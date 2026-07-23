Nissan: Έφτασε στα 1,25 εκατ. εξηλεκτρισμένα οχήματα στην Ευρώπη

Ξεπερνώντας το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου, η ιαπωνική εταιρεία διευρύνει τη γκάμα της με τα νέα Micra, Leaf, Ariya, e-POWER και τα επερχόμενα ηλεκτρικά μοντέλα.

Ένα σημαντικό ιστορικό ορόσημο κατέγραψε η Nissan στην ευρωπαϊκή αγορά, ξεπερνώντας τις 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχημάτων από το 2010 έως σήμερα. Από το συνολικό αυτό αριθμό, σχεδόν 350.000 μονάδες αφορούν αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, επιβεβαιώνοντας την πρωτοποριακή πορεία της εταιρείας που ξεκίνησε με την παρουσίαση του πρώτου Nissan LEAF.

Σήμερα, η ιαπωνική φίρμα διαθέτει την ευρύτερη εξηλεκτρισμένη γκάμα της ιστορίας της στην Ευρώπη. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει το νέο ηλεκτρικό Micra, την τρίτη γενιά του LEAF, το ανανεωμένο Ariya, καθώς και τα δημοφιλή Qashqai και X-Trail που εξοπλίζονται με την αποκλειστική τεχνολογία e-POWER.

Πλήρης γκάμα που μεγαλώνει

Τα νέα μοντέλα παρουσιάστηκαν πρόσφατα σε ειδική δημοσιογραφική εκδήλωση στη Βαρκελώνη, όπου αναδείχθηκε η στρατηγική της εταιρείας να προσφέρει διαφορετικές τεχνολογικές λύσεις για τις ανάγκες κάθε οδηγού. Όπως δήλωσε η Κλιόντα Λάιονς, Αντιπρόεδρος Σχεδιασμού Προϊόντων και Υπηρεσιών της Nissan AMIEO, στόχος της εταιρείας είναι να δίνει στους πελάτες την ελευθερία επιλογής ανάμεσα σε αμιγώς ηλεκτρικά, e-POWER ή υβριδικά σύνολα.

Η εξηλεκτρισμένη επίθεση της Nissan πρόκειται να κλιμακωθεί περαιτέρω στο άμεσο μέλλον. Μέσα στο 2026 αναμένεται η αποκάλυψη ενός νέου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου στην κατηγορία A, ενώ στις αρχές του 2027 θα πραγματοποιηθεί το λανσάρισμα του νέου ηλεκτρικού Juke EV.