Με μία εκπληκτική εμφάνιση, ο Λιούις Χάμιλτον πήρε τη sprint pole της Formula 1 στο Σίλβερστον μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές του.

Με εκπλήξεις ξεκίνησε η πρώτη μέρα δράσης για το Grand Prix Μ. Βρετανίας. Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε τη μεγάλη έκπληξη και πήρε τη sprint pole με έναν εντυπωσιακό χρόνο στο τέλος του SQ3.

Έτσι, για πρώτη φορά μετά το 2021 ο Χάμιλτον πήρε την 1η θέση σε κατατακτήριες δοκιμές στο Σίλβερστον.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

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Μετά το πέρας του SQ3, ο Χάμιλτον εμφανίστηκε έκπληκτος και ιδιαίτερα χαρούμενος με το αποτέλεσμα που πήρε στις κατατακτήριες σπριντ του Σίλβερστον.

«Ουάου, οκ! Λατρεύω αυτό το μονοθέσιο. Δεν μπορώ να εκφράσω πόσο μεγάλο όνειρο είναι να προετοιμάζεσαι για τον αγώνα, να έχεις ένα σωστό setup και να οδηγείς. Το μονοθέσιο είχε πραγματικά φανταστική αίσθηση σήμερα. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο στο εργοστάσιο. Φέραμε κάποια μικρά εξαρτήματα εδώ, φέρνουμε κάτι σε κάθε αγωνιστικό τριήμερο. Όλοι πιέζουν στα όρια. Κάθε μέλος της ομάδας δουλεύει πραγματικά σκληρά. Είμαι ευγνώμων για την pole. Ήμουν γρήγορος σε όλες τις κατατακτήριες όμως η διαφορά ήταν πολύ μικρή. Ευχαριστώ όλη μου την ομάδα γι’ αυτό», είπε αρχικά ο Βρετανός.

Αναφορικά με το πλήθος και αν ο Χάμιλτον κερδίζει επιπλέον δέκατα λόγω της στήριξης του κόσμου, είπε:

«Τουλάχιστον δύο δέκατα, τουλάχιστον. Είμαστε μπροστά από τη Mercedes και τη Red Bull, έχουν τρομερή ισχύ όλη τη χρονιά. Η ομάδα μου όμως δεν τα παράτησε, συνέχισε να πιέζει. Δεν περιμέναμε πως θα είμαστε στην πρώτη σειρά της εκκίνησης. Ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Έχουμε καλό ρυθμό πιστεύω για τον αγώνα, έχουμε καλό ρυθμό, ελπίζω να έχουμε καλό αγώνα. Δεν θα είναι εύκολο με τα άλλα μονοθέσια να μας ακολουθούν από κοντά».

Ο Αγώνας Σπριντ στο Gazzetta

Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Μ. Βρετανίας είναι προγραμματισμένος για τις 14:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 13:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Aυστρίας.