μέση ωριαία ταχύτητα στα 101 χλμ/ώρα. Συνολικά 32 αυτοκίνητα έλαβαν μέρος και μόνο 11 τερμάτισαν.

Σαν σήμερα το 1964, γεννήθηκε ο θρύλος των αγώνων ράλλυ, Τόμι Μάκινεν. Ο Φινλανδός υπήρξε μπροστάρης της Mitsubishi στα χρυσά χρόνια της ιαπωνικής φίρμας στο WRC, κατακτώντας τέσσερις συνεχόμενους τίτλους από το 1996 έως το 1999. Μάλιστα, ο τελευταίος του θρίαμβος ήρθε με συγκλονιστικό τρόπο, όταν ο Κάρλος Σάινθ Sr. εγκατέλειψε στα τελευταία μέτρα του Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας. Ο Μάκινεν ολοκλήρωσε την καριέρα του στα τέλη του 2003, μετρώντας συνολικά 24 νίκες. Όταν επέστρεψε η Toyota στο WRC το 2016, ανέλαβε καθήκοντα αγωνιστικού επικεφαλής στην Gazoo Racing WRT, τα οποία και παρέδωσε στον Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα στις αρχές του 2021.

Σαν σήμερα το 1971, γεννήθηκε στη Ρώμη ο βετεράνος των αγώνων μοτοσικλετών, Μαξ Μπιάτζι. Ο Ιταλός κατέκτησε τέσσερις συνεχόμενους τίτλους στην μικρή κατηγορία των 250cc, κερδίζοντας έτσι το εισιτήριο για την κορυφαία κατηγορία 500cc το 1998. Μέχρι το 2005 κέρδισε συνολικά 8 αγώνες για τη Honda και τη Yamaha, ενώ τερμάτισε δεύτερος στο πρωτάθλημα σε τρεις σεζόν. Αργότερα στην καριέρα του συμμετείχε στο πρωτάθλημα Superbikes και πήρε δύο τίτλους, το 2010 και το 2012.

Σαν σήμερα το 2004, ο Βαλεντίνο Ρόσι προσπέρασε τον Σέτε Ζιμπερνάου στον τελευταίο γύρο του GP Ολλανδίας στο Άσεν και κατέκτησε εντυπωσιακά τη νίκη, ισοφαρίζοντας παράλληλα τον Ισπανό στη βαθμολογία οδηγών.

Σαν σήμερα το 2010, το 80ο GP Ολλανδίας στα χρονικά των αγώνων μοτοσικλετών είχε ως νικητή τον Χόρχε Λορένθο. Ο Ισπανός μπροστάρης της Yamaha εκκίνησε στην πίστα του Άσεν από την pole position και διατήρησε μια ασφαλή απόσταση από τους Ντάνι Πεντρόσα και Κέισι Στόνερ, ώστε να πάρει την τέταρτη νίκη του στη σεζόν χωρίς να απειληθεί.

Σαν σήμερα το 2011, διεξήχθη το Grand Prix Ευρώπης της F1 στο σιρκουί πόλης της Βαλένθια. Ο αγώνας μονοπωλήθηκε από την Red Bull Racing και τον Σεμπάστιαν Φέτελ, με τον Γερμανό πρωταθλητή να εκκινεί από την pole position και να παίρνει με άνεση την 6η του νίκη στη σεζόν. Ο Φερνάντο Αλόνσο κατάφερε να μπει σφήνα ανάμεσα στους οδηγούς της αυστριακής ομάδας στο βάθρο, έχοντας ξεπεράσει τον Μαρκ Ουέμπερ στη φάση των pit stops. Ο αγώνας στη Βαλένθια έχει μείνει στην ιστορία του πρωταθλήματος για τον μεγαλύτερο αριθμό οδηγών που κατετάγησαν (24). Ως εκ τούτου, ο Ναρέιν Καρθικέγιαν της HRT κατέχει το αρνητικό ρεκόρ για την χαμηλότερη θέση τερματισμού με την 24η θέση.

Σαν σήμερα το 2016, το GP Ολλανδίας στην πίστα του Άσεν έμελλε να προσφέρει στον Τζακ Μίλερ την πρώτη νίκη της καριέρας του στο MotoGP. Ο Αυστραλός της Marc VDS Honda είχε εκκινήσει μόλις 18ος, με τον αγώνα να διακόπτεται έπειτα από 14 γύρους εξαιτίας έντονης βροχόπτωσης. Όταν συνεχίστηκε η δράση για τους υπόλοιπους 12 γύρους, ο Βαλεντίνο Ρόσι τέθηκε επικεφαλής και άρχισε να ανοίγει τη διαφορά του, μέχρι που έπεσε, όπως επίσης οι Αντρέα Ντοβιτσιόζο και Ντανίλο Πετρούτσι. Η εξέλιξη αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση του πρωταθλήματος, καθώς ο Μαρκ Μάρκεθ τερμάτισε στη δεύτερη θέση και απέκτησε ξεκάθαρο βαθμολογικό προβάδισμα. Η τρίτη θέση καταλήφθηκε από την Pramac Ducati του Σκοτ Ρέντινγκ.

Φωτογραφίες: felipemmeira/Χ