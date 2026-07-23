Η γερμανική ομάδα διορθώνει το λογισμικό της μετά τα προβλήματα που κόστισαν στο Σπα, προχωρώντας σε αλλαγές ενόψει του GP Ουγγαρίας.

Σε διορθωτικές κινήσεις στο λογισμικό διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας προχώρησε η Mercedes ενόψει του Grand Prix Ουγγαρίας, προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο μονοθέσιο του Τζορτζ Ράσελ κατά τη διάρκεια του τριημέρου στο Σπα.

Στο Βέλγιο, ο Βρετανός οδηγός αντιμετώπισε σοβαρή έλλειψη τελικής ταχύτητας στις ευθείες σε σύγκριση με τον ομόσταβλό του, Κίμι Αντονέλι, χάνοντας πολύτιμα δέκατα του δευτερολέπτου στις κατατακτήριες δοκιμές καθώς η μπαταρία του άδειαζε νωρίτερα πριν από το τελευταίο σικάιν. Η κατάσταση κλιμακώθηκε στον πρώτο γύρο του αγώνα, όταν η έλλειψη ισχύος στην έξοδο από τη Ραντιγιόν τον οδήγησε σε σύγκρουση με τον Λιούις Χάμιλτον στη Λες Κομπ και εκτός αγώνα.

Το σφάλμα στον κώδικα

Έπειτα από ενδελεχή ανάλυση, οι μηχανικοί της γερμανικής ομάδας εντόπισαν την αιτία σε ένα σφάλμα βαθιά στον κώδικα του λογισμικού της μονάδας ισχύος. Το συγκεκριμένο σφάλμα προκαλούσε λανθασμένη κατανομή της διαθέσιμης ενέργειας γύρω από την πίστα, διοχετεύοντας υπερβολική ισχύ στην αρχή του γύρου προς τη Λε Κομπ και αφήνοντας τον κινητήρα χωρίς ηλεκτρική υποστήριξη στο τελευταίο τμήμα της διαδρομής.

Σε συνδυασμό με τις διαφορετικές οδηγικές τεχνικές των δύο οδηγών στην ανάκτηση ενέργειας, το πρόβλημα αυτό στέρησε από τον Ράσελ σημαντικό μέρος της απόδοσής του, όπως επιβεβαίωσε και ο επικεφαλής της ομάδας, Τότο Βολφ.

Το πρόβλημα και η λύση

Παράλληλα, η ομάδα αποσαφήνισε και το τι συνέβη στην εκκίνηση του αγώνα, όπου και τα δύο μονοθέσια παρουσίασαν μειωμένη απόδοση. Ένα σφάλμα λογισμικού εμπόδισε την επαρκή ανάκτηση ενέργειας κατά την είσοδο στη φουρκέτα Λα Σουρς. Στη συνέχεια, η αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην έξοδο της στροφής για την κάλυψη της υστέρησης του turbo άφησε και τους δύο οδηγούς χωρίς την αναμενόμενη ισχύ στην ευθεία Κέμελ.

Η διαφορά στην τελική ταχύτητα μεταξύ των δύο οδηγών προέκυψε από το γεγονός ότι ο Ράσελ πέρασε τη στροφή O Ρουζ με τέρμα γκάζι, με αποτέλεσμα το σύστημα να τον «κλειδώσει» σε όριο ταχύτητας 308 χλμ./ώρα. Αντίθετα, ο Αντονέλι αναγκάστηκε να αφήσει ελαφρώς το γκάζι λόγω της προσπέρασης του Μαξ Φερστάπεν, γεγονός που ενεργοποίησε διαφορετική λειτουργία στον κινητήρα με ελαφρώς περισσότερη διαθέσιμη ισχύ, επιτρέποντάς του να προσπεράσει τον Ολλανδό.

Η Mercedes έχει ήδη εφαρμόσει τις απαραίτητες διορθώσεις στο λογισμικό για να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει επανάληψη του φαινομένου στην Ουγγαρία, μια πίστα όπου η διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας είναι λιγότερο κρίσιμη λόγω της διαμόρφωσής της.

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