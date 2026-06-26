Ο πρόεδρος του HRC, Κότζι Γουατανάμπε, παραδέχεται τις σοβαρές δυσκολίες, εξηγεί τους λόγους της πτώσης και ζητά υπομονή για το πλάνο της Honda.

Το ξεκίνημα της κοινής πορείας ανάμεσα στην Aston Martin και τη Honda εξελίσσεται σε έναν πραγματικό εφιάλτη. Η ομάδα του Σίλβερστον βρίσκεται σταθερά καθηλωμένη στις τελευταίες θέσεις του grid, έχοντας καταφέρει να συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό μετά από 7 Grand Prix, χάρη στον Φερνάντο Αλόνσο στο Μονακό.

Mία από τις δύο βασικές αιτίες αυτής της καθίζησης αποτελεί το νέο κινητήριο σύνολο της Honda. Η ιαπωνική μονάδα ισχύος ταλανίζεται από συνεχή προβλήματα αξιοπιστίας, ενώ η έλλειψη ανταγωνιστικότητάς της είναι τόσο εμφανής, που ανάγκασε τη FIA να τροποποιήσει το μηχανισμό ADUO. Ο συνδυασμός μονοθεσίου και κινητήρα είναι τόσο κακός που η Aston Martin υπολείπεται 4 δευτερόλεπτα από τα κορυφαία μονοθέσια.

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Η Honda δεν υπόσχεται θαύματα

Μιλώντας στο επίσημο σάιτ της Formula 1, ο πρόεδρος του HRC, Κότζι Γουατανάμπε, θέλησε να ρίξει τους τόνους, ζητώντας να μην γίνονται βιαστικές κρίσεις για το project, παρά το γεγονός ότι η διοίκηση αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην αξιολόγησή μας ή στη δέσμευσή μας το HRC και τις αγωνιστικές δραστηριότητες σε αυτό το στάδιο. Η αποδοχή της πρόκλησης της Formula 1 παραμένει μέρος του DNA της Honda και αυτό δεν έχει αλλάξει. Έχουμε μια μακροπρόθεσμη δέσμευση. Η διοίκηση της Honda αντιμετωπίζει την τρέχουσα κατάσταση πολύ σοβαρά και δεν είναι ικανοποιημένη με τα τρέχοντα αποτελέσματα. Υπάρχει κοινή αντίληψη ότι η βελτίωση είναι απαραίτητη και, ταυτόχρονα, είναι σαφές ότι το project πρέπει να αξιολογηθεί σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα και όχι μόνο με βάση τη φετινή χρονιά», τόνισε ο Ιάπωνας.

Η Honda αναμένεται να παρουσιάσει ένα αναβαθμισμένο κινητήριο σύνολο στο Grand Prix του Βελγίου, την ίδια περίοδο που η Aston Martin θα φέρει ένα ριζικά ανανεωμένο σασί με στόχο να ξεκολλήσει από τον πάτο της βαθμολογίας.

Ωστόσο, ο Γουατανάμπε κρατά χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών: «Δεν πρόκειται να αλλάξει δραματικά η κατάσταση από τη μια μέρα στην άλλη, επομένως η προσέγγισή μας παραμένει σταθερή και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με μακροπρόθεσμη προοπτική».

Γιατί η Honda έχασε το δρόμο μετά την κυριαρχία με τη Red Bull Racing

Το μεγάλο ερώτημα που πλανάται πάνω από τα paddock είναι πώς η Honda μετατράπηκε από απόλυτη κυρίαρχος με τη Red Bull Racing, σε έναν κατασκευαστή που βρίσκεται στο τέλος της ουράς, αναγκάζοντας τον Φερνάντο Αλόνσο να δηλώσει με σκληρό τρόπο ότι αυτό είναι «το χειρότερο μονοθέσιο και ο χειρότερος κινητήρας» που έχει οδηγήσει στην καριέρα του.

Ο Γουατανάμπε έδωσε μια πολύ συγκεκριμένη τεχνική και διοικητική εξήγηση για αυτή τη μετάβαση.

«Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι θεμελιωδώς διαφορετική από την εποχή που συνεργαζόμασταν με τη Red Bull Racing. Οι κανονισμοί είναι αρκετά δύσκολοι, πρόκειται για μια νέα συνεργασία με την Aston Martin, το καύσιμο προέρχεται από την Aramco και τα λιπαντικά από τη Valvoline, που είναι επίσης ένας νέος συνεργάτης. Επομένως, τα πάντα είναι καινούργια για εμάς και δεν είναι εύκολο. Επιπλέον, η ανάκαμψη από την καθυστέρηση που προκάλεσε η προηγούμενη αποχώρησή μας από το σπορ έχει πάρει χρόνο. Η καθυστερημένη έναρξη της εξέλιξης, καθώς και ο χρόνος που απαιτήθηκε για να ξαναχτίσουμε τις απαραίτητες δομές, τις δυνατότητες και να επαναφέρουμε το απαιτούμενο ταλέντο, αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα για τη σημερινή μας εικόνα».

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