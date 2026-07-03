Ο Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari ήταν o πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες σπριντ της Formula 1 στο Σίλβερστον με μία σπουδαία pole.

Οι κατατακτήριες σπριντ του Grand Prix Μ. Βρετανίας, αποδείχθηκαν συναρπαστικές και μας έδωσαν έναν νέο poleman για Αγώνα Σπριντ στο 2026. Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος έχοντας τον ταχύτερο γύρο στο SQ1, στο SQ2 και στο SQ3 και πήρε μια σπουδαία sprint pole μπροστά στους συμπαστριώτες του.

Ο Βρετανός της Ferrari σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:28,376 και άφησε στη 2η θέση τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes για 0,011 δευτερόλεπτα. Ο Ιταλός έκανε ό,τι μπορούσε αλλά δεν κατάφερε να πάρει την 1η θέση, ενώ 3ος θα ξεκινήσει τον αυριανό Αγώνα Σπριντ ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing.

SQ1

Το 12λεπτο ξεκίνησε στο Σίλβερστον με τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα με τη μεσαία γόμα ελαστικών που προέβλεπαν οι κανονισμοί. Από τις πρώτες προσπάθειες η οι χρόνοι ήταν αρκετά γρήγοροι, με τον Χατζάρ να είναι στην κορυφή των χρόνων στο 1:29,470, ενώ οι Χάμιλτον και Πιάστρι ακολουθούσαν.

Οι δύο Ferrari ανέκτησαν το 1-2, με τον Χάμιλτον ταχύτερο. Η μάχη όμως ήταν για το ποιος θα περνούσε στο SQ2. Φαβορί για αποκλεισμό ήταν οι Cadillac και Aston Martin, ενώ οι Williams και Haas θα έδιναν μάχη για το ποιος θα περνούσε στην επόμενη φάση. Εν τέλει η βρετανική ομάδα αποδείχθηκε νικήτρια σε αυτή τη μάχη.

Από το SQ1 αποκλείστηκαν οι: Μπέρμαν, Οκόν, Πέρεζ, Μπότας, Αλόνσο και Στρολ.

SQ2

Η διαδικασία των 10 λεπτών ξεκίνησε με τους οδηγούς να βγαίνουν αμέσως στην πίστα με τη μεσαία γόμα ελαστικών. Ο Νόρις ήταν σε μειονεκτική θέση, μιας και έχασε ένα αεροδυναμικό εξάρτημα από το πίσω μέρος του μονοθεσίου του και αυτό του κόστισε σε κάθετη δύναμη.

O Χάμιλτον ήταν ταχύτατος και έγραψε τον ταχύτερο γύρο με το 1:28,747 και 2ος ήταν ο Αντονέλι. Η μάχη ωστόσο ήταν για την πρόκριση στην τελική φάση των κατατακτηρίων σπριντ.

Ο ένας γύρος των οδηγών της Racing Bulls έφερε σε δύσκολη θέση τον Ράσελ, ο οποίος χρειάστηκε άλλη μία προσπάθεια για να εξασφαλίσει θέση στο SQ3. Ο Νόρις κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση, όμως ήταν 10ος.

Από το SQ2 αποκλείστηκαν οι: Γκασλί, Μπορτολέτο, Χούλκενμπεργκ, Κολαπίντο, Σάινθ και Άλμπον.

SQ3

Η μάχη για τη sprint pole ξεκίνησε με τους οδηγούς να μένουν για τα πρώτα λεπτά στο γκαράζ τους. Οι οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μόνο τη μαλακή γόμα ελαστικών που έδινε τη μέγιστη δυνατή πρόσφυση για έναν μόλις γύρο.

Εν τέλει είδαμε τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα με 3 λεπτά για το φινάλε, με τον Πιάστρι να είναι πρώτος και ο Ράσελ τελευταίος. Όλοι είχαν στη διάθεσή τους μόλις μία προσπάθεια για τη sprint pole.

Όλοι άρχισαν να κάνουν τους χρόνους τους, με τον Αντονέλι να θέτει έναν τρομερά γρήγορο γύρο. Όμως αυτός που μίλησε τελευταίος ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος με το 1:28,376 πήρε τη sprint pole μέσα στο Σίλβερστον.

Ακολούθησε ο Αντονέλι τη 2η θέση, ενώ 3ος ήταν ο Φερστάπεν. Πίσω τους ήταν οι Λεκλέρ, Ράσελ, Νόρις, Πιάστρι, Χατζάρ, Λόσον και Λίντμπλαντ.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 14:00 ώρα Ελλάδος με τον Αγώνα Σπριντ στο Σίλβερστον. Συντονιστείτε στις 13:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

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