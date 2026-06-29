Η Vespa έγινε 80 ετών, με επετειακή έκδοση

Η Vespa παρουσίασε την Edizione Ottantesimo, την ημέρα έναρξης των εορταστικών εκδηλώσεων της 80ης επετείου της.

Η Vespa Edizione Ottantesimo ενσαρκώνει 80 χρόνια δυνατών ιστοριών και συντριπτικού πάθους: ιστορίες ελευθερίας και ανεξαρτησίας, ενθουσιασμού και χαράς της ζωής, ιστορίες με πρωταγωνιστή έναν ιταλικό μύθο.

Η Ρώμη, η Αιώνια Πόλη, η τοποθεσία που περισσότερο από κάθε άλλη θυμίζει την εμβληματική εικόνα της La Dolce Vita, ήταν η μοναδική επιλογή για τη βάπτιση μίας τόσο μοναδικής δημιουργίας. Πρόκειται για μία ειδική έκδοση, σπάνια εξ' ορισμού: αποτίοντας φόρο τιμής στο έτος κατασκευής της Vespa, θα παραχθεί σε αριθμημένη έκδοση, περιορισμένη μόλις σε μόλις 1.946 μονάδες.

Η Vespa Edizione Ottantesimo αναβιώνει, επανερμηνεύει και αποτίει φόρο τιμής στην υλική ψυχή της Vespa, αυτό το διακριτικό χαρακτηριστικό που πραγματικά αντιπροσωπεύει την πιο αγνή και αδιαμφισβήτητη ουσία της: το αμάξωμα με τη διαχρονική σχεδίαση, κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ατσάλι.

Το νέο χρώμα της Vespa Edizione Ottantesimo είναι εμπνευσμένη από το ακατέργαστο ατσάλι του αμαξώματος. Καθαρό μέταλλο, τραχύ, συμπαγές, άφθαρτο. Αυθεντικό.

Αλλά η Vespa είναι επίσης καινοτομία, τεχνολογία και αριστεία, εμμονική φροντίδα σε κάθε λεπτομέρεια. Εδώ, το ατσάλινο κουστούμι συναντά την ενέργεια του χρώματος και αναμειγνύεται με τα εκλεπτυσμένα φινιρίσματα για να δημιουργήσει έναν μαγικό συνδυασμό παράδοσης και νεωτερικότητας.

Μία πρωτότυπη απόχρωση του πράσινου, η οποία θυμίζει τα πρώτα μονόχρωμα μοντέλα Vespa, χρωματίζει τη σέλα και τους τροχούς. Η σέλα με μονοθέσια αγωνιστική εμφάνιση, στο πίσω μέρος καλύπτεται από ένα αφαιρούμενο σκληρό κάλυμμα στο χρώμα του αμαξώματος, μια αναφορά στα τυπικά φέρινγκ των αγωνιστικών Vespa. Η σέλα είναι, ωστόσο, εγκεκριμένη ως διθέσια, είναι ευρύχωρη και άνετη και χαρακτηρίζεται από οριζόντια θερμοκόλληση, πλαισιωμένη από ραφές στον ίδιο τόνο.

Οι ζάντες των τροχών με σχεδίαση που επανερμηνεύει την κλειστή δομή από πεπιεσμένη λαμαρίνα των τροχών της θρυλικής Vespa 98 του 1946, ενισχύονται από ένα κανάλι με ασημί φινίρισμα.

Στην ίδια πράσινη απόχρωση, ένα ιδιαίτερο γραφικό με τρισδιάστατη υφή με τον αριθμό 80 ξεχωρίζει στα πλαϊνά. Το περίγραμμά του όχι μόνο ανιχνεύει το εξαγωνικό λογότυπο, το κοινό νήμα που συνδέει αυτή την εξαιρετική επέτειο, αλλά αναπόφευκτα θυμίζει και το σχήμα των μπουλονιών, τονίζοντας έτσι τη χειροποίητη εργασία και την πολύτιμη δεξιοτεχνία που πάντα χαρακτήριζαν τη Vespa.

Η ειδική έκδοση ολοκληρώνεται από μία αριθμημένη αναμνηστική πλακέτα, τοποθετημένη κάτω από τη σέλα.Στον εξοπλισμό παρέχεται επίσης ένα ειδικά αφιερωμένο κράνος, το οποίο ταιριάζει απόλυτα με το όχημα. Το κέλυφος του κράνους απηχεί το ανάγλυφο γκρι του αμαξώματος, με ματ φινίρισμα και συμπληρώνεται με πράσινες λεπτομέρειες. Στο πίσω μέρος ξεχωρίζει ο αριθμός 80, με το ίδιο γραφικό που εμφανίζεται στα πλαϊνά της Vespa Edizione Ottantesimo.

Η Vespa Edizione Ottantesimo μοιράζεται την ίδια τεχνική βάση με τα μοντέλα της σειράς Vespa GTS 310, και τροφοδοτείται από τον υπερσύγχρονο μονοκύλινδρο κινητήρα 310 hpe που αποδίδει 25 hp, τον ισχυρότερο που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Vespa.

Ο πλήρης βασικός τεχνολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει φώτα full LED και πίνακα οργάνων με έγχρωμη οθόνη TFT 5’’, που επιτρέπει στον αναβάτη να αξιοποιήσει στο έπακρο το σύστημα συνδεσιμότητας VESPA MIA, επίσης στον στάνταρ εξοπλισμό.

Διαθέτει επίσης σύστημα keyless, το οποίο επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα χωρίς τη χρήση του παραδοσιακού κλειδιού, καθώς και φώτα ασφαλείας στο πίσω μέρος της ποδιάς και τον αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα. Όσον αφορά την ασφάλεια, ο ηλεκτρονικός έλεγχος πρόσφυσης (ASR) και το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) παρέχονται επίσης στον βασικό εξοπλισμό.

Η Vespa Edizione Ottantesimo μπορεί να εμπλουτιστεί με κομψά αξεσουάρ όπως βαλιτσάκι – χωρητικότητας 36 λίτρων – στο χρώμα του οχήματος, το οποίο μπορεί να εξοπλιστεί με επενδεδυμένη πλάτη συνεπιβάτη στο ίδιο χρώμα και υλικό με τη σέλα.

Φυσικά, διατίθεται μια μεγάλη γκάμα γνήσιων αξεσουάρ Vespa, για να δώσετε μία ακόμα πιο προσωπική πινελιά στο όχημά σας και να ενισχύσετε τη λειτουργικότητά του: περιλαμβάνονται σχάρες αποσκευών εμπρός και πίσω, περιμετρικές μπάρες, φέρινγκ και παρμπρίζ, καθώς και ηλεκτρονικός συναγερμός.

Η Vespa Edizione Ottantesimo είναι διαθέσιμη για προ παραγγελία από σήμερα, online: edizioneottantesimo.vespa.com.