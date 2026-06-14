F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ισπανίας

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ισπανίας
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Η σειρά των τριών πρώτων στη βαθμολογία δεν άλλαξε μετά τη Βαρκελώνη, αλλά με τη νίκη του Χάμιλτον και την εγκατάλειψη του Αντονέλι έχουμε νέα δεδομένα στο πρωτάθλημα Formula 1.

Το Grand Prix Καταλονίας στη Βαρκελώνη ανακάτεψε για τα καλά την τράπουλα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 για το 2026. Η δραματική εγκατάλειψη του πρωτοπόρου Κίμι Αντονέλι στους τελευταίους γύρους στέρησε από τον Ιταλό τη δυνατότητα να διευρύνει το προβάδισμά του, επιτρέποντας στους διώκτες του να πλησιάσουν και να δώσουν νέα πνοή στη μάχη του τίτλου.

Ο μεγάλος νικητής της Βαρκελώνης, Λούις Χάμιλτον, εξαργύρωσε τον ιστορικό πρώτο του θρίαμβο με τη Ferrari με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σκαρφαλώνοντας πλέον στη 2η θέση της κατάταξης με 115 βαθμούς. Στην 3η θέση ακολουθεί ο Τζορτζ Ράσελ με 106 βαθμούς, ο οποίος με τη σειρά του εκμεταλλεύτηκε την ατυχία του ομόσταβλό του στη Mercedes και μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά στους 50 βαθμούς.

Πιο πίσω, ο Σαρλ Λεκλέρ κρατά την 4η θέση με 75 βαθμούς, νιώθοντας όμως την καυτή ανάσα των οδηγών της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, που ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Kimi AntonelliMercedes156
2Lewis HamiltonFerrari115
3George RussellMercedes106
4Charles LeclercFerrari75
5Lando NorrisMcLaren73
6Oscar PiastriMcLaren68
7Max VerstappenRed Bull Racing55
8Pierre GaslyAlpine41
9Isack HadjarRed Bull Racing34
10Liam LawsonRacing Bulls26
11Franco ColapintoAlpine19
12Oliver BearmanHaas F1 Team18
13Arvid LindbladRacing Bulls12
14Carlos SainzWilliams6
15Alexander AlbonWilliams5
16Esteban OconHaas F1 Team3
17Gabriel BortoletoAudi2
18Sergio PerezCadillac1
19Nico HulkenbergAudi0
20Fernando AlonsoAston Martin0
21Valtteri BottasCadillac0
22Lance StrollAston Martin0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Mercedes262
2Ferrari190
3McLaren141
4Red Bull Racing89
5Alpine60
6Racing Bulls38
7Haas F1 Team21
8Williams11
9Audi2
10Cadillac1
11Aston Martin0

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@Photo credits: Mercedes F1

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