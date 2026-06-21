Έπειτα από μία σειρά κακών αποτελεσμάτων ο Σαρλ Λεκλέρ θέλει να ανακτήσει τη φόρμα που είχε στο ξεκίνημα της σεζόν και φυσικά να τερματίσει αγώνα.

Τον τελευταίο μήνα ο Σαρλ Λεκλέρ δεν βρίσκεται σε καλό φεγγάρι. Ο Μονεγάσκος μετρά μία 4η θέση στον Καναδά και δύο συνεχόμενες εγκαταλείψεις σε Μονακό και Βαρκελώνη. Αυτά τα αποτελέσματα του έχουν δώσει μόλις 12 βαθμούς, κάτι που τον έχει κρατήσει στην 4η θέση της βαθμολογίας οδηγών με 75 πόντους.

Στην άλλη πλευρά του γκαράζ ο Λιούις Χάμιλτον βρίσκεται στην καλύτερη περίοδο της καριέρας του στη Scuderia με δύο 2ες θέσεις σε Καναδά και Μονακό και μία νίκη στη Βαρκελώνη, την πρώτη του με τα «κόκκινα».

Ο Λεκλέρ χρειάζεται ένα άλμα

Μιλώντας για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, ο Λεκλέρ δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του, αναγνωρίζοντας το μέγεθος των χαμένων ευκαιριών αλλά και την ανάγκη για άμεση αντίδραση στην Αυστρία. Μάλιστα αναφέρθηκε σε επερχόμενες αναβαθμίσεις, με τη Ferrari να έχει έτοιμο τον αναβαθμισμένο κινητήρα για τον αγώνα στο Red Bull Ring.

«Η αίσθηση ήταν λίγο καλύτερη στη Βαρκελώνη και το τριήμερο κύλησε γενικά πιο ομαλά, αλλά με όλα όσα συνέβησαν, απλώς χρειάζεται να κάνω ένα reset, να επιστρέψω στην Αυστρία και να τα κάνω όλα σωστά. Έχω χάσει σημαντικούς βαθμούς από τη δική μου πλευρά. Έτσι, από τον επόμενο αγώνα και μέχρι το τέλος της σεζόν, οφείλω να κάνω την καλύτερη δυνατή δουλειά, ειδικά με τις αναβαθμίσεις που έρχονται από την πλευρά μας. Θα δούμε πώς θα πάει», δήλωσε ο οδηγός της Ferrari.

Ο Λεκλέρ εγκατέλειψε στα τελευταία στάδια του αγώνα της Βαρκελώνης ενώ ήταν 44 δευτερόλεπτα πίσω από τον Χάμιλτον στην πίστα.

Η στροφή προς τη φιλοσοφία του Χάμιλτον

Στους τελευταίους αγώνες το κύριο πρόβλημα του Λεκλέρ ήταν η αίσθηση του πεντάλ των φρένων. Για το λόγο αυτό στη Βαρκελώνη πέρασε στο σύστημα που χρησιμοποιεί ο Χάμιλτον, παρότι το είχε απορρίψει αρχικά στις χειμερινές δοκιμές.

Πρόκειται για μια επιλογή που στην περίπτωση του Βρετανού επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή έχει αποδώσει εξαιρετικά. Εξάλλου ήταν ένα χαρακτηριστικό που τον έκανε να ξεχωρίζει από τα πρώτα στάδια της καριέρας του και το συνέχισε τόσο στη Mercedes-AMG όσο και τώρα στη Ferrari.

Ο Λεκλέρ δεν καλείται μόνο να βρει τη φόρμα και την αυτοπεποίθηση που τον χαρακτηρίζει. Καλείται να ανταπεξέλθει σε ένα περιβάλλον όπου ο 7ακις πρωταθλητής teammate του πήρε την πρώτη νίκη της Ferrari μετά από σχεδόν 600 ημέρες και βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας, 40 βαθμούς μπροστά του.

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.