Σαν Σήμερα: Η παρθενική νίκη του Μπάτον στην F1 (vid)

Πληθώρα σημαντικών γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Χρειάστηκαν 113 Grand Prix ώστε ο Τζένσον Μπάτον να καταφέρει να κατακτήσει την παρθενική του νίκη στη Formula 1 πριν από 19 ολόκληρα χρόνια. Φυσικά αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο σε έναν ανατρεπτικό αγώνα με τη βροχή να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Επιπλέον στο MotoGP συνεχίζουμε σε ρυθμούς Grand Prix Τσεχίας.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 6/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1961, ο εμβληματικός Στέρλινγκ Μος κατέκτησε την 16η και τελευταία του νίκη στην F1 κάνοντας ακόμα μία μαγική εμφάνιση στη σεζόν, αυτήν τη φορά στο βρεγμένο και επικίνδυνο Νίρμπουργκρινγκ. Οι 15 γύροι στην «Πράσινη Κόλαση» ήταν ένα κυνηγητό μεταξύ του Βρετανού και των πανίσχυρων Ferrari 156 των Βόλφγκανγκ Βον Τριπς και Φιλ Χιλ. Τα δύο κόκκινα μονοθέσια έδειχναν να καθίστανται φαβορί όταν στέγνωσε κάπως η πίστα, αλλά η βροχή δυνάμωσε με τρεις γύρους να απομένουν και ο Μος παρέμεινε επικεφαλής μέχρι τον τερματισμό.

Σαν σήμερα το 1967, ο Ντένι Χιούλμ πήρε τη νίκη στο GP Γερμανίας μπροστά από τους Τζακ Μπράμπαμ και Κρις Έιμον. Ωστόσο την παράσταση έκλεψε ο θρυλικός Τζάκι Ιξ. Παραλίγο να κάνει το θαύμα, καθώς έφτασε κοντά στο βάθρο οδηγώντας μια Matra MS5 προδιαγραφών Formula 2.

Σαν σήμερα το 1980, γεννήθηκε στην Ιταλία ο Βιταντόνιο Λιούτσι. Ο Ιταλός υπήρξε ένας αστέρας στα καρτ και αργότερα στην Formula 3000, κάνοντας την είσοδό του στην F1 στα μέσα του 2005 με τη νεοφώτιστη ομάδα της Red Bull Racing. Μάλιστα τερμάτισε 8ος στο ντεμπούτο του στην Ίμολα και βαθμολογήθηκε, αλλά η ομάδα τον υποβίβασε το 2006 στην «δορυφορική» Toro Rosso. Παρέμεινε εκεί για δύο σεζόν και στα τέλη του 2009 πήρε άλλη μια ευκαιρία μέσω της Force India, στη θέση του Τζανκάρλο Φιζικέλα. Ο Λιούτσι οδήγησε για όλο το 2010 με την ινδική ομάδα και τερμάτισε 6ος στο GP Κορέας, αλλά τελικά έκλεισε την πορεία του στην F1 στα τέλη του 2011 ύστερα από ένα αδιάφορο πέρασμα στην HRT.

Σαν σήμερα το 2006, το παραδοσιακά καλοκαιρινό GP Ουγγαρίας της F1 διεξήχθη υπό βροχή για πρώτη φορά στην ιστορία του. Ως αποτέλεσμα, προσέφερε έναν από τους πιο επεισοδιακούς αγώνες της χρονιάς. Ο Κίμι Ράικονεν της McLaren είχε χτίσει αρχικά μια επιβλητική διαφορά από την pole position, αλλά τράκαρε με την Toro Rosso του Βιταντόνιο Λιούτσι στον 26ο γύρο. Ο πρωταθλητής, Φερνάντο Αλόνσο της Renault, ο οποίος είχε προσφέρει άπλετο θέαμα στους πρώτους γύρους με τα φοβερά του προσπεράσματα, εγκατέλειψε με τη σειρά του λίγο μετά τη μετάβαση στα σλικ ελαστικά, εξαιτίας του πίσω-δεξιού τροχού που δεν είχε κουμπώσει σωστά. Ο Τζένσον Μπάτον ήταν η μεγάλη έκπληξη του αγώνα, έχοντας εκκινήσει από τη 14η θέση με τη Honda. Πήρε την πρωτοπορία στους τελευταίους 18 γύρους και κατέκτησε με ανατρεπτικό τρόπο την πρώτη του νίκη στην F1, μετά από 113 εμφανίσεις. Στη δεύτερη και τρίτη θέση του βάθρου βρέθηκαν οι Πέδρο Ντε Λα Ρόσα (McLaren) και Νικ Χάιντφελντ (BMW-Sauber) αντίστοιχα.

Σαν σήμερα το 2017, το GP Τσεχίας του MotoGP προσέφερε εκκίνηση σε βρεγμένο οδόστρωμα, το οποίο οδήγησε έτσι σε μια σειρά από ανακατατάξεις και ποικίλες στρατηγικές. Αυτός που πήρε το μεγαλύτερο ρίσκο ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ της Honda, επιλέγοντας μόλις στο τέλος του δεύτερου γύρου να μπει στα pits για αλλαγή σε μοτοσικλέτα με σλικ ελαστικά. Η επιλογή του Ισπανού πρωταθλητή και της ομάδας του αποδείχθηκε σωστή και έφτασε σε μία μοναχική νίκη. Ο Ντάνι Πεντρόσα πήρε τη 2η θέση και τρίτος ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες.

Φωτογραφίες: crystalracing/Χ