Bugatti Destrier: Ένα μοναδικό γλυπτό 1.600 ίππων που αποθεώνει την κομψότητα (vid)

Η Bugatti παρουσίασε το τρίτο μοναδικό «1-of-1» μοντέλο του Programme Solitaire, μεταμορφώνοντας την ακραία αγωνιστική Bolide σε ένα κινούμενο κομψοτέχνημα.

Η Bugatti αποκάλυψε την Destrier, το τρίτο κατά σειρά μοναδικό δημιούργημα του αποκλειστικού προγράμματος Programme Solitaire (μετά τις Brouillard και F.K.P. Hommage). Πατώντας πάνω στο ανθρακονημάτινο monocoque της Bolide, η Destrier αφαιρεί κάθε αεροδυναμικό βοήθημα, πτέρυγα και αεραγωγό της αγωνιστικής της «αδελφής», μετατρέποντας ένα θηρίο της πίστας σε μια καθαρή γλυπτική ταχύτητας.

Το όνομά της προέρχεται από το πιο δυνατό και ευγενές άλογο των μεσαιωνικών ιπποτών. Με συνολικό ύψος μόλις ένα μέτρο, η Destrier είναι αισθητά χαμηλότερη από κάθε άλλη Bugatti, ενώ πατάει σε επιβλητικές ζάντες 20 ιντσών εμπρός και 21 ιντσών πίσω.

Ιστορική έμπνευση και σχεδιαστική επανάσταση

Η φιλοσοφία της Destrier συνδέεται άμεσα με την ιστορία της μάρκας. Όπως το ιστορικό σασί της Type 57 αποτέλεσε τη βάση τόσο για τα αγωνιστικά Type 57G/57C «Tank» όσο και για την πανέμορφη Type 57SC Atlantic, έτσι και το πλαίσιο της Bolide προσφέρει τη βάση για δύο εντελώς διαφορετικές εκφράσεις. Η ιστορική αυτή συγγένεια αποτυπώνεται σε μια ειδική πλακέτα πάνω από το παρμπρίζ, χαραγμένη με λέιζερ στο χέρι.

Σχεδιαστικά, η χαρακτηριστική καμπύλη «C-line» στο προφίλ του αμαξώματος διακόπτεται για πρώτη φορά πριν από τον εμπρός θόλο, αφήνοντας ακάλυπτο το ανθρακόνημα πριν καταλήξει στη φαρδύτερη μάσκα πέταλο. Το αμάξωμα είναι βαμμένο στο αποκλειστικό χρώμα «Sapphire Celeste» με σκόνη διαμαντιού, ενώ τα τμήματα από εμφανές ανθρακόνημα έχουν λάβει ειδική απόχρωση για να ταιριάζουν απόλυτα. Στον χώρο του κινητήρα, τα αλουμινένια εξαρτήματα φέρουν ανάγλυφο φινίρισμα σφυρηλάτησης, παραπέμποντας στις χειροποίητες μεσαιωνικές πανοπλίες.

Πολυτέλεια υψηλής ραπτικής και 1.600 ίπποι

Το εσωτερικό ξεφεύγει πλήρως από τον λιτό, αγωνιστικό χαρακτήρα της Bolide και θυμίζει εργαστήριο υψηλής ραπτικής. Η καμπίνα επενδύεται με δέρμα και nubuck στην θερμή καφέ απόχρωση «Ambre Voyageur», σε συνδυασμό με ένα πρωτοποριακό ύφασμα τρισδιάστατης πλέξης (3D-knitted) που ενσωματώνει ίνες χαλκού. Η σφυρήλατη μεταλλική λεπτομέρεια επιστρέφει σε τέσσερα σημεία: στις χειρολαβές των θυρών, στους αεραγωγούς, στο τιμόνι και στα μαρσπιέ εισόδου.

Όπως σημειώνει ο διευθυντής σχεδιασμού της μάρκας, Φρανκ Χάιλ, η Destrier ελευθερώνει τις αναλογίες της Bolide από την αεροδυναμική πίεση, επιτρέποντάς τους να μιλήσουν ως καθαρή γλυπτική. Αντίστοιχα, η υπεύθυνη χρωμάτων και επενδύσεων, Σαμπίν Κονσολίνι, τονίζει ότι κάθε υλικό επιλέχθηκε όπως ένας ράφτης διαλέγει το ύφασμά του, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα φτιαγμένη αποκλειστικά για έναν άνθρωπο.

Κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα δεσπόζει ο quad-turbo W16 κινητήρας των 8,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 1.600 ίππους. Προφανώς δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το κόστος της μοναδικής Destrier, με δεδομένο ότι η Bolide των 40 αντιτύπων κοστίζει κοντά στα 5 εκατομμύρια, η τιμή της υπολογίζεται ότι θα είναι αρκετά υψηλότερη - ίσως και διψήφια (σε εκατομμύρια).Η Bugatti Destrier θα πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο της κατά τη διάρκεια του Monterey Car Week, με κορύφωση το Pebble Beach Concours d'Elegance στις 16 Αυγούστου 2026.