Ford και Geely υπέγραψαν ιστορική συμφωνία για κοινό εργοστάσιο στην Ευρώπη

Οι δύο κολοσσοί δημιουργούν κοινοπραξία στη Βαλένθια, όπου από το 2028 θα κατασκευάζουν νέα μοντέλα της Ford, ένα μικρό Bronco και ηλεκτρικά SUV της Geely.

Σε μια συνεργασία που αλλάζει τις ισορροπίες στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η Ford και η Geely Auto ανακοίνωσαν τη δημιουργία μιας νέας κοινοπραξίας με έδρα το εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας. Η συμφωνία αυτή απαντά στις νέες προκλήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς, όπως το αυξημένο λειτουργικό κόστος και το αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, φέρνοντας κοντά έναν αμερικανικό και έναν κινεζικό κολοσσό.

Στη νέα εταιρική οντότητα, η Ford θα κατέχει την πλειοψηφία με ποσοστό 66%, ενώ η Geely Auto θα κατέχει το υπόλοιπο 34%. Η κοινοπραξία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2027, αφού λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές, με τα πρώτα νέα μοντέλα να περνούν τη γραμμή παραγωγής το 2028.

Έρχεται ευρωπαϊκό Bronco και νέο crossover

Η συμφωνία φέρνει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ειδήσεις για την προϊοντική γκάμα των δύο κατασκευαστών. Για τη Ford, η παραγωγή του δημοφιλούς Kuga θα συνεχιστεί κανονικά στη Βαλένθια χωρίς καμία διακοπή. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η κατασκευή ενός εντελώς νέου, compact SUV από την οικογένεια του Bronco, το οποίο θα είναι σχεδιασμένο ειδικά για τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών δρόμων.

Επιπλέον, η Ford θα κατασκευάσει ένα νέο οικογενειακό multi-energy crossover. Το μοντέλο αυτό σχεδιάστηκε από τη Ford και εξελίσσεται σε συνεργασία με την Geely, αποτελώντας μέρος του πλάνου της αμερικανικής εταιρείας για την παρουσίαση πέντε νέων multi-energy οχημάτων στην Ευρώπη έως το 2029.

Η επέκταση της Geely

Από την πλευρά της, η Geely Auto σχεδιάζει να κατασκευάζει δύο αμιγώς ηλεκτρικά SUV στο εργοστάσιο της Ισπανίας από το 2028, ενισχύοντας θεαματικά την παρουσία της στην Ευρώπη. Η κίνηση αυτή επιτρέπει στην Geely να παράγει οχήματα τοπικά, αξιοποιώντας τη δυνητική ετήσια δυναμικότητα 500.000 οχημάτων που διαθέτει η μονάδα της Βαλένθια.

Ο πρόεδρος της Ford Europe, Τζιμ Μπόμπικ, δήλωσε: «Η συνεργασία αυτή δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι αυτοκινητοβιομηχανίες ενισχύουν τη βιομηχανική βάση της Ευρώπης, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει από μία εταιρεία μόνη της. Αυτό που έχουμε επιτύχει στη Βαλένθια, με τη συνεχή υποστήριξη της ισπανικής κυβέρνησης και των περιφερειακών αρχών, αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για την υπόλοιπη Ευρώπη».