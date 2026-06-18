Honda Wheels and Waves 2026: Η μάχη των δικύλινδρων

Η Honda γιορτάζει τα CB750 Hornet και XL750 Transalp με δέκα custom δημιουργίες που υμνούν την εξατομίκευση.

Η Honda, o μεγαλύτερος κατασκευαστής στον πλανήτη, θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό customisation του φεστιβάλ Wheels and Waves στο Μπιαρίτζ της Νότιας Γαλλίας. Η φετινή διοργάνωση θα είναι η έβδομη για το θεσμό του Hondacustoms.com και θα δει δέκα custom δημιουργίες των δικύλινδρων εν σειρά μοντέλων 750cc, Hornet και Transalp, να έρχονται αντιμέτωπες σε μια αναμέτρηση “On Road Vs Off Road”. Χτίζοντας πάνω στις επιτυχίες των προηγούμενων διαγωνισμών, η φετινή έκδοση περιλαμβάνει ένα ακόμη νέο στοιχείο, καθώς η κάθε μοτοσυκλέτα θα αξιολογηθεί από τους σχεδιαστές των αρχικών μοντέλων παραγωγής: τον Valerio Aiello (Transalp) και τον Giovanni Dovis (Hornet) από το κέντρο R&D της Honda στη Ρώμη.

Ο διαγωνισμός On Vs Off ακολουθεί ένα εκλεκτικό μείγμα άλλων μοντέλων της Honda που έχουν τραβήξει την προσοχή μερικών από τα πιο δημιουργικά μυαλά της Ευρώπης: το 2020, το CB1000R ήταν η πρώτη μοτοσικλέτα που τέθηκε σε ψηφοφορία, ακολουθούμενη το 2021 από το CB650R και το CMX500 Rebel το 2022. Για το 2023, τα minibikes Dax, Grom και Monkey βρέθηκαν στο επίκεντρο, το 2024 είδαμε CL500 και CL250 να μεταμορφώνονται σε μια ευρεία γκάμα εντυπωσιακών δημιουργιών, ενώ πέρυσι το ολοκαίνουργο GB350S έκλεψε την παράσταση. Ο διαγωνισμός Hondacustoms.com έχει εξελιχθεί σε έναν ετήσιο θεσμό που "τρέχει" ταυτόχρονα σε φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον και ο οποίος κερδίζει διαρκώς σε δημοτικότητα καθώς η φαντασία οργιάζει. Η πλατφόρμα δέχτηκε πάνω από 30.000 επισκέπτες που ψήφισαν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2025, σημειώνοντας αύξηση 19% σε ετήσια βάση, με περισσότερους από 7.300 χρήστες να κατεβάζουν το custom wallpaper της μοτοσικλέτα της επιλογής τους.

Και οι δέκα μοτοσυκλέτες, πέντε Transalp και πέντε Hornet, θα βρίσκονται σε φυσική έκθεση στο Μπιαρίτζ έως την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, ενώ η διαδικτυακή ψηφοφορία στο hondacustoms.com θα παραμείνει ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να ψηφίσουν την αγαπημένη τους custom κατασκευή και να κατεβάσουν το αντίστοιχο, αποκλειστικό wallpaper για τη συσκευή τους.

Το line-up για το 2026

White Venom – Honda Germany x Motocrew

Ένα σύγχρονο αστικό street tracker από το γερμανικό οίκο Motocrew, το οποίο φέρει πληθώρα επεμβάσεων που απογειώνουν τη σπορ προσωπικότητα του CB750. Η λευκή βαφή καταφέρνει να ακροβατεί μεταξύ του διακριτικού και του εντυπωσιακού, ανάλογα με τη γωνία θέασης, κάνοντας εξαιρετική αντίθεση με το ματ μαύρο πλαίσιο και τις carbon ζάντες Rotobox Bullet, οι οποίες ντύνονται με slick ελαστικά της Dunlop. Η custom ανάρτηση της Wilbers μεταμορφώνει το στήσιμο του Hornet, ενώ η μοναδική one-off εξάτμιση σε σχήμα Χ, καλυμμένη με θερμομονωτική ταινία, χαρίζει έναν επιθετικό ήχο στον δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα. Οπτικά, το White Venom ενσωματώνει μια σειρά από bespoke εξαρτήματα που ολοκληρώνουν το build, όπως η επιθετικά κομμένη ουρά, το custom ψαλίδι, το χειροποίητο μεταλλικό φέρινγκ, οι δίσκοι φρένων σε σχήμα λεπίδας, τα 3D πίσω φωτιστικά σώματα, καθώς και το κατεργασμένο σε CNC τιμόνι με την αντίστοιχη τιμονόπλακα.

