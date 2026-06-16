BYD Dolphin G DM-i: Το πρώτο plug-in υβριδικό supermini στην Ευρώπη

Η BYD φέρνει στην ευρωπαϊκή αγορά την 5η γενιά της υβριδικής τεχνολογίας DM 5.0, υπόσχοντας αυτονομία που αγγίζει τα 1.040 χλμ. και κατανάλωση 1,4 λίτρα.

Η κατηγορία των hatchback supermini (B-segment) αποκτά μια νέα τεχνική επιλογή, καθώς η BYD λανσάρει στην Ευρώπη το Dolphin G DM-i. Πρόκειται για το πρώτο και μοναδικό μοντέλο της συγκεκριμένης κατηγορίας που εξοπλίζεται με plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης (PHEV) στην ευρωπαϊκή αγορά. Το compact αυτό μοντέλο αποτελεί παράλληλα την πλατφόρμα για το ευρωπαϊκό ντεμπούτο της πέμπτης γενιάς της υβριδικής τεχνολογίας της μάρκας, με την ονομασία DM 5.0 Super Hybrid.

Η νέα αυτή αρχιτεκτονική εστιάζει στη βελτιστοποίηση τριών βασικών πυλώνων: του συστήματος μετάδοσης, της θερμικής διαχείρισης και της ενσωμάτωσης των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου. Στόχος των μηχανικών της εταιρείας ήταν η επίτευξη υψηλής ενεργειακής απόδοσης τόσο σε αστικό περιβάλλον όσο και σε συνθήκες ταξιδιού, μειώνοντας δραστικά τις απώλειες ενέργειας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος DM 5.0

Στην καρδιά του συστήματος DM 5.0 βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων, ο οποίος έχει δεχθεί εκτενείς τροποποιήσεις για να λειτουργεί αποκλειστικά στο υβριδικό σύνολο. Διαθέτει ασυνήθιστα υψηλό λόγο συμπίεσης 16:1, ευφυές σύστημα ψεκασμού, διπλό κύκτωμα ψύξης, μεταβλητό σύστημα λίπανσης και αποδίδει 95 ίππους (70 kW). Η συνολική συνδυαστική ισχύς του συστήματος, μαζί με το αναβαθμισμένο ηλεκτρικό σύστημα υβριδικής κίνησης (EHS), αγγίζει τους 212 ίππους, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να ολοκληρώνει τη διαδικασία του 0-100 χλμ./ώρα σε 8,3 δευτερόλεπτα.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη θερμική διαχείριση, η οποία ενοποιεί τα κυκλώματα ψύξης του εμπρός μέρους, της καμπίνας and της μπαταρίας. Η τεχνολογία αυτή προσφέρει άμεση ψύξη της μπαταρίας τύπου Blade, διατηρώντας την ενεργειακή της απόδοση σταθερή τόσο σε πολύ υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Παράλληλα, τα ηλεκτρονικά συστήματα ενσωματώνουν για πρώτη φορά τρεις μονάδες ελέγχου σε μία, αυξάνοντας την ταχύτητα επεξεργασίας και μετάδοσης των δεδομένων.

Δύο επιλογές μπαταρίας και εκδόσεις εξοπλισμού

Το BYD Dolphin G DM-i θα είναι διαθέσιμο σε τέσσερις εκδόσεις (Active, Boost, Comfort και Sport) με δύο διαφορετικές χωρητικότητες μπαταριών. Η εισαγωγική έκδοση Active εξοπλίζεται με μπαταρία 7,42 kWh, η οποία προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 40 χιλιομέτρων (WLTP), συνολική αυτονομία 1.020 χλμ. και εκπομπές CO₂ στα 60 γρ./χλμ.. Διαθέτει ενσωματονένο φορτιστή (OBC) 3,3 kW, ο οποίος φορτίζει τη μπαταρία από το 15% στο 100% σε λιγότερο από τρεις ώρες.

Οι υπόλοιπες τρεις εκδόσεις (Boost, Comfort, Sport) φέρουν τη μεγαλύτερη μπαταρία Blade των 18,3 kWh. Σε αυτή την περίπτωση, η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία ανεβαίνει στα 105 χιλιόμετρα, η συνολική φτάνει τα 1.040 χλμ., ενώ η σταθμισμένη κατανάλωση περιορίζεται στα 1,4 λίτρα/100 χλμ. με τις εκπομπές CO₂ να πέφτουν στα 32 γρ./χλμ.. Οι εκδόσεις αυτές υποστηρίζουν onboard φορτιστή 6,6 kW, αλλά και δυνατότητα ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) στα 39 kW, η οποία επιτρέπει την αναπλήρωση από το 10% στο 80% σε 26 λεπτά.

Διαστάσεις, χώροι και τεχνολογίες καμπίνας

Από πλευράς διαστάσεων, το μοντέλο τοποθετείται στην «καρδιά» της κατηγορίας των supermini, με μήκος 4.160 χλστ. και πλάτος 1.825 χλστ.. Ωστόσο, το μεγάλο μεταξόνιο των 2.610 χλστ. υπόσχεται αυξημένη ευρυχωρία για τους επιβάτες, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 425 λίτρα, νούμερο εξαιρετικό για τα δεδομένα της κατηγορίας B.

Στο εσωτερικό, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει κεντρική οθόνη αφής 12,8 ιντσών με ενσωματωμένο λειτουργικό σύστημα Google (Google Maps, Google Assistant και Google Play). Το τεχνολογικό πακέτο συμπληρώνεται από αισθητήρες στάθμευσης εμπρός-πίσω με κάμερα 360 μοιρών, θερμαινόμενα κάθισματα και τιμόνι, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, καθώς και το σύστημα αμφίδρομης φόρτισης Vehicle-to-Load (V2L) για την παροχή ρεύματος σε εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές.