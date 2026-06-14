Η σειρά των τριών πρώτων στη βαθμολογία δεν άλλαξε μετά τη Βαρκελώνη, αλλά με τη νίκη του Χάμιλτον και την εγκατάλειψη του Αντονέλι έχουμε νέα δεδομένα στο πρωτάθλημα Formula 1.

Το Grand Prix Καταλονίας στη Βαρκελώνη ανακάτεψε για τα καλά την τράπουλα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 για το 2026. Η δραματική εγκατάλειψη του πρωτοπόρου Κίμι Αντονέλι στους τελευταίους γύρους στέρησε από τον Ιταλό τη δυνατότητα να διευρύνει το προβάδισμά του, επιτρέποντας στους διώκτες του να πλησιάσουν και να δώσουν νέα πνοή στη μάχη του τίτλου.

Ο μεγάλος νικητής της Βαρκελώνης, Λούις Χάμιλτον, εξαργύρωσε τον ιστορικό πρώτο του θρίαμβο με τη Ferrari με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σκαρφαλώνοντας πλέον στη 2η θέση της κατάταξης με 115 βαθμούς. Στην 3η θέση ακολουθεί ο Τζορτζ Ράσελ με 106 βαθμούς, ο οποίος με τη σειρά του εκμεταλλεύτηκε την ατυχία του ομόσταβλό του στη Mercedes και μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά στους 50 βαθμούς.

Πιο πίσω, ο Σαρλ Λεκλέρ κρατά την 4η θέση με 75 βαθμούς, νιώθοντας όμως την καυτή ανάσα των οδηγών της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, που ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 Kimi Antonelli Mercedes 156 2 Lewis Hamilton Ferrari 115 3 George Russell Mercedes 106 4 Charles Leclerc Ferrari 75 5 Lando Norris McLaren 73 6 Oscar Piastri McLaren 68 7 Max Verstappen Red Bull Racing 55 8 Pierre Gasly Alpine 41 9 Isack Hadjar Red Bull Racing 34 10 Liam Lawson Racing Bulls 26 11 Franco Colapinto Alpine 19 12 Oliver Bearman Haas F1 Team 18 13 Arvid Lindblad Racing Bulls 12 14 Carlos Sainz Williams 6 15 Alexander Albon Williams 5 16 Esteban Ocon Haas F1 Team 3 17 Gabriel Bortoleto Audi 2 18 Sergio Perez Cadillac 1 19 Nico Hulkenberg Audi 0 20 Fernando Alonso Aston Martin 0 21 Valtteri Bottas Cadillac 0 22 Lance Stroll Aston Martin 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών