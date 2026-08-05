Το MotoGP επιστρέφει από τις καλοκαιρινές διακοπές με τον αγώνα στο Σίλβερστον για το Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας.

Το MotoGP επιστρέφει στη δράση μετά τη θερινή παύση και το κάνει σε μια από τις πιο ιδιαίτερες και απρόβλεπτες πίστες του ημερολογίου, το Σίλβερστον. Η βρετανική διαδρομή επιστρέφει φέτος στο καλοκαιρινό της ραντεβού, με το τριήμερο της Μεγάλης Βρετανίας να διεξάγεται από τις 7 έως τις 9 Αυγούστου και να ανοίγει ουσιαστικά το δεύτερο μισό της σεζόν.

We're back after the summer break! 🤩



Set your alarms and get ready for an action-packed #BritishGP weekend at Silverstone! 🇬🇧⏰#MotoGP pic.twitter.com/29LJJfo0tM August 3, 2026

Η πίστα του Σίλβερστον έχει χτίσει τη φήμη της ως ένας από τους πιο γρήγορους αγώνες του MotoGP, με τοποθέτηση που ευνοεί τη σταθερότητα, τη σωστή διαχείριση των ελαστικών και φυσικά την τόλμη στα φρένα και στις αλλαγές κατεύθυνσης. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ίδιοι οι αναβάτες και οι ομάδες μιλούν για έναν αγώνα όπου η στρατηγική μπορεί να ανατραπεί από τη βρετανική αστάθεια του καιρού, από μικρές λεπτομέρειες στη ρύθμιση της μοτοσυκλέτας ή από έναν ρυθμό που αλλάζει πολύ γρήγορα από γύρο σε γύρο. Όλα αυτά κάνουν το Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ραντεβού της χρονιάς, όχι μόνο για το θέαμα, αλλά και για τις βαθμολογικές ισορροπίες που μπορεί να επηρεάσει.

Η επιστροφή στη δράση έρχεται σε μια στιγμή που το πρωτάθλημα παραμένει ανοιχτό και γεμάτο ερωτηματικά, με αρκετούς αναβάτες να διεκδικούν νίκες και βάθρα, αλλά και με τη δυναμική του τίτλου να μοιάζει πιο ασταθής από ποτέ. Το Σίλβερστον έχει μάλιστα τη φήμη της πίστας όπου οι εκπλήξεις δεν αποτελούν εξαίρεση, αλλά σχεδόν κανόνα, κάτι που αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια διαφορετικοί αναβάτες ανεβαίνουν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Αυτό σημαίνει πως το φετινό βρετανικό GP μπαίνει εξαρχής με πολλαπλό ενδιαφέρον: ποιος θα βρει ρυθμό πρώτος, ποιος θα αντέξει στο Sprint, ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα το Σάββατο και ποιος θα παρουσιαστεί πιο έτοιμος για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του GP Μ. Βρετανίας

Παρασκευή 7 Αυγούστου

MotoGP FP1: 13:45-14:30.

MotoGP Practice: 18:00-19:00.

Σάββατο 8 Αυγούστου

MotoGP FP2: 13:10-13:40.

MotoGP Q1: 13:50-14:05.

MotoGP Q2: 14:15-14:30.

MotoGP Sprint: 18:00.

Κυριακή 9 Αυγούστου