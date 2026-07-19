Ο Σάμι Παγιάρι κυριάρχησε από την αρχή μέχρι το τέλος στο Ράλι Εσθονίας, κατακτώντας την παρθενική του νίκη στο WRC μπροστά από τον Όλιβερ Σόλμπεργκ.

Παραδίδοντας ένα πραγματικό σεμινάριο οδήγησης σε γρήγορο χώμα, ο Σάμι Παγιάρι κατέκτησε με εμφατικό τρόπο την πρώτη νίκη της καριέρας του στο WRC στο Ράλι Εσθονίας. Ο οδηγός της Toyota, με συνοδηγό τον Μάρκο Σάλμιμεν, πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του, εξασφαλίζοντας μια σπουδαία επικράτηση με διαφορά 19,5 δευτερολέπτων από τον έτερο οδηγό της ιαπωνικής ομάδας, Όλιβερ Σόλμπεργκ.

Ο Παγιάρι επέδειξε καταιγιστικό ρυθμό σε έναν αγώνα που φέτος δοκίμασε ένα νέο, συμπυκνωμένο φορμάτ διάρκειας 50 ωρών. Ο νεαρός Φινλανδός βρέθηκε στην πρωτοπορία από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή, κερδίζοντας τις 12 από τις 18 ειδικές διαδρομές, επίδοση που περιελάμβανε και ένα εντυπωσιακό σερί εννέα διαδοχικών ταχύτερων χρόνων.

Ο Σόλμπεργκ, ο οποίος είχε κερδίσει τον συγκεκριμένο αγώνα πέρυσι, αποτέλεσε τη βασική απειλή για τον Παγιάρι, όμως ο νικητής του Μόντε Κάρλο δεν κατάφερε να βρει την κατάλληλη αίσθηση πίσω από το τιμόνι για να διεκδικήσει την πρωτιά μέχρι τέλους. Αν και το πρωί του Σαββάτου μείωσε τη διαφορά στα 14,1 δευτερόλεπτα, ο Παγιάρι απάντησε αμέσως το απόγευμα, ανοίγοντας ξανά την απόσταση και δείχνοντας απόλυτη ψυχραιμία υπό πίεση.

Με αυτή την επιτυχία, ο 24χρονος γίνεται ο δεύτερος οδηγός που πανηγυρίζει την παρθενική του νίκη στο WRC τη φετινή σεζόν, ακολουθώντας τα βήματα του teammate του, Τακαμότο Κατσούτα. Το αποτέλεσμα αυτό τον φέρνει πλέον στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, 33 πόντους πίσω από τον πρωτοπόρο Έλφιν Έβανς.

Από την πλευρά του, ο Σόλμπεργκ στρέφει την προσοχή του στα θετικά, καθώς το τρίτο του φετινό βάθρο ήρθε μετά από ένα δύσκολο σερί με τέσσερις εγκαταλείψεις στους τελευταίους πέντε αγώνες. Μάλιστα, κατάφερε να συγκεντρώσει 27 βαθμούς, έχοντας κερδίσει το μέγιστο των bonus πόντων από τη Super Sunday και την Power Stage.

Εμφύλιος για την 3η θέση

Η μάχη για την τελευταία θέση του βάθρου εξελίχθηκε σε έναν «εμφύλιο» της Hyundai Motorsport ανάμεσα στους Αντιέν Φουρμό και Τιερί Νεβίλ. Εκμεταλλευόμενοι τη σειρά εκκίνησής τους την Παρασκευή, οι δύο οδηγοί αποσπάστηκαν από το υπόλοιπο γκρουπ, χωρίς ωστόσο να έχουν τον ρυθμό να ακολουθήσουν τα κορυφαία Toyota. Ο Φουρμο κατάφερε τελικά να κρατήσει την τρίτη θέση, παρά το γεγονός ότι επιβίωσε από μια οριακή προσγείωση μετά από άλμα, μια επαφή με προστατευτικό στοιχείο και ένα κλατάρισμα το Σάββατο.

Ο Νεβίλ, αν και ξεκίνησε το τριήμερο παραπονούμενος για την αίσθηση του i20 N, βρήκε ταχύτητα στη συνέχεια και μείωσε την απόσταση στους προτελευταίους αγώνες, όμως ο Fourmaux απάντησε εμφατικά την Κυριακή, αναγκάζοντας τον Βέλγο να περιοριστεί στην τέταρτη θέση.

Κακός αγώνας για Οζιέ και Έβανς

Ο εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπαστιέν Οζιέ, στην πρώτη του συμμετοχή στην Εσθονία από το 2021, επηρεάστηκε σημαντικά από τη θέση εκκίνησής του και τερμάτισε πέμπτος, πετυχαίνοντας πάντως τον στόχο του να βρεθεί μπροστά από τους Έβανς και Κατσούτα.

Ο Έβανς, που άνοιγε τον δρόμο την Παρασκευή υποχωρώντας προσωρινά ένατος, ανέκαμψε το Σάββατο ανεβαίνοντας έκτος, θέση την οποία διατήρησε μέχρι το τέλος, επεκτείνοντας παράλληλα το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα.

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Μάρτιν Σεσκς (7ος) μετά από μια γεμάτη απρόοπτα εμφάνιση, ο Εσαπέκα Λάπι (8ος) σε έναν δύσκολο αγώνα για τον ίδιο, ο Τζον Άρμστρονγκ (9ος) και ο τοπικός ήρωας Ρόμπερτ Βιρβές (10ος), ο οποίος κατέκτησε τη νίκη στην κατηγορία WRC2 μετά από σπουδαία μάχη με τους Τέμου Σούνινεν και Ρούπε Κόρονεν.

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