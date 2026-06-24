Πριν από 20 χρόνια συνέβη κάτι που συναντάμε σπάνια σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος ράλλυ, με πρωταγωνιστή να είναι ο Σεμπαστιάν Λεμπ.

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι την εκκίνηση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, με την υπερειδική διαδρομή στο Ελληνικό. Η ομάδα social media του WRC θυμήθηκε το σπάνιο περιστατικό με τον Σεμπαστιάν Λεμπ, στον αγώνα του 2006.

Στην τελευταία ειδική του δεύτερου σκέλους, το Σάββατο 3 Ιουνίου, η Citroen Xsara του Γάλλου υπέστη κλατάρισμα στο πίσω αριστερό ελαστικό. Για να μην χάσει χρόνο αλλάζοντας τον τροχό, ο Λεμπ συνέχισε την προσπάθειά του. Όμως η απόσταση μέχρι το σέρβις παρκ στο ΟΑΚΑ ήταν μεγάλη και ο τροχός καταστράφηκε εντελώς. Μάλιστα εντός της Αττικής Οδού η Xsara άρχισε να… διαλύεται και έφθασε στο Ολυμπιακό Στάδιο ουσιαστικά με τους δύο εμπρός τροχούς!

Στις απλές ειδικές, όπως σε αυτή την περίπτωση, ισχύει ο ΚΟΚ και έτσι κανονικά η Τροχαία θα έπρεπε να ακινητοποιήσει την Citroen Xsara του Λεμπ, στερώντας του κάθε ελπίδα διάκρισης.