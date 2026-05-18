Στο νοσοκομείο με σοβαρούς τραυματισμούς πέρασαν τη νύχτα οι Άλεξ Μάρκεθ και Ζοάν Ζαρκό μετά τα τρομακτικά συμβάντα τους στον αγώνα του MotoGP στην Καταλονία.

Το Grand Prix Καταλονίας του MotoGP μετατράπηκε σε έναν από τους πιο σοκαριστικούς αγώνες της χρονιάς, με δύο πολύ σοβαρά ατυχήματα να προκαλούν έντονη ανησυχία στο paddock. Οι Άλεξ Μάρκεθ και Ζοάν Ζαρκό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Βαρκελώνης μετά από δύο διαφορετικά αλλά εξαιρετικά βίαια περιστατικά, με τις ιατρικές εξετάσεις να επιβεβαιώνουν κατάγματα και σημαντικούς τραυματισμούς.

Ο αγώνας διακόπηκε δύο φορές με κόκκινη σημαία λόγω των τρομακτικών συμβάντων, ενώ οι εικόνες από τις συγκρούσεις πάγωσαν τόσο τους αναβάτες όσο και τις ομάδες.

Τραυματισμοί και χειρουργείο για Μάρκεθ

Το πρώτο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε όταν ο Άλεξ Μάρκεθ διεκδικούσε την πρωτοπορία απέναντι στον Πέδρο Ακόστα. Η KTM του Ακόστα παρουσίασε ξαφνική απώλεια ισχύος στην πίσω ευθεία, με αποτέλεσμα ο αναβάτης της Gresini Racing να μην έχει ουσιαστικά κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Ο Ισπανός έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πίσω μέρος της μοτοσικλέτας του Ακόστα, εκτοξεύτηκε εκτός πίστας και κατέληξε βίαια στην άσφαλτο, ενώ η Ducati του διαλύθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τη σύγκρουση.

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, ο Μάρκεθ είχε τις αισθήσεις του, όμως μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για λεπτομερείς εξετάσεις. Οι ιατρικές εξετάσεις αποκάλυψαν πως ο 30χρονος υπέστη κάταγμα στη δεξιά κλείδα αλλά και μικρό κάταγμα στον έβδομο αυχενικό σπόνδυλο (C7).

Η ομάδα επιβεβαίωσε πως το κάταγμα στον αυχένα δεν απαιτεί χειρουργική επέμβαση σε αυτή τη φάση, ωστόσο ο αναβάτης υποβλήθηκε άμεσα σε επέμβαση για τη σταθεροποίηση της κλείδας με ειδική πλάκα. Η Gresini Racing ανέφερε πως η κατάσταση του Μάρκεθ παραμένει υπό έλεγχο, ενώ θα ακολουθήσουν νέες εξετάσεις μέσα στην επόμενη εβδομάδα ώστε να αξιολογηθεί πλήρως ο τραυματισμός στον αυχένα.

Λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος ο αναβάτης καθησύχασε τους φίλους του μέσω των λογαριασμών του στα social media.

«Όλα είναι υπό έλεγχο. Ώρα για το χειρουργείο απόψε, αλλά δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι σε καλύτερα χέρια. Ευχαριστώ όλους για τη στήριξη και τα μηνύματα αγάπης».

Todo controlado!!

Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos.

Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo 💙 pic.twitter.com/tY15py29Eq May 17, 2026

Το σοβαρό ατύχημα του Ζαρκό

Λίγη ώρα αργότερα, στην πρώτη επανεκκίνηση ακολούθησε ακόμη μία μεγάλη σύγκρουση, αυτή τη φορά στην πρώτη στροφή μετά την επανεκκίνηση του αγώνα. Ο Ζοάν Ζαρκό μπλέχτηκε με τη Ducati του Πέκο Μπανάια, με το πόδι του Γάλλου να κολλά μεταξύ της μοτοσικλέτας και του πίσω τροχού. Ο αναβάτης παρασύρθηκε βίαια στα χαλίκια σε μία άκρως τρομακτική στιγμή.

Το ατύχημα ήταν τόσο βίαιο που τόσο ο Μπανάια όσο και ο Λούκα Μαρίνι (σ.σ. ακούμπησε πρώτα σε αυτόν ο Ζαρκό) έτρεξαν αμέσως προς το σημείο για να βοηθήσουν τον αναβάτη της LCR Honda.

Ο Γάλλος μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο της Βαρκελώνης, όπου οι εξετάσεις αποκάλυψαν τραυματισμούς στους πρόσθιους και οπίσθιους χιαστούς συνδέσμους, βλάβη στον έσω μηνίσκο αλλά και μικρό κάταγμα στην περόνη κοντά στον αριστερό αστράγαλο.

Ο ίδιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός σε βίντεο από το νοσοκομείο.

«Μην ανησυχείτε. Περιμένουμε ακόμη όλα τα αποτελέσματα. Το πιο σοβαρό θέμα είναι το γόνατο, αλλά το μηριαίο δεν έχει σπάσει. Ήταν περισσότερο τρομακτικό παρά πραγματικά καταστροφικό».

Η LCR Honda επιβεβαίωσε πως ο Ζαρκό έμεινε υπό παρακολούθηση για ένα βράδυ στο νοσοκομείο και αναμένεται επιστρέψει στη Γαλλία για νέες ιατρικές αξιολογήσεις και αποφάσεις σχετικά με την αποθεραπεία του.