Sting Honey – Honda Poland x Honda Sokół x Steel Choppers

Αντλώντας έμπνευση από το ίδιο το όνομα του Hornet (Σφήκα), το ‘Sting Honey’ από τον Πολωνό dealer Honda Sokół, σε συνεργασία με τον οίκο Steel Choppers, αλλάζει ριζικά την εμφάνιση και την αίσθηση της μοτοσυκλέτας. Η βαφή της, η οποία βασίζεται σε ένα κυψελωτό μοτίβο (κηρύθρα), διαθέτει βαθιά λάμψη για ένα απόλυτα premium φινίρισμα, ενώ το πίσω μέρος έχει ανασχεδιαστεί για να τονίσει έντονα το «κεντρί» του Hornet, μέσα από μια πιο αιχμηρή, επιθετική και δυναμική ουρά. Αυτά τα στοιχεία συνδυάζονται αρμονικά με χειροποίητα fairing, ρεζερβουάρ, σέλα και βάσεις τιμονιού, πλαισιωμένα από εξαρτήματα της ευρύτερης γκάμας της Honda. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο προβολέας από το CB125R, ο οποίος ενσωματώνεται σε ένα μπροστινό fairing με café-racer αισθητική, καθώς και οι ακτινωτοί τροχοί από το mega-scooter X-ADV, προσφέροντας μια γνώριμη, αλλά ταυτόχρονα ολοκαίνουργια εκδοχή του CB750.

Last Lap – Honda Spain x Stilmoto

Δείχνοντας έτοιμο να πάρει θέση στη σχάρα εκκίνησης ενός αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της δεκαετίας του 1980, το ‘Last Lap’ αποτελεί ένα φόρο τιμής στις χρυσές εποχές των αγώνων μοτοσικλέτας. Κατασκευασμένο in-house από τον Ισπανό dealer Stilmoto, σχεδόν κάθε στοιχείο αυτού του Hornet έχει αναθεωρηθεί με σκοπό να δημιουργηθεί ένα επιβλητικό build με ξεκάθαρο προσανατολισμό για την πίστα. Το πλήρες αγωνιστικό fairing κατασκευάστηκε πρόσφατα μέσα από ένα NOS καλούπι 40 ετών που βρισκόταν στο εργαστήριο της Stilmoto, ενώ το επίπεδο ρεζερβουάρ και η τετραγωνισμένη ουρά αποπνέουν την αισθητική των 80s. Όλα τα παραπάνω ντύνονται με μια μοναδική, φρέσκια παραλλαγή των εμβληματικών Tricolour χρωμάτων του HRC. Τέλος, το μονόμπρατσο ψαλίδι και μια ολόσωμη custom εξάτμιση αφαιρούν όγκο από το κάτω και το πίσω μέρος της μοτοσικλέτας, τονίζοντας στο έπακρο τις σπορ προθέσεις της.

Mugen – Honda Portugal x Mototrofa

Το μότο «η μορφή πρέπει να ακολουθεί τη λειτουργία και όχι το αντίστροφο» αποτέλεσε την κατευθυντήρια αρχή για το build της Mugen από τον dealer της Honda στην Πορτογαλία, Mototrofa. Το εντυπωσιακό streetfighter μαγνητίζει τα βλέμματα χάρη σε μια bespoke βαφή σε βαθύ πράσινο χρώμα (forest green), η οποία καλύπτει όλα τα τμήματα του «κοστουμιού» και δένει αρμονικά με τις χρυσές λεπτομέρειες στον πίσω τροχό, την custom κοντή εξάτμιση και το μπροστινό πιρούνι. Το βασικό χαρακτήρα του CB750 Hornet αναβαθμίζουν διακριτικές αλλά άκρως επιδραστικές προσθήκες, όπως το custom ψαλίδι, τα bespoke carbon αεροδυναμικά πτερύγια (winglets) με έμπνευση από το MotoGP, η custom καρίνα και η επιθετικά κομμένη ουρά. Τα clip-ons, η custom σέλα, οι εκτενείς carbon λεπτομέρειες και η χαμηλωμένη μπροστινή ανάρτηση χαρίζουν στο Mugen ένα απόλυτα χαρακτηριστικό στήσιμο.

