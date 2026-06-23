Η FIA ενέκρινε τις τροποποιήσεις στους τεχνικούς κανονισμούς κινητήρων της Formula 1, όχι μόνο για την επόμενη σεζόν αλλά και για το 2028.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (WMSC) της FIA προχώρησε στην επίσημη έγκριση μιας σειράς σημαντικών αναθεωρήσεων στους αθλητικούς, τεχνικούς και οικονομικούς κανονισμούς της Formula 1. Η πιο αξιοσημείωτη εξέλιξη αφορά την επικύρωση δομικών αλλαγών που στοχεύουν στην αύξηση της συνεισφοράς του θερμικού κινητήρα έναντι του ηλεκτροκινητήρα στις μονάδες ισχύος για τις σεζόν 2027 και 2028, μετά τις έντονες αντιδράσεις από οδηγούς, παράγοντες και οπαδούς του σπορ.

Οι «διορθώσεις» που εγκρίθηκαν περιλαμβάνουν στοχευμένες παρεμβάσεις στην απόδοση του κινητήρα εσωτερικής καύσης, στη ροή ενέργειας του καυσίμου και στους τρόπους λειτουργίας του ERS, εισάγοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στη συνολική διαχείριση της ενέργειας. Παράλληλα, το ΠΣΜΑ έδωσε το πράσινο φως στο πρώτο προσχέδιο των τεχνικών κανονισμών του 2027, το οποίο ενσωματώνει διορθώσεις για τη βελτίωση της σαφήνειας των κανόνων, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε στους πρώτους μήνες της σεζόν μετά τη μεγάλη επαναστατική αλλαγή του 2026.

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Οι αλλαγές στην ισχύ των κινητήρων

Όπως αναφέρουν οι αλλαγές στις μονάδες ισχύος, προβλέπεται αύξηση στη ροή καυσίμου κατά 5% το 2027. Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της ισχύος του κινητήρα εσωτερικής καύσης από τα 400 KW στα 420 kW. Έτσι, η κατανομή ισχύος ανάμεσα στο θερμικό και το ηλεκτρικό κομμάτι των κινητήριων μονάδων θα είναι στο 58-42.

Το 2028 τα νούμερα αλλάζουν και πάλι, με τη ροή καυσίμου να αυξάνεται στο 13% σε σύγκριση με τα τωρινά δεδομένα. Ως αποτέλεσμα η ισχύς του κινητήρα εσωτερικής καύσης θα φτάσει στα 450 kW, ενώ η κατανομή ισχύος θα οριστεί στο 60-40 υπέρ του θερμικού κινητήρα. Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να οδηγήσει τις ομάδες και τους κατασκευαστές κινητήρων να κάνουν σημαντικές αλλαγές στα σασί και τα υλικά των κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Παράλληλα αλλάζει και η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα. Από τα 350 kW που είναι φέτος, μειώνεται στα 300 kW από το 2027 και θα παραμείνει ίδια για το 2028. Η ισχύς του Overtake Mode παραμένει στα 350 kW τις επόμενες σεζόν, ενώ η μέγιστη ανάκτηση ενέργειας από 350 kW το 2026 αυξάνεται στα 375 kW το 2027 και στα 400 kW το 2028.

Ασφάλεια στη βροχή, καύσωνας και αλλαγές στις χειμερινές δοκιμές

Οι αλλαγές που ενέκρινε το ΠΣΜΑ ορίζει άμεσες βελτιώσεις στο κομμάτι της ασφάλειας, ειδικά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ακραίων καιρικών φαινομένων. Σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης και μειωμένης ορατότητας στην πίστα, η FIA αποφάσισε να επαναφέρει τη λειτουργία boost, αλλά με αυστηρούς περιορισμούς: η χρήση της θα επιτρέπεται αποκλειστικά για την αποφυγή πτώσης της ισχύος από το κινητήριο σύνολο, χωρίς να επιτρέπεται αύξηση της συνολικής απόδοσης, ενώ η λειτουργία Overtake θα απενεργοποιείται πλήρως.

Νέα δεδομένα ισχύουν και για τη διαχείριση των αγώνων που διεξάγονται υπό συνθήκες καύσωνα. Η επίσημη δήλωση «Κινδύνου Λόγω Θερμότητας» (Heat Hazard) μπορεί πλέον να διαχωριστεί και να εφαρμοστεί ανεξάρτητα είτε για τον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου είτε για τον αγώνα της Κυριακής. Η διαδικασία απαιτεί την έκδοση της σχετικής προειδοποίησης 24 ώρες πριν από την έναρξη του εκάστοτε σκέλους.

Επιπλέον, κοιτάζοντας προς το μεσοπρόθεσμο μέλλον, αποφασίστηκε ότι από το 2027 η διάρκεια των χειμερινών δοκιμών εξέλιξης θα αυξηθεί από τρεις σε τέσσερις ημέρες συνολικά, μια απόφαση που κρίθηκε αναγκαία λόγω της ακραίας τεχνικής πολυπλοκότητας των σύγχρονων μονοθεσίων.

Τι ισχύει για τους V8 κινητήρες

Στο περιθώριο της συνεδρίασης του ΠΣΜΑ, ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, θέλησε να τονίσει πως η επιστροφή στους V8 κινητήρες στην επόμενη γενιά κανονισμών έχει ήδη δρομολογηθεί.

«Οι συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει γύρω από τη φιλοσοφία των μελλοντικών μονάδων ισχύος, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων για την επιστροφή κινητήρων V8 που θα λειτουργούν με βιώσιμα καύσιμα, αποδεικνύουν την πλήρη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση του επόμενου κεφαλαίου αυτού του αθλήματος».

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