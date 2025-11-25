AION V: Το νέο ηλεκτρικό SUV της GAC AION κάνει ντεμπούτο στην Ελλάδα (τιμές)

Το νέο μοντέλο τις άρτι αφιχθείσας GAC AION έρχεται για να «αναστατώσει» την κατηγορία των C-SUV με την εμφάνιση, την ποιότητα και την τιμή του.

Το βασικό event της παρουσίασης της GAC AION στην Ελλάδα, ήταν η πρώτη γνωριμία μας με τον AION V. Το AION V είναι το πρώτο μοντέλο με το οποίο η GAC AION κάνει το μεγάλο βήμα στην αγορά της χώρας μας – και το κάνει με τρόπο που δείχνει ότι δεν σκοπεύει απλώς να «δοκιμάσει την τύχη της», αλλά να διεκδικήσει ουσιαστική θέση στη νέα γενιά της ηλεκτροκίνησης. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό C-SUV, σχεδιασμένο για την ευρωπαϊκή αγορά, με διαστάσεις, εξοπλισμό και τεχνολογία που το τοποθετούν απευθείας απέναντι σε καθιερωμένους παίκτες της κατηγορίας.

Εξωτερική Σχεδίαση: Ένα C-SUV με premium παρουσία

Το GAC AION V έχει σχεδιαστεί με γνώμονα όχι μόνο την ηλεκτρική αποδοτικότητα, αλλά και τη σύγχρονη αστική αισθητική. Με μήκος 4.610 mm, πλάτος 1.922 mm και ύψος 1.725 mm, τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας των C-SUV. Το μεγάλο μεταξόνιο των 2.775 mm -αντίστοιχο με αυτοκίνητα της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίας- υποδηλώνει από την πρώτη ματιά την έμφαση στην ευρυχωρία και την άνεση. Σχεδιαστικά, το AION V υιοθετεί καθαρές γραμμές, τονισμένα οριζόντια στοιχεία και εμφάνιση που ισορροπεί ανάμεσα στην κομψότητα και στην τεχνολογία. Τα λεπτά LED φώτα ημέρας δημιουργούν χαρακτηριστικό «φωτεινό αποτύπωμα», ενώ οι μεγάλοι τροχοί 19 ή 20 ιντσών ενισχύουν την premium εικόνα.

Η αεροδυναμική έχει παίξει σημαντικό ρόλο: το κλειστό μπροστινό μέρος, η προσεγμένη σχεδίαση του προφυλακτήρα και τα προφίλ στα πίσω φτερά συμβάλλουν στη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης, κάτι που αποτυπώνεται και στην κατανάλωση των 16,7 kWh/100 km. Παράλληλα, οι λεπτομέρειες όπως οι χωνευτές χειρολαβές θυρών, η «αιωρούμενη» οροφή και το καθαρό πίσω μέρος συνθέτουν μια εικόνα αυτοκινήτου που θέλει να σταθεί δυναμικά απέναντι στους established premium παίκτες.

Εσωτερικό: Ευρυχωρία, ποιότητα και τεχνολογία

Αν το εξωτερικό του AION V δείχνει εντυπωσιακό, το εσωτερικό του καταφέρνει να κάνει ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση, κυρίως χάρη στους χώρους και στην ποιότητα. Η καμπίνα αξιοποιεί στο έπακρο το μεγάλο μεταξόνιο και προσφέρει πραγματικά κορυφαία ευρυχωρία για τα δεδομένα της κατηγορίας. Οι πίσω επιβάτες έχουν άνετο χώρο για τα γόνατα και το κεφάλι, με κάθετες επιφάνειες και καθίσματα που ευνοούν τις μακριές διαδρομές. Τα υλικά είναι επιλεγμένα με προσοχή: απαλές επιφάνειες, συνθετικό δέρμα εξαιρετικής ποιότητας στις εκδόσεις Luxury, μοντέρνα διάταξη και ένας minimal διάκοσμος χωρίς φλύαρα στοιχεία. Η εργονομία είναι καθαρή και λειτουργική, με λίγα φυσικά κουμπιά και έμφαση στο ψηφιακό οικοσύστημα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η μεγάλη οθόνη infotainment 14,6 ιντσών -σταθερά τοποθετημένη σε landscape διάταξη- που υποστηρίζει τελευταίας γενιάς λογισμικό, πλοήγηση, ασύρματες ενημερώσεις και πλήρη συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών προσφέρει υψηλή ευκρίνεια και προσαρμοζόμενη απεικόνιση, ενώ ο συνολικός ψηφιακός χαρακτήρας του ταμπλό δίνει premium αίσθηση.

Κομβικό στοιχείο της καμπίνας είναι η ησυχία: σύμφωνα με την GAC, το AION V διαθέτει προηγμένο πακέτο μόνωσης, βελτιστοποιημένη αεροδυναμική και σασί με αυξημένη ακαμψία, στοιχεία που δημιουργούν ένα ιδιαίτερα πολιτισμένο περιβάλλον σε αστικές και υπεραστικές διαδρομές. Το πορτμπαγκάζ, τέλος, με χωρητικότητα 450 λίτρων, είναι όσο πρακτικό χρειάζεται για οικογενειακή χρήση, με τετραγωνισμένες διαστάσεις, χαμηλό κατώφλι φόρτωσης και πλήρως επίπεδη διαμόρφωση όταν πέφτουν τα πίσω καθίσματα.