Concept 2077 – Honda Switzerland x Stark Industries

Αποτελεί μια φουτουριστική δήλωση στυλ. Αναδεικνύει έναν τολμηρό και προοδευτικό σχεδιασμό χάρη στο bespoke 3D κοστούμι του, το οποίο περιλαμβάνει νέο χαμηλό fairing και καρίνα, καθώς και ένα εντελώς νέο μπροστινό σύστημα με μερικώς καλυμμένους τροχούς, μεταμορφώνοντας πλήρως την εικόνα του Hornet. Σε συνδυασμό με μια εντυπωσιακή βαφή σε βαθύ candy red χρώμα, η οποία αναδεικνύεται από διακριτικές χρυσές πινελιές, το αποτέλεσμα εκπέμπει έναν πραγματικά ξεχωριστό χαρακτήρα. Στο μπροστινό μέρος η ριζοσπαστική σχεδίαση και η χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή δημιουργούν μια αλάνθαστη ταυτότητα, καθιστώντας το Concept 2077 ένα άμεσα αναγνωρίσιμο, ασυμβίβαστο κράμα τεχνολογίας, δημιουργικότητας και πρωτοποριακού σχεδιασμού.

Ruth – Honda Austria x Reier Motors

Φέρνοντας την αύρα του παγκοσμίου φήμης off-road αγώνα Baja, το ‘Ruth’ αποτελεί έναν κοινό φόρο τιμής στις καθαρόαιμες αγωνιστικές μοτοσικλέτες από τη Honda Αυστρίας και τον build partner Reier Motors. Κατασκευασμένο πάνω σε ένα ξεκάθαρο brief που απαιτούσε υψηλές επιδόσεις, μεγάλη αυτονομία και ξεχωριστό στυλ, το τελικό αποτέλεσμα συνιστά μια εντελώς μοναδική προσέγγιση στην κατηγορία των enduro adventure. Ανακατασκευασμένη από το μηδέν, η μοτοσικλέτα αποκτά μια πολύ διαφορετική εμφάνιση από αυτή του εργοστασιακού Transalp χάρη στο ολοκαίνουργο fairing, που είναι φινιρισμένο σε μια βιολετί και αδιαφανή (ματ) νέον-κόκκινη απόχρωση. Η εικόνα συμπληρώνεται αρμονικά από τους custom προβολείς και τα επιπλέον φωτιστικά σώματα. Τη «φωνή» του δικύλινδρου εν σειρά κινητήρα απελευθερώνει μια ολόσωμη custom εξάτμιση με ψηλή απόληξη, η οποία προϊδεάζει ξεκάθαρα για τα σπορ χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις που κρύβει η κατασκευή στο εσωτερικό της.

Ocean Nomad – Honda France x CB77 by Gauvin

Ένα όραμα της παράκτιας ζωής, το ‘Ocean Nomad’ συνδυάζει το περιπετειώδες πνεύμα με την old-school κουλτούρα του σερφ μέσα από μια νοσταλγική αισθητική με έντονη πατίνα. Η απλοποιημένη του σιλουέτα προκύπτει χάρη στην αφαίρεση των μπροστινών fairing, στην τοποθέτηση ενός old-school στρογγυλού προβολέα που κρύβει στο εσωτερικό του σύγχρονη τεχνολογία LED και μιας ολοκαίνουργιας, καφέ δερμάτινης σέλας. Όλα αυτά δένουν απόλυτα με μια "παλαιωμένη" βαφή σε αποχρώσεις του μπλε του ωκεανού, του ιβουάρ και του καμένου πορτοκαλί, η οποία καλύπτει το ρεζερβουάρ και τα εναπομείναντα πλαστικά του Transalp. Το build της Ocean Nomad ολοκληρώνεται με μια κοντή εξάτμιση, custom πινακίδα κυκλοφορίας αμερικανικού τύπου και μια πλαϊνή βάση συνοδευόμενη από ασορτί skate και surfboards, δίνοντας την αίσθηση μιας μοτοσικλέτας που έχει ζήσει μια γεμάτη ζωή και έχει πολλές ιστορίες να διηγηθεί.

