Η Opel αποκαλύπτει το νέο ηλεκτρικό Corsa GSE των 281 ίππων, το ταχύτερο Corsa παραγωγής στην ιστορία, που αναβιώνει τη θρυλική κληρονομιά των GSi και OPC.

Η Opel ετοιμάζεται να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των συμπαγών σπορ μοντέλων της, παρουσιάζοντας το νέο Opel Corsa GSE. Το αμιγώς ηλεκτρικό hot hatch, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, συνδυάζει τις μηδενικές εκπομπές ρύπων με τις υψηλές επιδόσεις, αποτελώντας το ισχυρότερο και ταχύτερο Corsa παραγωγής που κατασκευάστηκε ποτέ.

Με απόδοση 207 kW (281 ίππους) και 345 Nm ροπής, το νέο μοντέλο μοιράζεται την ίδια ηλεκτρική αρχιτεκτονική με το Opel Mokka GSE, προσφέροντας αναλογία 181 ίππων ανά τόνο. Τα πρώτα 100 χλμ./ώρα από στάση έρχονται σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, τοποθετώντας το Corsa GSE στην κορυφή της σύγχρονης γκάμας της γερμανικής εταιρείας όσον αφορά την επιτάχυνση.

Για τη διαχείριση της αυξημένης ισχύος, οι μηχανικοί της Opel εξόπλισαν το αμάξωμα με διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης πολλαπλών δίσκων Torsen, χαμηλωμένη σπορ ανάρτηση με υδραυλικά αμορτισέρ, ειδικά ρυθμισμένες αντιστρεπτικές δοκούς, καθώς και τετραπίστονες δαγκάνες φρένων υψηλής απόδοσης. Η σχεδιαστική ταυτότητα GSE συμπληρώνεται από ανασχεδιασμένους προφυλακτήρες, ζάντες 18 ιντσών, σπορ καθίσματα και ψηφιακές ενδείξεις επιδόσεων στο εσωτερικό.

Η κληρονομιά των GSi: Από το 1988 στην ψηφιακή εποχή

Η άφιξη του Corsa GSE δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά τη φυσική εξέλιξη μιας παράδοσης που ξεκίνησε πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Το 1988, το πρώτο Corsa A GSi έθεσε τις βάσεις για την κατηγορία των μικρών σπορ αυτοκινήτων της Opel. Με βάρος μόλις 820 κιλών, κινητήρα 1.6 λίτρων απόδοσης 100 ίππων και τελική ταχύτητα 188 χλμ./ώρα, το αρχικό μοντέλο προσέφερε επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 9,5 δευτερόλεπτα, υποστηριζόμενο από αναβαθμισμένη ανάρτηση, αεριζόμενα δισκόφρενα και σπορ καθίσματα.

Η συνέχεια δόθηκε το 1993 με το Corsa B GSi 16V των 109 ίππων, το οποίο εισήγαγε το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ABS, αμορτισέρ αερίου και ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού, ανεβάζοντας την τελική ταχύτητα στα 195 χλμ./ώρα.

Με την αυγή της νέας χιλιετίας, το 2001, το Corsa C GSi ανέβασε περαιτέρω τον πήχη. Εξοπλισμένο με κινητήρα 1.8 λίτρων, απέδιδε 125 ίππους και 165 Nm ροπής, ολοκληρώνοντας τα 0-100 χλμ./ώρα σε 9,0 δευτερόλεπτα και ξεπερνώντας για πρώτη φορά το φράγμα των 200 χλμ./ώρα (202 χλμ./ώρα), συνδυάζοντας τις επιδόσεις με βελτιωμένη διαχείριση καυσίμου.

Η χρυσή εποχή των εκδόσεων OPC

Το 2007 σηματοδότησε την είσοδο του brand OPC (Opel Performance Center) στην κατηγορία. Το Corsa D OPC παρουσιάστηκε με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 192 ίππων και 266 Nm ροπής, ενώ το 2010 η ειδική έκδοση Nürburgring Edition ανέβασε την ισχύ στους 210 ίππους. Με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 6,8 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα 230 χλμ./ώρα, ανάρτηση Bilstein και φρένα Brembo, το Nürburgring Edition αποτελούσε ένα από τα πιο ακραία μοντέλα της κατηγορίας του.

Παράλληλα, η τέταρτη γενιά του Corsa GSi διατήρησε την παρουσία της με 150 ίππους, προσφέροντας μια πιο ισορροπημένη πρόταση καθημερινής χρήσης.

Η εποχή των θερμικών εκδόσεων υψηλών επιδόσεων ολοκληρώθηκε με το Corsa E OPC του 2015. Το μοντέλο απέδιδε 207 ίππους, διέθετε αμορτισέρ τεχνολογίας Frequency Selective Damping (FSD), καθίσματα Recaro και διπλή απόληξη εξάτμισης, διατηρώντας την τελική ταχύτητα των 230 χλμ./ώρα.

Με το νέο Corsa GSE, η Opel μεταφέρει αυτή την πολυετή τεχνογνωσία στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, διατηρώντας τον οδηγικό χαρακτήρα που χαρακτήρισε τις ιστορικές εκδόσεις GSi και OPC.