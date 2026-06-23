Η εβδομάδα αγώνα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ξεκινά και οι “Flandy”-Κώστας Στεφανής ετοιμάζονται για την έναρξη των αναγνωρίσεων μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας τους.

Έπειτα από μία ημέρα δοκιμών εξέλιξης πριν από μερικές εβδομάδες, οι “Flandy”-Κώστας Στεφανής πραγματοποίησαν επιπλέον χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι του Ford Fiesta Rally3 που θα μοιραστούν στο 70ό Ράλλυ Ακρόπολις, την Κυριακή 21 Ιουνίου.

Η δεύτερη και καταληκτική ημέρα προετοιμασίας, περιλάμβανε οδήγηση του Ford Fiesta Rally3 που κατασκευάζει και θα υποστηρίξει τεχνικά στον αγώνα η M-Sport Πολωνίας, σε διαδρομή μήκους 3,4 χιλιομέτρων στην περιοχή της Θήβας Βοιωτίας.

Με αυτόν τον τρόπο, οι “Flandy”-Στεφανής συμπλήρωσαν πολύτιμα χιλιόμετρα δοκιμών αφενός για την περαιτέρω εξοικείωση με τα ελαστικά Hankook, που ο οδηγός θα χρησιμοποιήσει στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις για πρώτη φορά και αφετέρου, για να δοκιμαστούν διαφορετικές ρυθμίσεις και λύσεις σε επίπεδο στησίματος του αυτοκινήτου.

Το βλέμμα στην εβδομάδα αγώνα

Καθώς τα πάντα στο Pre-Event Test -όπως ονομάζεται διεθνώς η συγκεκριμένη διαδικασία- κύλησαν ομαλά, το πλήρωμα είναι πλέον πανέτοιμο για τις αναγνωρίσεις του Ράλλυ Ακρόπολις 2026, οι οποίες διοργανώνονται στις 22-24 Ιουνίου και περιλαμβάνουν δύο περάσματα από κάθε ειδική διαδρομή. Υπενθυμίζεται, πως η συμμετοχή των “Flandy” - Κώστα Στεφανή με το Ford Fiesta Rally3 και τον αριθμό 58 στις πόρτες, έχει επετειακό χαρακτήρα.

Στον αγώνα αυτό ο Κώστας Στεφανής αναμένεται να θέσει ένα ξεχωριστό ρεκόρ, καθώς θα γίνει ο αγωνιζόμενος (οδηγός ή συνοδηγός) με τη μακροβιότερη παρουσία στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC), από το 1973 μέχρι και σήμερα. Συγκεκριμένα, έχοντας συμμετάσχει για πρώτη φορά στο Ράλλυ Ακρόπολις το 1975, μόλις λάβει εκκίνηση στον φετινό αγώνα, ο Κώστας Στεφανής θα συμπληρώσει 51 χρόνια, 1 μήνα και μία ημέρα από το ντεμπούτο στο WRC, διάρκεια που όμοιά της δεν έχει υπάρξει.

Πέραν του ρεκόρ καθαυτού, ο Έλληνας συνοδηγός γίνεται ο μοναδικός αγωνιζόμενος στην ιστορία του WRC, που παραμένει ενεργός -χρονικό διάστημα μεταξύ πρώτου και πιο πρόσφατου αγώνα- για περισσότερα από 50 χρόνια, ενώ με 31 συμμετοχές είναι ο συνοδηγός με τις περισσότερες στον εθνικό μας αγώνα.

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.