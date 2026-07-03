SUZUKI MOTO GREECE: Ισχυρή παρουσία και βάθρο στο Hellas Rally 2026

Η Suzuki Moto Greece ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή της στο Hellas Rally 2026, καταγράφοντας μία από τις πιο δυνατές παρουσίες της στον θεσμό και επιβεβαιώνοντας τη συνεχή εξέλιξη της αγωνιστικής της δραστηριότητας στα Rally Raid.

Για επτά ημέρες και περίπου 1.750 χιλιόμετρα απαιτητικών διαδρομών, η ομάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με κάθε είδους πρόκληση που μπορεί να προσφέρει ένας αγώνας αυτού του επιπέδου. Με σωστή προετοιμασία, ομαδική δουλειά και αγωνιστική συνέπεια, οι αναβάτες και η ομάδα υποστήριξης κατάφεραν να φέρουν εις πέρας μία ακόμη απαιτητική διοργάνωση με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

Ξεχωριστή στιγμή της φετινής συμμετοχής αποτέλεσε η 2η θέση στην κατηγορία M1 που κατέκτησε ο Γιάννης Τρίγκας με το νέο DR-Z4S. Στην πρώτη του παρουσία στο Hellas Rally, το νέο μοντέλο της Suzuki απέδειξε από την πρώτη στιγμή την ανταγωνιστικότητά του, ολοκληρώνοντας τον αγώνα στο βάθρο και κατακτώντας παράλληλα την 11η θέση της Γενικής Κατάταξης.

Παράλληλα, ο Κώστας Χατζημιχάλης ολοκλήρωσε ακόμη μία απαιτητική πρόκληση με το V-STROM 800DE, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τις δυνατότητες και την αξιοπιστία της μοτοσυκλέτας σε συνθήκες πραγματικού Rally Raid.

Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι η συνέχεια μιας προσπάθειας που χτίζεται τα τελευταία χρόνια μέσα από αγώνες, δοκιμές και αμέτρητες ώρες δουλειάς από ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος για τη μοτοσυκλέτα και τους αγώνες. Από τους αναβάτες μέχρι τους μηχανικούς και την ομάδα υποστήριξης, κάθε μέλος συνέβαλε ουσιαστικά σε αυτή την επιτυχία.

Πέρα από τα αποτελέσματα, το Hellas Rally 2026 επιβεβαίωσε τη δυναμική της Suzuki Moto Greece και τη δυνατότητα της ομάδας να εξελίσσει νέα εγχειρήματα και να τα οδηγεί άμεσα σε ανταγωνιστικό επίπεδο απέναντι σε έμπειρες συμμετοχές από όλη την Ευρώπη.

Η Suzuki Moto Greece ευχαριστεί θερμά όλους τους συνεργάτες και υποστηρικτές που βρίσκονται δίπλα της σε κάθε αγωνιστική προσπάθεια:

Dunlop Moto Greece

Wurth Hellas

Moto Market (Acerbis, Nordcode, Pilot, GEN2)

Weber Grill Hellas

Xristos MX House

DNA Filters

DXL Graphics

Aurora Rally Equipment

Tassoulis Extra Products (KAGE, Afam, Moto Master)

Yoshimura

The Gear Up

Espresso Da Vinci

Zulap

Καθώς και τους ανθρώπους της ομάδας που βρίσκονται πίσω από κάθε αποτέλεσμα: τον Τάσο Μπακταλιά, τον Σώζων Κάππο, τον Χάρη Σκυριανό και τον Σπύρο Χουλιαρά.

Με το Hellas Rally 2026 να αποτελεί πλέον μέρος της ιστορίας της ομάδας, η Suzuki Moto Greece συνεχίζει την πορεία της με ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ξεκάθαρη κατεύθυνση για το μέλλον. Η φετινή διοργάνωση απέδειξε ότι η δουλειά που γίνεται αποδίδει καρπούς και ότι τα καλύτερα βρίσκονται ακόμη μπροστά.