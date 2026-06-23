Ducati Desmo250 MX: Η ζωή στις 15.000 στροφές

Ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε για τη Ducati, που μόλις παρουσίασε το πρώτο στην ιστορία της μοντέλο Μοτοκρός στα 250 κυβικά

Το νέο καθαρόαιμο της Ducati, το Desmo250 MX, φέρνει και άλλες πρωτιές μαζί του, όντας το πρώτο στην κατηγορία με δεσμοδρομική κίνηση βαλβίδων και στάνταρ σύστημα ελέγχου πρόσφυσης. Ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του 450 MX, της πρώτης μοτοσικλέτας Mοτοκρός της εταιρείας στη σύγχρονη εποχή και της πρώτης στην κατηγορία με σύστημα Desmo, ο κατασκευαστής με έδρα το Μπόργκο Πανιγκάλε συνεχίζει να εμπλουτίζει τη γκάμα των μοντέλων εκτός δρόμου.

Όπως όλα τα Ducati, το Desmo250 MX έχει τις ρίζες του στον ανταγωνισμό, όπου ο κατασκευαστής δοκιμάζει λύσεις που στη συνέχεια διατίθενται στο εμπόριο σε ερασιτέχνες ή/και επαγγελματίες αναβάτες. Στην πραγματικότητα, το νέο μοντέλο αναπτύχθηκε στην πίστα του ιταλικού πρωταθλήματος Prestige MX2 από τον Alessandro Lupino και κληρονομεί τα δυνατά σημεία του Desmo450 MX: ακρίβεια, έλεγχο και αξιοπιστία, όλα δοκιμασμένα στο πιο έντονο ανταγωνιστικό τμήμα του Μοτοκρός, εκεί δηλαδή όπου η μοτοσικλέτα κάνει όλη τη διαφορά.

Δεσμοδρομικός μονοκύλινδρος κινητήρας

Στην καρδιά του Desmo250 MX βρίσκεται ένας κινητήρας που είναι νέος σε κάθε λεπτομέρεια: συμπαγής, ελαφρύς (24,7kg) και ισχυρός, με απόδοση 44,5Hp στις 12.500rpm. Έχει σχεδιαστεί αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε από το Panigale V4 R, την κορυφή της τεχνολογικής εξειδίκευσης της Ducati, με το οποίο το Desmo250 MX μοιράζεται τις ίδιες διαστάσεις (81x48,4mm) και μερικές από τις πιο προηγμένες τεχνικές λύσεις. Η ρευστοδυναμική, η γεωμετρία των αγωγών, τα προφίλ χρονισμού βαλβίδων και οι μάζες του σφονδύλου έχουν αναπτυχθεί για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του αθλήματος> Ένας κινητήρας σχεδιασμένος να παρέχει ισχύ σε κάθε στάδιο της οδήγησης. Η έμφαση δόθηκε στην επίτευξη μιας ισορροπημένης καμπύλης ροπής σε όλες τις περιοχές στροφών, με άμεση απόκριση στις χαμηλές και υψηλές στροφές, ικανή να αξιοποιήσει τα οφέλη του δεσμοδρομικού συστήματος σε όλες τις καθοριστικές στιγμές του αγώνα: Στην εκκίνηση, στις εξόδους από τις στροφές και στην υπερστροφή. Καταστάσεις όπου κάθε δέκατο του δευτερολέπτου κάνει τη διαφορά.

Ο δεσμοδρομικός χρονισμός βαλβίδων είναι το τεχνολογικό σήμα κατατεθέν της Ducati και στο Desmo250 MX φτάνει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Βαλβίδες εισαγωγής από τιτάνιο, βαλβίδες εξαγωγής από χάλυβα και ένα επίπεδο ακρίβειας ελέγχου που επιτρέπει στον κινητήρα να ανεβαίνει έως και τις 15.000 στροφές! Ένα νέο σημείο αναφοράς για την κατηγορία, που επιτρέπει στους αναβάτες να διατηρούν κάθε ταχύτητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο κινητήρας τροφοδοτείται από ένα σώμα πεταλούδας Mikuni 44 χιλιοστών. Η εξάτμιση είναι εντελώς νέα, σχεδιασμένη για να μεγιστοποιεί την απόδοση, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται με τους διεθνείς κανονισμούς θορύβου αγώνων. Το πακέτο συμπληρώνει ένα κιβώτιο 5 ταχυτήτων που αναπτύχθηκε ειδικά για το Desmo250 MX, εξοπλισμένο με quickshifter στο ανέβασμα ταχυτήτων και υδραυλικό συμπλέκτη Brembo 7 δίσκων με δισκοειδές ελατήριο. Μια λύση που εξασφαλίζει σταθερά ακριβή και προοδευτική επιτάχυνση, για να αντιμετωπίζει και να προσαρμόζεται στη φθορά που είναι τυπική για αυτό το είδος οδήγησης. Το αποτέλεσμα είναι ένας κινητήρας που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να εκφραστεί στο έπακρο και να προσαρμοστεί σε διαφορετικές ανάγκες οδήγησης, χωρίς να περιορίζει τις δυνατότητες που απαιτούνται από τους πιο έμπειρους αναβάτες.

Αυτοπεποίθηση σε κάθε πίστα

Το πλαίσιο βασίζεται στο περιμετρικό και στο αλουμινένιο ψαλίδι του 450ΜΧ. Οι μηχανικοί της Ducati βελτιστοποίησαν σχολαστικά την ακαμψία για να επιτύχουν την καλύτερη αίσθηση οδήγησης και να δώσουν στον αναβάτη μέγιστη αυτοπεποίθηση σε όλες τις συνθήκες, ειδικά σε φρενάρισμα και στροφές.

Αυτοί οι στόχοι επιτεύχθηκαν και μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στην ανάρτηση. Το πιρούνι και το μονό αμορτισέρ της Showa διαθέτουν υδραυλικά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για αυτό το μοντέλο, με στόχο την επίτευξη ουδέτερης ισορροπίας για την ελαχιστοποίηση της μεταφοράς φορτίου κατά το φρενάρισμα, την επιτάχυνση και στις στροφές. Το αποτέλεσμα είναι μια διαισθητική μοτοσικλέτα, ικανή να αποδίδει στο έπακρο σε μια ποικιλία πιστών και επιφανειών, χάρη και στο βάρος χωρίς καύσιμο στα μόλις 103 κιλά. Ο χειρισμός βελτιώνεται με την επιλογή ελαστικών Pirelli Scorpion MX32, τα οποία, εκτός από την παροχή υψηλής πρόσφυσης, εξασφαλίζουν μια γρήγορη μοτοσικλέτα κατά την αλλαγή κατεύθυνσης και την είσοδο σε στροφές. Το σύστημα πέδησης είναι κοινό με το 450: ένα σύστημα Brembo με δίσκους Galfer 260mm μπροστά και 240mm πίσω.

Έμφαση στα ηλεκτρονικά

Το Desmo250 MX είναι εξοπλισμένο με ένα ανώτερο πακέτο ηλεκτρονικών, που προέρχεται απευθείας από αυτό που αναπτύχθηκε για το 450 MX, βαθμονομημένο και βελτιστοποιημένο για να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του 250. Δύο χάρτες κινητήρα, προσαρμόσιμοι μέσω της εφαρμογής X-Link, σας επιτρέπουν να τροποποιήσετε το επίπεδο απόκρισης του γκαζιού. Το Ducati Traction Control μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία επίπεδα παρέμβασης, το φρένο κινητήρα σε δύο επίπεδα και το launch control σε τρία. Αυτό επιτρέπει σε κάθε αναβάτη να προσαρμόσει τη μοτοσικλέτα στο στυλ οδήγησης, το έδαφος και τις συνθήκες αγώνα. Το Traction Control, ειδικότερα, είναι το πιο προηγμένο στοιχείο του πακέτου ηλεκτρονικών. Χάρη στην εμπειρία της σε MotoGP και Superbike, η Ducati έχει δημιουργήσει ένα πραγματικό σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, το οποίο αποτελεί αντικείμενο διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Αυτό το σύστημα αυξάνει την ασφάλεια του αναβάτη και την εξοικονόμηση ενέργειας κατά την οδήγηση και μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των χρόνων γύρου. Σε αντίθεση με τα συστήματα που διατίθενται σήμερα στην κατηγορία, το Ducati Traction Control (DTC) που εφαρμόζεται στο Desmo250 MX βαθμονομεί τη μείωση ισχύος με βάση την πραγματική ολίσθηση του πίσω τροχού, εξασφαλίζοντας έτσι αποτελεσματική, άμεση και γραμμική παρέμβαση.

Προγνωστική Συντήρηση

Χάρη στην εμπειρία της σε Superbike και MotoGP, η Ducati Corse έχει αναπτύξει ένα συγκεκριμένο αλγόριθμο που υπολογίζει ένα δείκτη καταπόνησης του κινητήρα σε πραγματικό χρόνο, με βάση τις παραμέτρους λειτουργίας και τις συνθήκες χρήσης. Το σύστημα στη συνέχεια ενημερώνει τα προγράμματα συντήρησης με βάση αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να προβληθούν μέσω της εφαρμογής Ducati X-Link. Με αυτόν τον τρόπο, τα προγράμματα ελέγχου και σέρβις προσαρμόζονται με βάση τη χρήση, με πιο συχνές παρεμβάσεις για επαγγελματίες/εντατικούς αναβάτες ή πιο αραιά χρονικά διαστήματα για ερασιτέχνες, ξεπερνώντας τα παραδοσιακά στατικά προγράμματα. Η συντήρηση του Desmo250 MX περιλαμβάνει δύο τύπους σέρβις, γνωστούς ως "MID" και "FULL". Η συντήρηση MID περιλαμβάνει τον έλεγχο του διακένου των βαλβίδων, ο οποίος πραγματοποιείται μετά από 45 ώρες και την αντικατάσταση του εμβόλου, η οποία μπορεί να απαιτείται σε διαστήματα που κυμαίνονται από 45 έως 60 ώρες, ανάλογα με την υπολογισμένη καταπόνηση. Η FULL, η οποία περιλαμβάνει μια πλήρη γενική επισκευή του κινητήρα, μπορεί γενικά να πραγματοποιηθεί μεταξύ 90 και 120 ωρών και πάλι ανάλογα με τις συνθήκες της πίστας και το στυλ οδήγησης του αναβάτη.

Διαθεσιμότητα

Το Desmo250 MX θα είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες από τον Ιούλιο του 2026. Η διανομή θα επεκταθεί στη Βόρεια Αμερική τον Αύγουστο και στη συνέχεια στον υπόλοιπο κόσμο.

