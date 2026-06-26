O Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα του Red Bull Ring.

Το Grand Prix Αυστρίας, ο όγδοος αγώνας της Formula 1 στο 2026 ξεκίνησε με το FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα δοκιμών ώστε να συλλέξουν αρκετά δεδομένα για τη συνέχεια του τριημέρου.

Ορισμένες ομάδες, μεταξύ αυτών οι Red Bull Racing και McLaren αντιμετώπισαν προβλήματα αξιοπιστίας. Ο Λάντο Νόρις βγήκε στα τελευταία λεπτά του FP1 μετά από διαρροή υγρού που είχε στο ξεκίνημα της διαδικασίας. O Μαξ Φερστάπεν από τη μεριά του είχε προβλήματα με τον συμπλέκτη και έχασε 20 λεπτά δράσης.

Η διαδικασία διεκόπη πρόωρα με 1 λεπτό για το φινάλε, καθώς ο Σέρχιο Πέρεζ ακινητοποιήθηκε πριν τη στροφή 3 με κάποιου είδους μηχανικό πρόβλημα.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η Mercedes με άνεση στο 1-2

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 του Grand Prix Αυστρίας ήταν ο Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes-AMG έγραψε το 1:07,796 με τη μαλακή γόμα ελαστικών και πήρε την 1η θέση. Πίσω του ήταν ο teammate του, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος βρέθηκε 0,040 δλ μακριά από τον Αντονέλι.

Αμφότεροι έκαναν αρκετά νωρίς τις γρήγορες προσπάθειές τους με τη μαλακή γόμα ελαστικών, έχοντας ένα πλήρες πρόγραμμα δοκιμών. Στα τελευταία λεπτά κατάφεραν μάλιστα να στρέψουν την προσοχή τους σε ρυθμό αγώνα, με τη γερμανική ομάδα να δείχνει δυνατή από την αρχή στο Red Bull Ring.

Antonelli 🆚 Russell



Onto the soft tyres the frontrunners go, with Antonelli setting a 1:07.796, and Russell then setting a time a tenth down 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/HOYoArbm8I June 26, 2026

McLaren και Red Bull μπροστά από τη Ferrari

Στην 3η θέση της κατάταξης ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. O Αυστραλός, παρά τα παράπονα από το πεντάλ του φρένου, έγραψε έναν πολύ ανταγωνιστικό χρόνο, ο οποίος ήταν 0,117 δλ μακριά από την κορυφή. Στα 0,281 δλ από την 1η θέση βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος ήταν στο τιμόνι της κατά πολύ αναβαθμισμένης Red Bull RB22.

Ο Λιούις Χάμιλτον πήρε την 5η θέση για τη Scuderia Ferrari, με τον Βρετανό να είναι 0,6 δλ μακριά από την κορυφή. Ωστόσο όλη η διαφορά δημιουργούνταν στις ευθείες, με τη Ferrari να χάνει πάνω από μισό δευτερόλεπτο σε σχέση με τη Mercedes.

Στην 6η θέση ήταν ο Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls, o οποίος ήταν ο τελευταίος οδηγός που βρέθηκε στο ίδιο δευτερόλεπτο με τον Αντονέλι. Ο Λάντο Νόρις ήταν 7ος έχοντας καλύτερη επίδοση με τη μεσαία γόμα ελαστικών, ενώ ήταν μπροστά από τον Φράνκο Κολαπίντο της Alpine. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Ντίνο Μπεγκάνοβιτς με Ferrari (σ.σ. αντικατέστησε τον Σαρλ Λεκλέρ για το FP1) και Όλιβερ Μπέρμαν με Haas.

🔴 RED FLAG 🔴



Sergio Perez's Cadillac has come to a stop in the braking zone of Turn 3, bringing FP1 to an end#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/8hg2nD5bUD — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 18:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Οι οδηγοί θα επιχειρήσουν να βελτιώσουν την αίσθηση των μονοθεσίων τους και να κάνουν τις πρώτες πραγματικές προσομοιώσεις κατατακτηρίων.

Αποτελέσματα FP1 GP Αυστρίας

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.