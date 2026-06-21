Ducati Desmo450 EDS: Είναι ντούρο και κάνει για Εντούρο

Η πρώτη μοτοσικλέτα Enduro του ιταλικού εργοστασίου είναι πλέον γεγονός και είναι η μόνη στην κατηγορία με δεσμοδρομική κίνηση βαλβίδων.

Μια μοτοσικλέτα που γεννήθηκε από ένα σαφές όραμα, ένα όραμα που μιλάει για πάθος, τεχνολογία και ανταγωνισμό. Ένα όραμα που μεταφέρεται στα μονοπάτια και τις πίστες όπου γεννήθηκε το άθλημα. Ένα περιβάλλον όπου οι προκλήσεις είναι απρόβλεπτες, το έδαφος αλλάζει συνεχώς και κάθε μέτρο πρέπει να κατακτηθεί. Το Enduro είναι ένα μοναδικό άθλημα που απαιτεί αντοχή, έλεγχο και ευελιξία. Και, ως εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια μοτοσικλέτα σχεδιασμένη ειδικά για αυτό το άθλημα.

Οι μηχανικοί της Ducati ξεκίνησαν από την τεχνική βάση του Desmo450 MX, τροποποιώντας και αναπτύσσοντας λύσεις και εξαρτήματα για να δημιουργήσουν μια μοτοσικλέτα που είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση μεγαλύτερων αποστάσεων, πιο σύνθετου και ποικίλου εδάφους, διαφορετικών προκλήσεων. Οι νέοι τροχοί 21 ιντσών μπροστά και 18 ιντσών πίσω, με ελαστικά Metzeler Six Days Extreme, υπόσχονται σταθερότητα, πρόσφυση και ακρίβεια σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Το νέο ρεζερβουάρ των 8,5 λίτρων, που στεγάζεται σε περιμετρικό αλουμινένιο πλαίσιο, αυξάνει την αυτονομία χωρίς να διακυβεύεται η εργονομία χάρη στον εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό του και τα επανασχεδιασμένα πλαϊνά πάνελ και σέλα. Το ίδιο το διαφανές ρεζερβουάρ επιτρέπει στον αναβάτη να ελέγχει τη στάθμη καυσίμου με μια ματιά, ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό για μια μοτοσικλέτα enduro.

Ο μονοκύλινδρος κινητήρας με δεσμοδρομικό χρονισμό έχει επανασχεδιαστεί πλήρως για να μεγιστοποιήσει τη ροπή και την ομαλή απόδοση ισχύος, βελτιώνοντας τον έλεγχο και την ακρίβεια. Το ηλεκτρικό σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα βελτιώνει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της απόδοσης ακόμη και στα πιο ακραία περιβάλλοντα enduro. Αυτές είναι καταστάσεις όπου η προστασία δεν είναι αξεσουάρ, αλλά πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού. Για αυτόν το λόγο, το Desmo450 EDS διαθέτει στάνταρ μια πλήρη σειρά από ειδικά προστατευτικά εξαρτήματα σχεδιασμένα ειδικά για enduro. Τα προστατευτικά χεριών, τα προστατευτικά κινητήρα και τα ειδικά καλύμματα συμπλέκτη και εναλλάκτη προστατεύουν τα πιο εκτεθειμένα μέρη της μοτοσικλέτας από κρούσεις, γρατζουνιές και εκδορές.

Το μπροστινό φέρινγκ ενσωματώνει μια ειδική μονάδα προβολέα LED που θυμίζει superbike της Ducati, δίνοντας στο 450 EDS μια ξεχωριστή εμφάνιση που συνάδει με το στυλ της μάρκας. Η οθόνη LCD παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ένας αναβάτης για μια μέρα σε διαδρομές εκτός δρόμου.

