F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ισπανίας
Το Grand Prix Καταλονίας στη Βαρκελώνη ανακάτεψε για τα καλά την τράπουλα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 για το 2026. Η δραματική εγκατάλειψη του πρωτοπόρου Κίμι Αντονέλι στους τελευταίους γύρους στέρησε από τον Ιταλό τη δυνατότητα να διευρύνει το προβάδισμά του, επιτρέποντας στους διώκτες του να πλησιάσουν και να δώσουν νέα πνοή στη μάχη του τίτλου.
P1!!!!!! @LewisHamilton 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/M7XNUTl5CA— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 14, 2026
Ο μεγάλος νικητής της Βαρκελώνης, Λούις Χάμιλτον, εξαργύρωσε τον ιστορικό πρώτο του θρίαμβο με τη Ferrari με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σκαρφαλώνοντας πλέον στη 2η θέση της κατάταξης με 115 βαθμούς. Στην 3η θέση ακολουθεί ο Τζορτζ Ράσελ με 106 βαθμούς, ο οποίος με τη σειρά του εκμεταλλεύτηκε την ατυχία του ομόσταβλό του στη Mercedes και μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά στους 50 βαθμούς.
Πιο πίσω, ο Σαρλ Λεκλέρ κρατά την 4η θέση με 75 βαθμούς, νιώθοντας όμως την καυτή ανάσα των οδηγών της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, που ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|156
|2
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|115
|3
|George Russell
|Mercedes
|106
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|75
|5
|Lando Norris
|McLaren
|73
|6
|Oscar Piastri
|McLaren
|68
|7
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|55
|8
|Pierre Gasly
|Alpine
|41
|9
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|34
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|26
|11
|Franco Colapinto
|Alpine
|19
|12
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|18
|13
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|12
|14
|Carlos Sainz
|Williams
|6
|15
|Alexander Albon
|Williams
|5
|16
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|3
|17
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|18
|Sergio Perez
|Cadillac
|1
|19
|Nico Hulkenberg
|Audi
|0
|20
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|21
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Mercedes
|262
|2
|Ferrari
|190
|3
|McLaren
|141
|4
|Red Bull Racing
|89
|5
|Alpine
|60
|6
|Racing Bulls
|38
|7
|Haas F1 Team
|21
|8
|Williams
|11
|9
|Audi
|2
|10
|Cadillac
|1
|11
|Aston Martin
|0