ATC750 – Honda Benelux x Dealer Anquety Motor Sport

Αντλώντας έμπνευση από τις πιο άγριες σελίδες της πλούσιας off-road ιστορίας της Honda, το ‘ATC750’ αποτελεί το όραμα της Honda Benelux και του dealer Anquety Motor Sport για ένα σύγχρονο off-road trike (τρίκυκλο). Μεγεθύνοντας την "go-anywhere" (πηγαίνω παντού) φιλοσοφία του Transalp, το κύριο σημείο εστίασης στο build του ATC750 είναι το ολοκαίνουργιο custom ψαλίδι, ο πίσω άξονας και το σύστημα συγκράτησής του, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ειδικά για να φιλοξενήσουν το ριζικά αναθεωρημένο bespoke σύστημα μετάδοσης. Ένα custom κοστούμι φροντίζει να πλαισιώνει αρμονικά τα τεράστια πίσω ελαστικά, ενώ το μπροστινό μέρος έχει αναδιαμορφωθεί πλήρως για να ενσωματώσει μια custom κοντή ζελατίνα και ένα αναβαθμισμένο σύστημα βοηθητικού φωτισμού. Το ATC750 διαθέτει ένα άκρως επιβλητικό στήσιμο και αποτελεί μια πραγματικά μοναδική προσέγγιση πάνω στην πλατφόρμα Transalp.

Saharja – Honda Italy x DRS Custom

Το rally concept ‘Saharja’ είναι εμπνευσμένο από την έρημο, φτιαγμένο για το ταξίδι και μπολιάζει τη βάση του Transalp με μια πιο βαθιά αύρα από το θρυλικό Dakar. Διαθέτοντας έναν χειροποίητο πύργο πλοήγησης (navigation tower) δια χειρός DRS με ψηφιακό road book και οθόνη TFT, η μοτοσυκλέτα φοράει επίσης τα εμβληματικά Tricolour χρώματα του HRC πάνω σε ένα ανασχεδιασμένο μπροστινό μέρος με ενσωματωμένους προβολείς LED υψηλής απόδοσης. Οι χρυσές ζάντες και το ασορτί τιμόνι προσθέτουν μια πινελιά εξαιρετικής λεπτομέρειας. Μια ψηλή, μακριά μονοκόμματη σέλα (τύπου monoblock) συνδυάζεται με κατεργασμένα σε CNC αλουμινένια αγωνιστικά μαρσπιέ για κορυφαίο grip, ενώ οι χούφτες, τα ατσάλινα πλαϊνά κάγκελα (που φιλοξενούν dry bags 8 λίτρων) και η αλουμινένια ποδιά κινητήρα (skid plate) προσφέρουν μέγιστη προστασία. Τα επιπλέον χειροποίητα αλουμινένια πλαϊνά ρεζερβουάρ, τα «τακουνάτα» ελαστικά και η ψηλά τοποθετημένη εξάτμιση ολοκληρώνουν μοναδικά αυτή τη μεταμόρφωση.

40th Anniversary ’86 Dakar Tribute – Honda UK x CJ Ball

Αποτίοντας φόρο τιμής στη νίκη του Cyril Neveu στη σέλα του εμβληματικού NXR750 του 1986, η εκδοχή του XL750 Transalp από την CJ Ball αποπνέει αυθεντικά Dakar vibes μέσα από μια άκρως λεπτομερή βαφή με θέμα την έρημο, η οποία φέρνει το άγριο σκηνικό του αγώνα σε πρώτο πλάνο. Η εικόνα συμπληρώνεται από ένα ψηλά τοποθετημένο, κατάμαυρο σύστημα διπλής εξάτμισης και αναβαθμισμένες αναρτήσεις μεγάλων διαδρομών. Το μπροστινό φτερό έχει τοποθετηθεί ψηλότερα για να τονίσει στο έπακρο τον off-road προσανατολισμό, ενώ τα χωμάτινα ελαστικά και τα αγωνιστικά number plates ολοκληρώνουν το αυθεντικό racing look. Ενσωματωμένος στο νέο livery είναι επίσης ένας φόρος τιμής στον ιδρυτή του Dakar, Thierry Sabine, με το διάσημο απόφθεγμά του να κοσμεί τη μοτοσικλέτα: «Μια πρόκληση για αυτούς που πηγαίνουν, ένα όνειρο για αυτούς που μένουν πίσω».

Το www.hondacustoms.com θα είναι και φέτος διαθέσιμο στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Πορτογαλικά, με τον νικητή να ανακοινώνεται στο τέλος του καλοκαιριού. Ας ξεκινήσει η ψηφοφορία και ας κερδίσει η καλύτερη μοτοσικλέτα…