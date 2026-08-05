Ο Φερνάντο Αλόνσο εντοπίστηκε στο τιμόνι του υπερσπάνιου συλλεκτικού υβριδικού hypercar των 819 ίππων, το οποίο αποτελεί ένα από τα μόλις 63 που κατασκευάστηκαν.

Ένα σύντομο βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μια σκούρα μπλε Lamborghini Sián FKP 37 να κυλά στους δρόμους του Μονακό, με τον οδηγό της Aston Martin, Φερνάντο Αλόνσο, να βρίσκεται στο τιμόνι.

Αν και το πλάνο δεν προσφέρει πλήρη εικόνα του οδηγού, η ιδιοκτησία του συγκεκριμένου αυτοκινήτου από τον Αλόνσο έχει ήδη επιβεβαιωθεί από φωτογραφίες που τον κατέγραψαν νωρίτερα φέτος. Το στοιχείο που προδίδει την ταυτότητα του κατόχου είναι η πινακίδα κυκλοφορίας, η οποία φέρει τον αγωνιστικό του αριθμό, το 14.

Υβριδική τεχνολογία με 819 ίππους

Η Lamborghini Sián FKP 37 αποτέλεσε το πρώτο βήμα της ιταλικής εταιρείας στην υβριδική τεχνολογία, όταν παρουσιάστηκε στην Έκθεση της Φρανκφούρτης το 2019. Αντί για ένα συμβατικό πακέτο μπαταριών, το υβριδικό σύστημα της Sián βασίζεται σε υπερπυκνωτές (supercapacitors), μια λύση που προσφέρει άμεση παροχή ηλεκτρικής ισχύος διατηρώντας παράλληλα το συνολικό βάρος στο ελάχιστο.

Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ενσωματωμένος απευθείας στο κιβώτιο ταχυτήτων αποδίδοντας 34 ίππους, ενώ ο ατμοσφαιρικός V12 κινητήρας των 6,5 λίτρων παράγει τους υπόλοιπους 785 ίππους. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 819 ίππους, επιτρέποντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 2,8 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα που ξεπερνά τα 355 χλμ./ώρα.

Η ιταλική φίρμα κατασκεύασε μόλις 63 κουπέ και 19 roadster, με όλα τα κομμάτια να έχουν πωληθεί πριν από την επίσημη αποκάλυψη του μοντέλου. Ο αριθμός 63 αποτελεί φόρο τιμής στο 1963, έτος ίδρυσης της Lamborghini, ενώ τα αρχικά FKP 37 τιμούν τον Φέρντιναντ Καρλ Πιχ που γεννήθηκε το 1937.

Όταν κυκλοφόρησε, η αρχική τιμή της Sián ανερχόταν στα 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η συλλεκτική της αξία στη μεταχειρισμένη αγορά έχει εκτοξευθεί, αγγίζοντας πλέον τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η μυθική συλλογή του Αλόνσο

Το σπάνιο ιταλικό hypercar είναι ένα μόλις κομμάτι από την εντυπωσιακή συλλογή του Ισπανού πρωταθλητή, η συνολική αξία της οποίας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 37 εκατομμύρια ευρώ.

Ανάμεσα στα αποκτήματά του ξεχωρίζουν ένα μοναδικό Pagani Zonda Roadster Diamante Verde αξίας περίπου 10,7 εκατομμυρίων ευρώ, μια συλλεκτική Mercedes CLK GTR, μια Ferrari F40, καθώς και η Aston Martin DBX S που παρέλαβε πρόσφατα στο σπίτι του στο Μονακό.

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