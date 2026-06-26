Με υβριδικές, ηλεκτρικές και υδρογονοκίνητες τεχνολογίες, η ιαπωνική εταιρεία παρουσιάζει τη στρατηγική Multi-Pathway στις ελληνικές ειδικές διαδρομές.

Έναν στόλο 52 οχημάτων που περιλαμβάνει υβριδικές, ηλεκτρικές και υδρογονοκίνητες τεχνολογίες διαθέτει φέτος η Toyota Hellas για τις ανάγκες του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026. Η ιαπωνική εταιρεία, η οποία συμμετέχει στη διοργάνωση ως επίσημος συνεργάτης κινητικότητας (Proud Mobility Sponsor), χρησιμοποιεί τον ελληνικό γύρο του WRC για να παρουσιάσει την παγκόσμια στρατηγική "Multi-Pathway" που εφαρμόζει για τη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Για την Toyota, οι έντονες απαιτήσεις των χωμάτινων ειδικών διαδρομών αποτελούν παραδοσιακά ένα πεδίο δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες. Μέσα από τη συλλογή δεδομένων στο περιβάλλον του motorsport, η εταιρεία στοχεύει στην εξέλιξη και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στα αυτοκίνητα μαζικής παραγωγής, με άξονα την ασφάλεια και την αποδοτικότητα.

Το πρωτότυπο υδρογόνου GR Yaris H2 στο Λουτράκι

Στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας της μάρκας βρίσκεται το πρωτότυπο GR Yaris H2, ένα όχημα που έχει εξελιχθεί από το αγωνιστικό τμήμα Toyota Gazoo Racing. Το συγκεκριμένο μοντέλο εφοδιάζεται με έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης ο οποίος χρησιμοποιεί ως καύσιμο το υδρογόνο αντί για τα παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα, διατηρώντας τον ήχο και την οδηγική αίσθηση ενός κλασικού αγωνιστικού αυτοκινήτου.

Οι επισκέπτες του Service Park, το οποίο φέτος είναι εγκατεστημένο στο Λουτράκι, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά το υδρογονοκίνητο πρωτότυπο, καθώς και το GR Yaris Aero Package. Παράλληλα, η εταιρεία έχει προγραμματίσει μια σειρά από τεχνολογικά εκθέματα και δράσεις που επικεντρώνονται στη γνωριμία της νέας γενιάς μηχανικών με τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα στην Υπερειδική του Ελληνικού

Η φετινή Υπερειδική Διαδρομή μεταφέρεται για πρώτη φορά στο The Ellinikon Sports Park, συνδέοντας τη διοργάνωση με το έργο αστικής ανάπλασης της περιοχής. Στη συγκεκριμένη διαδρομή, τον ρόλο των πλοηγών οχημάτων θα αναλάβουν εξηλεκτρισμένα μοντέλα της Toyota, όπως η νέα 9η γενιά του αμιγώς ηλεκτρικού Hilux All-Electric, η νέα γενιά του RAV4 Plug-in Hybrid και το ηλεκτρικό crossover Toyota C-HR+.

Εκτός από το καθαρά τεχνικό σκέλος, η Toyota Hellas υποστηρίζει ξανά την περιβαλλοντική πρωτοβουλία "Clean Mountain Race". Η συγκεκριμένη δράση επικεντρώνεται στην προστασία και τον καθαρισμό των ορεινών όγκων που φιλοξενούν τις ειδικές διαδρομές του ράλλυ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη διεξαγωγή του αγώνα.