Πλαίσιο μελετημένο για Enduro

Το πλαίσιο βασίζεται στο αλουμινένιο περιμετρικό του Desmo450 MX, το οποίο έχει αναπτυχθεί περαιτέρω με την επεξεργασία των βάσεων του κινητήρα για την επίτευξη της απαιτούμενης ακαμψίας για χρήση Enduro. Ο σχεδιασμός του πλαισίου δημιουργεί μια ελαφριά δομή που επιτρέπει στον κινητήρα να έχει τους πιο ίσιους δυνατούς αγωγούς εισαγωγής και εξαγωγής. Οι μηχανικοί της εταιρείας κατάφεραν να δημιουργήσουν μια δομή που ζυγίζει λιγότερο από 9 κιλά, με το λιγότερο δυνατό αριθμό συγκολλήσεων, επιτυγχάνοντας έτσι τους επιθυμητούς στόχους βάρους, αξιοπιστίας και ακαμψίας. Το νέο πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από μόλις 11 μέρη, περίπου τα μισά από αυτά των ανταγωνιστών του και αποτελείται από χυτά, σφυρήλατα στοιχεία. Το μπροστινό τμήμα είναι ένα ενιαίο χυτό στοιχείο. Αυτή η τεχνολογία κατασκευής, την οποία χρησιμοποιεί η Ducati στα Superbike μοντέλα της, επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο του πάχους, χρησιμοποιώντας μόνο την απαραίτητη ποσότητα υλικού σε κάθε σημείο και δημιουργώντας σύνθετα σχήματα χωρίς συμβιβασμούς στο βάρος ή την αντοχή. Το πλαίσιο συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση του χαμηλού βάρους της μοτοσικλέτας. Το 450 EDS χρησιμοποιεί ανάρτηση της Showa που έχει σχεδιαατεί ειδικά για το μοντέλο. Αυτή αναπτύχθηκε με δοκιμαστές της Ducati, συμπεριλαμβανομένου του παγκόσμιου πρωταθλητή enduro και Ευρωπαίου πρωταθλητή Supercross, Antoine Meo, για να αναπτύξει το πρώτο μοντέλο πιρουνιού ειδικά αφιερωμένο σε αυτό το άθλημα. Με καλάμια 49mm και διαδρομή 310mm και πιο μαλακά ελατήρια από αυτά που είναι τοποθετημένα στο Desmo450 MX, το πιρούνι προσφέρει μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης χτυπημάτων όπως πέτρες και ρίζες, τυπικά του enduro, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση κατά την είσοδο σε στροφές και βελτιωμένο έλεγχο σε αργά και τεχνικά τμήματα. Ταυτόχρονα, το αμορτισέρ, τοποθετημένο σε προοδευτικό σύνδεσμο, σχεδιάστηκε για να παρέχει πρόσφυση και σταθερότητα κατά την επιτάχυνση.

Το αποτέλεσμα είναι μια μοτοσικλέτα που κάνει την οδήγηση ευκολότερη και αυξάνει την αυτοπεποίθηση του αναβάτη, είτε ερασιτέχνη είτε επαγγελματία, ακόμη και στα πιο τεχνικά τμήματα. Μια ευέλικτη μοτοσικλέτα που επιτρέπει γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης και προσφέρει απόλυτο έλεγχο, μειώνοντας την κόπωση κατά τη διάρκεια αγώνων και μεγάλων διαδρομών προπόνησης. Για το σύστημα πέδησης, η Ducati επέλεξε για άλλη μια φορά να συνεργαστεί με τη Brembo, με την οποία έχει αναπτύξει ένα σύστημα αναφοράς για το motocross, όπως κάνει εδώ και πολλά χρόνια στις μοτοσικλέτες δρόμου της. Το μπροστινό μέρος διαθέτει πλευστή δαγκάνα δύο εμβόλων, ενώ το πίσω δαγκάνα ενός εμβόλου. Οι δίσκοι φρένων Galfer έχουν διάμετρο 260mm μπροστά και 240mm πίσω. Τα τακάκια σχεδιάστηκαν ειδικά με γνώμονα τις απαιτήσεις της οδήγησης enduro.

Ντέσμο!

