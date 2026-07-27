Δεν περίμενε το αποτέλεσμα της Ουγγαρίας ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος δήλωσε έκπληκτος με τη 2η θέση στο βάθρο πίσω από τον Λάντο Νόρις.

Έχοντας ξεκινήσει από τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης, ο Μαξ Φερστάπεν δεν περίμενε πως θα καταφέρει να ανέβει στο βάθρο στο Grand Prix Ουγγαρίας. Ο Ολλανδός με μία εντυπωσιακή εμφάνιση κατέλαβε τη 2η θέση έχοντας σταθερό αλλά γρήγορο ρυθμό και άψογη στρατηγική.

Σημείο-κλειδί του αγώνα ήταν η τολμηρή προσπέραση στον Λιούις Χάμιλτον, με τη Ferrari να βοηθά ουσιαστικά τον Ολλανδό με τις κακές επιλογές στη στρατηγική.

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Ο Φερστάπεν αναγνωρίζει τη σημασία του αποτελέσματος

Μετά τον τερματισμό στο Χανγκάρορινγκ, ο Φερστάπεν αναφέρθηκε στον αγώνα που είχε. Ο οδηγός της Red Bull Racing, πέρα από τη σημασία της καλής εκκίνησης που είχε, στάθηκε στο προσπέρασμα στον Λιούις Χάμιλτον.

«Δεν περίμενα να βρίσκομαι στο βάθρο σήμερα, αλλά δουλέψαμε πολύ σκληρά για να το πετύχουμε. Θεωρώ ότι η εκκίνηση ήταν καλή ώστε να περάσω στις Στροφές 1 και 2, και στη συνέχεια, μετά το πρώτο stop, το ότι κατάφερα να περάσω ξανά μπροστά από τον Λιούις στα φρένα της στροφής 1 ήταν κομβικό για τον αγώνα», είπε.

Μιλώντας για τη διαχείριση του αγώνα στην Ουγγαρία και το πώς επωφελήθηκε από τη στρατηγική της ομάδας του, ο Ολλανδός εμφανίστηκε ικανοποιημένος.

«Στη συνέχεια, το όλο θέμα ήταν απλώς προσπάθεια επιβίωσης πάνω στις γόμες των ελαστικών, προσπαθώντας ταυτόχρονα να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις με τη στρατηγική. Είμαι πολύ χαρούμενος που τερμάτισα δεύτερος εδώ, συνυπολογίζοντας τα πάντα».

Η κρίσιμη προσπέραση στον Χάμιλτον

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του αγώνα ήταν η τολμηρή κίνηση του Φερστάπεν στον Χάμιλτον. Για τον πολυπρωταθλητή δεν ήταν απλά μια κίνηση αλλά ένα κρίσιμο κομμάτι του αγώνα του.

«Είδα την ευκαιρία ως τη μοναδική που είχα και απλώς το τόλμησα. Είμαστε δυνατοί στα φρένα, οπότε αυτό βοήθησε. Ήταν όλα υπό πλήρη έλεγχο».

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