Την επιστροφή του στη δράση θα επιχειρήσει να κάνει ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing στον επερχόμενο αγώνα του MotoGP στην Τσεχία.

Ο Άλεξ Μάρκεθ θα ταξιδέψει στο Μπρνο με στόχο να επιστρέψει στη δράση στο Grand Prix Τσεχίας για το πρωτάθλημα του MotoGP. Η Gresini Racing επιβεβαίωσε ότι ο Ισπανός θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις πριν από το αγωνιστικό τριήμερο ώστε να πάρει το πράσινο φως από τους γιατρούς.

Ο νικητής του GP Ισπανίας απουσιάζει από τη δράση τον τελευταίο μήνα μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στην Καταλονία, το οποίο του προκάλεσε κάταγμα στη δεξιά κλείδα και ένα μικρό κάταγμα στον έβδομο αυχενικό σπόνδυλο (C7).

Το ατύχημα που διέκοψε την πορεία του

Ο Μάρκεθ βρισκόταν σε εξαιρετική φόρμα στο GP Καταλονίας, έχοντας ήδη κατακτήσει τη νίκη στο σαββατιάτικο Αγώνα Σπριντ. Στο Grand Prix ακολουθούσε από κοντά τον Πέδρο Ακόστα στη δεύτερη θέση, όταν ο αναβάτης της KTM αντιμετώπισε ξαφνικά τεχνικό πρόβλημα. Το περιστατικό ανάγκασε τον Μάρκεθ να βγει εκτός αγωνιστικής γραμμής, οδηγώντας σε ένα ιδιαίτερα σφοδρό ατύχημα που λίγο έλειψε να του κοστίσει σοβαρά.

Λίγες ημέρες αργότερα ο Ισπανός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμού στην κλείδα, ξεκινώντας άμεσα το πρόγραμμα αποθεραπείας του.

«Μετά τις τελευταίες ιατρικές εξετάσεις στην Ισπανία, ο Άλεξ Μάρκεθ θα ταξιδέψει στην Τσεχία αυτό το Σαββατοκύριακο με στόχο να λάβει το FIT από τους γιατρούς», ανέφερε η Gresini σε επίσημη ανακοίνωσή της.

Η τελική απόφαση την Πέμπτη

Παρά τη θετική πορεία της αποθεραπείας του, η συμμετοχή του Α. Μάρκεθ στο GP Τσεχίας δεν θεωρείται ακόμη δεδομένη.

Ο Ισπανός θα πρέπει πρώτα να περάσει τις υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις του MotoGP την Πέμπτη στο Μπρνο, προκειμένου να λάβει άδεια συμμετοχής και να βγει στην πίστα για τις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής.

Η απουσία του από τους τελευταίους αγώνες τον έχει ρίξει στην ένατη θέση της βαθμολογίας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την επιστροφή του στη μάχη των βαθμών όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

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