Το AION V ενσωματώνει το πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης της GAC, με λειτουργίες επιπέδου L2 που στοχεύουν τόσο στην ενεργητική ασφάλεια όσο και στη μείωση της κόπωσης. Το μοντέλο εξοπλίζεται με ενεργό cruise control, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας και σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου. Ο συνδυασμός καμερών 360°, αισθητήρων υπερήχων και προηγμένων αλγορίθμων υπολογισμού απόστασης εξασφαλίζει άμεση αντίδραση και προβλεπτική συμπεριφορά στο δρόμο, ενώ το ενισχυμένο αμάξωμα υψηλής ακαμψίας αποτελεί ισχυρή βάση παθητικής προστασίας.

Κινητήρας, μπαταρία & αυτονομία

Το AION V είναι ένα πλήρες C-SUV, με ένα σύνολο που δίνει έμφαση όχι μόνο στην αυτονομία, αλλά εκφράζει συνολικά την ωριμότητα της τεχνολογίας. Στην καρδιά του βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας ισχύος 150 kW (204 ίπποι), με ροπή 210–240 Nm (ανάλογα με τη μέτρηση), ο οποίος κινεί τον εμπρός άξονα και προσφέρει τελική ταχύτητα 160 km/h. Η απόδοση του κινητήρα αγγίζει το 98%, στοιχείο κρίσιμο για τη χαμηλή κατανάλωση και την αποδοτικότητα στην καθημερινή χρήση.

Η ενέργεια προέρχεται από μια μπαταρία τύπου LFP (Lithium Iron Phosphate), χωρητικότητας 75,26 kWh. Πρόκειται για μπαταρία σχεδιασμένη με γνώμονα τη μακροζωία, την ασφάλεια και τη θερμική σταθερότητα - ακριβώς το είδος της τεχνολογίας που μια μάρκα θέλει όταν στόχος είναι η αξιοπιστία σε βάθος χρόνου. Η συνολική αυτονομία φτάνει τα 510 km WLTP (μεικτό) και έως 708 km στον αστικό κύκλο, χάρη στο συνδυασμό: υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, χαμηλού βάρους, προηγμένου λογισμικού διαχείρισης ενέργειας, και εξαιρετικής θερμικής διαχείρισης. Η επίσημη κατανάλωση είναι 16,7 kWh/100 km στον μικτό κύκλο, τιμή ιδιαίτερα ανταγωνιστική για SUV μήκους 4,61 μέτρων.

Το AION V χρησιμοποιεί την πατενταρισμένη μπαταρία Magazine Battery 2.0, ένα σύστημα που ενσωματώνει διπλές πλάκες υγρής ψύξης (πάνω και κάτω από τις κυψέλες), επιβραδυντικό ηλεκτρολύτη και ειδικά διαμορφωμένο περίβλημα με κατασταλτικά θερμικής διαφυγής. Σε δοκιμές ακραίας αντοχής (ακόμη και διάτρηση με βολίδα 5,56 mm) η μπαταρία δεν εμφάνισε φλόγα ούτε έκρηξη, αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο παθητικής ασφάλειας. Σε θερμοκρασίες έως −10 °C, η ενσωματωμένη αντλία θερμότητας συνεχίζει να λειτουργεί με υψηλή απόδοση, καταναλώνοντας περίπου 50% λιγότερη ενέργεια από ένα κλασικό σύστημα PTC. Έτσι, η απώλεια αυτονομίας σε χαμηλές θερμοκρασίες είναι σημαντικά μικρότερη από τον μέσο όρο της κατηγορίας.

Το AION V υποστηρίζει φόρτιση με 180 kW DC (μέγιστη ισχύς) ή 11 kW AC (μονοφασικό) Και σε πραγματικούς χρόνους: 30% → 80% σε 18 λεπτά, 10% → 80% σε 24 λεπτά και έως 370 km αυτονομίας σε ~15 λεπτά DC. Η πλατφόρμα 400V/3C έχει δοκιμαστεί σε 3.000+ φορτιστές, επιτυγχάνοντας 97% συμβατότητα, δηλαδή πρακτικά πλήρη λειτουργία σε όλα τα ευρωπαϊκά δίκτυα.

Εκδόσεις & Τιμές στην Ελλάδα

Το AION V φτάνει στη χώρα μας σε δύο εκδόσεις:

Premium με τιμή 33.900 €

Περιλαμβάνει:

– Πλήρες πακέτο εξοπλισμού άνεσης

– Μεγάλη κεντρική οθόνη infotainment

– Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης

– 7 επιλογές χρωμάτων / 3 επιλογές εσωτερικού

Luxury με τιμή 36.900 €

Προσθέτει:

– Αναβαθμισμένα υλικά

– Πλήρες πακέτο τεχνολογιών υποβοήθησης

– Premium λεπτομέρειες καμπίνας

Πρόγραμμα «Level Up» από την Inchcape Hellas

Η Inchcape προσφέρει ένα ειδικό πρόγραμμα που μειώνει το τελικό κόστος απόκτησης και προσφέρει τις παρακάτω επιπλέον παροχές:

+1.000 € επιδότηση

300 € δωρεάν φόρτιση (>3.000 km)

4,90% προνομιακό επιτόκιο μέσω Inchcape Financing

Επομένως, η τελική τιμή για την έκδοση premium με Level Up + «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» πέφτει στα 29.900 € ή 399 €/μήνα. Με αυτό το πακέτο, το AION V γίνεται ένα από τα πιο οικονομικά full-size ηλεκτρικά C-SUV της κατηγορίας.

Η GAC AION μπαίνει στην ελληνική αγορά με ένα μοντέλο που προσφέρει χώρους, τεχνολογία, στιλ και ανταγωνιστική τιμή. Το AION V δείχνει ότι η εταιρεία έχει τη φιλοδοξία και τα μέσα να χτίσει παρουσία στην Ευρώπη και το πρώτο της βήμα στην Ελλάδα είναι ξεκάθαρα στοχευμένο.