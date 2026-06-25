Μία ακόμη ομάδα αναμένεται να μπει στο «παιχνίδι» των περιστρεφόμενων πίσω αεροτομών, με τη McLaren Racing να ετοιμάζει τη δική της εκδοχή.

Η μάχη της εξέλιξης στη Formula 1 δεν σταματά ποτέ και το επερχόμενο Grand Prix Αυστρίας αναμένεται να γίνει το πεδίο δοκιμών για μια ακόμη ριζοσπαστική τεχνική ιδέα. To γεγονός πως για πρώτη φορά δεν θα έχει Αγώνα Σπριντ το τριήμερο στο Red Bull Ring επιτρέπει στις ομάδες να φέρουν αεροδυναμικά πακέτα.

Η McLaren Racing ετοιμάζεται να παρουσιάσει στο Σπίλμπεργκ τη δική της εκδοχή της περιστρεφόμενης πίσω πτέρυγας. Πρόκειται για ένα αεροδυναμικό σχέδιο που ξεκίνησε η Ferrari και τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του νωρίτερα στη σεζόν.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Μια κρίσιμη δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες

Σύμφωνα με πληροφορίες του The Race, η σχεδίαση αυτή βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο για τη McLaren και το πιθανότερο είναι να κάνει το επίσημο αγωνιστικό της ντεμπούτο αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η χρήση της περιστρεφόμενης πίσω αεροτομής στις ελεύθερες δοκιμές θα δώσει στους μηχανικούς πολύτιμα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού. Ο επικεφαλής σχεδιασμού της McLaren, Ρομπ Μάρσαλ, είχε ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή την ιδέα της Ferrari, παραδεχόμενος σε εκδήλωση του εργοστασίου τον περασμένο Απρίλιο ότι η πρώτη αντίδραση όλων στο grid ήταν να εξετάσουν τη νομιμότητα της διάταξης.

«Μόλις το είδαν όλοι, σκέφτηκαν: "Ωραία, εντάξει, αυτό φαίνεται καλό. Είμαστε σίγουροι όμως ότι είναι νόμιμο;". Και ναι, είναι! Οπότε, προχωράμε σε κάτι ανάλογο», είπε.

Η φιλοσοφία της «αντιγραφής» στη Formula 1

Ο έμπειρος τεχνικός εξήγησε ότι είναι πάγια τακτική για κάθε ομάδα να αξιολογεί τις καλές ιδέες των ανταγωνιστών της. Αυτό ισχύει ακόμη και αν η ενσωμάτωσή τους σε ένα ήδη υπάρχον μονοθέσιο είναι μια σύνθετη διαδικασία.

«Κοιτάζουμε τα πάντα. Κάποια πράγματα αποκλείονται πολύ γρήγορα λόγω των περιορισμών στους κανονισμούς, ενώ άλλα παραμένουν ανοιχτά. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι επιλογές περιορίζονται από άλλες δομικές αλλαγές που έχεις ήδη κάνει στο σασί ή από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον κινητήρα. Όμως, σε τελική ανάλυση, εξετάζουμε κάθε ιδέα μέχρι ενός σημείου. Κάποια πράγματα φτάνουν μέχρι την αεροδυναμική σήραγγα ή τις προσομοιώσεις στο CFD, ενώ άλλα μένουν σε θεωρητικό επίπεδο για να δούμε αν θα μας προσέφεραν κάτι καλό ή κακό», διευκρίνισε ο Μάρσαλ.

Παράλληλα, ο Μάρσαλ κατέρριψε έναν από τους μεγαλύτερους μύθους των paddock, σύμφωνα με τον οποίο η αντιγραφή ξένων ιδεών δεν αποδίδει ποτέ:

«Είναι μια κοινή ατάκα στην F1 ότι η αντιγραφή δεν λειτουργεί, επειδή ό,τι αποδίδει σε ένα μονοθέσιο δεν σημαίνει ότι θα δουλέψει και σε ένα άλλο. Στην πραγματικότητα, αυτό δεν είναι απαραίτητα σωστό. Κάποια στοιχεία λειτουργούν εξαιρετικά και στους υπόλοιπους. Θυμηθείτε τι έγινε με τους διπλούς διαχύτες (double diffusers). Ξεκίνησαν από ένα μονοθέσιο, τους αντέγραψαν όλοι και, μαντέψτε, λειτούργησαν σε όλους».

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