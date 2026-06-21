Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Μαρκ Μάρκεθ της Ducati που μείωσε τη διαφορά από την κορυφή, με τον Άι Ογκούρα στη δεύτερη θέση και τον Πέκο Μπανάια να συμπληρώνει το βάθρο.

Η εμφατική επικράτηση του Μαρκ Μάρκεθ στο Grand Prix Τσεχίας έβαλε «φωτιά» στη μάχη του τίτλου στο MotoGP. Ο αναβάτης της εργοστασιακής Ducati πανηγύρισε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του για φέτος στην πίστα του Μπρνο, εκμεταλλευόμενος με τον καλύτερο τρόπο την απουσία του τιμωρημένου Μάρκο Μπετζέκι, και μείωσε τη διαφορά του από την κορυφή της βαθμολογίας στους 40 βαθμούς.

Στην εκκίνηση του αγώνα των 21 γύρων, ο κάτοχος της pole position, Άι Ογκούρα, έστριψε πρώτος, όμως γρήγορα ο Πέκο Μπανάια πήρε τα ηνία στον δεύτερο γύρο, με τον Μάρκεθ να ακολουθεί από κοντά. Οι δύο αναβάτες της Ducati είχαν μια έντονη μονομαχία, κάτω από τον καυτό απογευματινό ήλιο του Μπρνο, με τη διαφορά ανάμεσά τους να αυξομειώνεται συνεχώς.

Η κρίσιμη προσπέραση

Η καθοριστική κίνηση για την έκβαση του αγώνα έγινε στον 16ο γύρο, όταν ο Μάρκεθ προσπέρασε τον Μπανάια στην τέταρτη στροφή. Ο Μπανάια άρχισε να χάνει ρυθμό και στον επόμενο γύρο υποχώρησε στην τρίτη θέση, καθώς τον προσπέρασε ο Ογκούρα. Ο Ιάπωνας αναβάτης της Trackhouse Aprilia πίεσε σκληρά τον Μάρκεθ μέχρι το τέλος, τερματίζοντας τελικά στη δεύτερη θέση, μόλις 0,421 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή.

Ο Μπανάια κατάφερε να κρατήσει την τρίτη θέση στο βάθρο, αμυνόμενος στην πίεση που άσκησε στους τελευταίους γύρους ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο. Στην πέμπτη θέση ολοκλήρωσε ο Τζοάν Μιρ με τη Honda, ο οποίος επωφελήθηκε στον τελευταίο γύρο από την εγκατάλειψη του Πέδρο Ακόστα λόγω μηχανικού προβλήματος. Όσο για τον Χόρχε Μαρτίν, παρά τη διπλή ποινή Long Lap που είχε να εκτίσει, κατάφερε να τερματίσει στην ένατη θέση, πλησιάζοντας τον πρωτοπόρο Μπεζέκι στους 8 βαθμούς.

Στον τομέα των εγκαταλείψεων, πέρα από τον Ακόστα, ο Άλεξ Ρινς τέθηκε εκτός μάχης στους τελευταίους γύρους, ενώ ο ομόσταβλός του στη Yamaha, Φάμπιο Κουαρταραρό, είχε πτώση και εγκατέλειψε από τον πρώτο κιόλας γύρο.

Ο επόμενος αγώνας έρχεται χωρίς διακοπή το επόμενο Σαββατοκύριακο και είναι το GP Ολλανδίας στην πίστα του Άσεν.

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