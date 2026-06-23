Ο Ιβάν Εσπινόζα δέχθηκε έντονες πιέσεις από τους μετόχους, ενώ το όνομα του Κάρλος Γκον παραμένει βαριά σκιά πάνω από την εταιρεία.

Η πρώτη ετήσια γενική συνέλευση της Nissan υπό τον νέο CEO Ιβάν Εσπινόζα εξελίχθηκε σε δύσκολη δοκιμασία για τη διοίκηση της ιαπωνικής εταιρείας, καθώς οι μέτοχοι εξέφρασαν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους για την πορεία της και άσκησαν έντονη κριτική στο σχέδιο αναδιάρθρωσης. Παράλληλα, η πρόταση για την επανεκλογή του εξωτερικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου Μοτούο Ναγκάι απορρίφθηκε, κάτι που είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστο.

Ο Ιβάν Εσπινόζα χρειάστηκε να υπερασπιστεί ενώπιον των μετόχων το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της Nissan, το οποίο περιλαμβάνει περικοπή 20.000 θέσεων εργασίας και κλείσιμο επτά από τα 17 εργοστάσια της εταιρείας. Η πίεση προς τη διοίκηση είναι αυξημένη, καθώς η Nissan κατέγραψε καθαρή ζημία 671 δισ. Γιεν (4,1 δισ. Ευρώ) για τη χρήση που έληξε τον Μάρτιο, γεγονός που επιδείνωσε το κλίμα δυσπιστίας γύρω από την ηγεσία της. Ο Εσπινόζα παραδέχθηκε την απογοήτευση των επενδυτών, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η εταιρεία διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να ανακάμψει.

Η πιο ηχηρή εξέλιξη της συνέλευσης ήταν η απόρριψη της επανεκλογής του Μοτούο Ναγκάι ως εξωτερικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Σύμφωνα με τα διεθνή ρεπορτάζ, η αντίδραση των μετόχων συνδέθηκε με ανησυχίες για την ανεξαρτησία του, λόγω των δεσμών του με τη βασική τραπεζική συνεργάτιδα της Nissan. Το αποτέλεσμα θεωρείται ένδειξη ότι η υπομονή των επενδυτών απέναντι στη διοίκηση παραμένει περιορισμένη, παρά τις δεσμεύσεις για εξυγίανση και επανεκκίνηση.

Σημαντικό είναι επίσης ότι στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης γύρω από τη Nissan εξακολουθεί να βρίσκεται και το όνομα του Κάρλος Γκον, καθώς υπάρχουν ρεπορτάζ που υπονοούν ότι υπάρχει πρόταση για επιστροφή του στον όμιλο. Το ιστορικό βάρος της περιόδου Γκον παραμένει μεγάλο για τη Nissan, όμως η σημερινή πρόκληση για τον Εσπινόζα είναι διαφορετική: να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς σε μια στιγμή που η εταιρεία χρειάζεται επειγόντως σταθερότητα, σαφές σχέδιο και απτά αποτελέσματα.