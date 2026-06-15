Σίγουρος πως η Scuderia Ferrari θα κυριαρχούσε στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 με έναν καλύτερο κινητήρα είναι ο Λάντο Νόρις.

Στον αγώνα της Formula 1 στη Βαρκελώνη είδαμε για πρώτη φορά τη Scuderia Ferrari να κερδίζει αγώνα. Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε μία εξαιρετική εμφάνιση και πήρε την πρώτη του φετινή νίκη με τα «κόκκινα» στην πίστα της Βαρκελώνης.

Η εμφάνιση αυτή πήγε κόντρα στα προγνωστικά, με την ιταλική ομάδα να χάνει από τη Mercedes-AMG κυρίως λόγω της έλλειψης ισχύος του κινητήρα της. Η ομάδα του Μαρανέλο περίμενε εξ’ αρχής το μηχανισμό ADUO, όμως η αρχή έγινε από τώρα.

Οι αντίπαλοι της Ferrari ανησυχούν

Με τη μεγάλη αδυναμία της Scuderia να είναι ο κινητήρας, ο ανταγωνισμός ανησυχεί ιδιαίτερα για τις επερχόμενες αναβαθμίσεις που θα παρουσιάσει η ιταλική ομάδα. Μετά τον αγώνα στη Βαρκελώνη, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις, προχώρησε σε μία αποκαλυπτική δήλωση.

«Είμαστε τυχεροί που η Ferrari δεν έχει καλύτερο κινητήρα αυτή τη στιγμή. Αν είχε, θα κυριαρχούσε στο πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή είναι η κορυφαία ομάδα σε ό,τι αφορά την απόδοση στις στροφές.Δεν είμαστε καν κοντά τους σε αυτόν τον τομέα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας για να φτάσουμε εκεί που πρέπει», είπε αρχικά ο Νόρις.

Ο Βρετανός μάλιστα προειδοποίησε ότι οι αντίπαλοι της Ferrari έχουν λόγο να ανησυχούν, ειδικά μετά τις δυνατότητες που προσφέρει το σύστημα ADUO:

«Αν καταφέρουν να βελτιώσουν και την πλευρά του κινητήρα, τότε θα ντροπιάσουν τους πάντες. Εμείς πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να βρούμε πού μπορούμε να βελτιωθούμε».

The last two World Drivers' Champions for McLaren 🧡#McLarenF1 pic.twitter.com/ErtlO6LGWA — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) June 15, 2026

H McLaren θαυμάζει τη Ferrari

Παρόμοια άποψη εξέφρασε και ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η Ferrari έκανε σημαντικό βήμα προόδου με τις αναβαθμίσεις της.

«Η Ferrari αναβάθμισε το μονοθέσιό της, κέρδισε απόδοση και πλέον βρίσκεται σε θέση να κερδίζει αγώνες. Στη Βαρκελώνη κατάφερε να το εκμεταλλευτεί πλήρως. Βλέπουμε ότι η Ferrari είναι η ταχύτερη ομάδα στις μεσαίες ταχύτητες των στροφών. Δεν είναι απαραίτητα η ταχύτερη στις ευθείες, όμως μέσα στις στροφές είναι εξαιρετικά δυνατή. Από την πλευρά της McLaren είμαστε ανταγωνιστικοί στις γρήγορες στροφές, όπως οι στροφές 3, 9 και 14, αλλά συνολικά δυσκολευόμαστε περισσότερο στις μεσαίες και αργές στροφές».

Με δεδομένο πως η Ferrari μπορεί να φέρει δύο αναβαθμίσεις στον κινητήρα της το 2026, η σεζόν μπορεί να αλλάξει δραματικά.

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