Ο κινητήρας Desmo450 EDS προέρχεται από το μοντέλο MX και έχει υποστεί έναν ενδελεχή επανασχεδιασμό για να βελτιώσει το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του για την οδήγηση enduro: την παροχή ισχύος που συμβάλλει στη βελτιωμένη πρόσφυση και έλεγχο, παρέχοντας παράλληλα την απαραίτητη επιτάχυνση για να ξεπεράσει τα πιο δύσκολα εμπόδια με μία ταχύτητα. Το δεσμοδρομικό σύστημα κατανομής συμβάλλει θεμελιώδως σε αυτόν το στόχο: επιτρέπει έναν κινητήρα με πολύ ισχυρή καμπύλη ροπής στις χαμηλές και μεσαίες στροφές, ενώ παράλληλα μπορεί να ανεβάζει πολύ ψηλά τις στροφές του. Οι αναβάτες που συμμετέχουν σε αγώνες μπορούν να αγοράσουν και να εγκαταστήσουν το αγωνιστικό κιτ Ducati Performance. Αυτό περιλαμβάνει σύστημα εξάτμισης, διάφορα εξαρτήματα εισαγωγής, μια ειδική χαρτογράφηση και ένα διακόπτη επιλογής που, όπως και στο 450 MX, επιτρέπει διαφορετικές λειτουργίες οδήγησης. Επιπρόσθετα, διαθέτει σώμα πεταλούδας 42mm (αντί για 44mm), ειδικούς εκκεντροφόρους, ένα έμβολο με χαμηλότερη αναλογία συμπίεσης, μια ειδικά σχεδιασμένη εξάτμιση και ένα συγκρότημα μπιέλας με μεγαλύτερη αδράνεια, ιδιαίτερα στο στροφαλοφόρο άξονα και στο σφόνδυλο.

Ο συμπλέκτης απαιτεί λιγότερη προσπάθεια, για να μειωθεί η κόπωση του αναβάτη και το κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει έξι ταχύτητες, με σχέσεις αφιερωμένες στην οδήγηση enduro. Συγκεκριμένα, η πρώτη είναι κοντύτερη για βελτίωση της επιτάχυνσης και του ελέγχου σε πιο τεχνικά τμήματα, ενώ η έκτη είναι πιο μακριά κλιμακωμένη για τις ανοιχτές διαδρομές, κοινώς “φλαταδούρες”. Οι ενδιάμεσες ταχύτητες έχουν φυσικά διαφορετική κλιμάκωση από ό,τι στη μοτοσικλέτα motocross, για να μεγιστοποιηθεί η ροπή του κινητήρα ακόμη και σε πιο αργές στροφές και να προσαρμοστεί καλύτερα στις διαφορετικές καταστάσεις enduro. Το σύστημα ψύξης, αναθεωρημένο σε σύγκριση με το μοντέλο MX, διατηρεί τα ρομβοειδή καλοριφέρ, τα οποία επιτρέπουν 6,5% μεγαλύτερη επιφάνεια ακτινοβολίας σε σύγκριση με μια παραδοσιακή λύση, βελτιώνοντας την ψύξη του κινητήρα και διατηρώντας παράλληλα ένα συμπαγή σχεδιασμό, που δίνει στον αναβάτη μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων προς το μπροστινό μέρος της μοτοσικλέτας, παρά το μεγαλύτερο ρεζερβουάρ καυσίμου. Ο ενσωματωμένος ηλεκτρικός ανεμιστήρας εξασφαλίζει συνεχή ψύξη ακόμη και σε χαμηλές ταχύτητες, βελτιώνοντας έτσι την αξιοπιστία και τη σταθερή απόδοση ακόμη και στις πιο ακραίες καταστάσεις enduro.

Έχει και ηλεκτρονικά βοηθήματα

Υιοθετώντας το κιτ αγώνων Ducati Performance, το Desmo450 EDS είναι εξοπλισμένο με ένα πραγματικό σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, το οποίο έχει εισαχθεί στο 450 MX και είναι ειδικά βαθμονομημένο για χρήση enduro, προσφέροντας οφέλη όσον αφορά την ασφάλεια του αναβάτη και την εξοικονόμηση ενέργειας. Σε αντίθεση με τα συστήματα που διατίθενται σήμερα σε εξειδικευμένες εκτός δρόμου μοτοσικλέτες, το Ducati Traction Control (DTC) βαθμονομεί τη μείωση ισχύος με βάση την πραγματική ολίσθηση του πίσω τροχού, εξασφαλίζοντας έτσι μια αποτελεσματική, γρήγορη και γραμμική παρέμβαση. Αυτό το σύστημα είναι σε θέση να εντοπίσει στιγμές που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί, όπως άλματα και απενεργοποιείται αυτόματα. Επιπλέον, αν ο αναβάτης εντοπίσει σημεία στη διαδρομή όπου θέλει να εκμεταλλευτεί την πλήρη απόδοση του κινητήρα, το σύστημα μπορεί να απενεργοποιηθεί με μια ελαφριά πίεση στη μανέτα του συμπλέκτη. Το χειριστήριο θα επανενεργοποιηθεί αυτόματα λίγα λεπτά αργότερα.

Το Ducati Traction Control προσφέρει τέσσερα διαφορετικά επίπεδα παρέμβασης. Δύο είναι αφιερωμένα σε ταχύτερους αναβάτες, ενώ τα άλλα δύο έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση σε λιγότερο έμπειρους αναβάτες. Και στις δύο περιπτώσεις, το χαμηλότερο επίπεδο έχει σχεδιαστεί για στεγνό, ρέον έδαφος, όπως σηματοδοτημένες πίστες ή ειδικές διαδρομές σε πιο συμπαγές έδαφος, ενώ το υψηλότερο επίπεδο είναι ρυθμισμένο για να βοηθά τον αναβάτη σε τραχιές, βρεγμένες ή αλλιώς ολισθηρές επιφάνειες. Το πακέτο ηλεκτρονικών που προσφέρεται από το αγωνιστικό κιτ περιλαμβάνει Launch Control και Engine Brake Control, τα οποία, όπως και το DTC, μπορούν να διαμορφωθούν με διαφορετικά επίπεδα παρέμβασης και να συσχετιστούν με δύο λειτουργίες οδήγησης, που οι αναβάτες μπορούν να προσαρμόσουν στις ανάγκες τους και τα χαρακτηριστικά της πίστας μέσω της εφαρμογής X-Link, η οποία συνδέεται με τη μοτοσικλέτα μέσω μιας μονάδας Wi-Fi. Τέλος, το κιβώτιο ταχυτήτων είναι εξοπλισμένο με Quickshifter.

Προσαρμοσμένη συντήρηση

Η συντήρηση για το Desmo450 EDS περιλαμβάνει δύο τύπους παρέμβασης, που ορίζονται ως "MID" και "FULL". Το MID Service περιλαμβάνει αντικατάσταση εμβόλου και ελέγχους διακένου βαλβίδων και μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 90 και 120 ωρών, ανάλογα με την πραγματική φθορά του κινητήρα. Το FULL Service, το οποίο περιλαμβάνει μια πλήρη γενική επισκευή του κινητήρα, μπορεί να κυμαίνεται περίπου μεταξύ 180 και 240 ωρών και πάλι ανάλογα με τις συνθήκες και τη φθορά που ανιχνεύονται. Ένας συγκεκριμένος αλγόριθμος υπολογίζει ένα δείκτη καταπόνησης του κινητήρα σε πραγματικό χρόνο με βάση τις παραμέτρους λειτουργίας και τις συνθήκες χρήσης. Αυτός ο δείκτης λαμβάνει επίσης υπόψη τον τύπο της επιφάνειας στην οποία οδηγείται η μοτοσικλέτα και αυξάνει συνεχώς ένα μετρητή ποσοστού φθοράς του κινητήρα. Το σύστημα στη συνέχεια ενημερώνει τα προγράμματα συντήρησης με βάση αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να προβληθούν μέσω της εφαρμογής Ducati X-Link. Με αυτόν τον τρόπο, τα προγράμματα επιθεώρησης και σέρβις προσαρμόζονται στο στυλ οδήγησης του αναβάτη, με πιο συχνές παρεμβάσεις για επαγγελματίες/εντατικούς αναβάτες ή πιο περιορισμένες για ερασιτέχνες, ξεπερνώντας τα παραδοσιακά στατικά προγράμματα.

Γνήσια αξεσουάρ

Χάρη στον κατάλογο Ducati Performance, μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα. Τα ειδικά ανταλλακτικά που προσφέρονται περιλαμβάνουν εργοστασιακά κατεργασμένα από συμπαγές υλικό, όπως πλήμνες τροχών και τριπλούς σφιγκτήρες, καθώς και μια πλήρη εξάτμιση ή τελικό τιτανίου Akrapovič και δαγκάνες φρένων Brembo Racing. Η λίστα των διαθέσιμων αξεσουάρ θα επεκταθεί σταδιακά. Τέλος, για να ολοκληρωθεί η εργοστασιακή εμφάνιση, ο κατάλογος προσφέρει μια ολοκληρωμένη τεχνική συλλογή που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Drudi Performance. Η προσφορά περιλαμβάνει ένα σετ φανέλας/παντελονιού/γαντιών/μπότας Alpinestars, ένα κράνος Arai, ένα αντιανεμικό γιλέκο, ένα softshell και ένα αδιάβροχο Spidi.