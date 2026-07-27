Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση την εκπομπή του Gazzetta για τη Formula 1, μία προσφορά της Allwyn, με την εκτενή ανάλυση του GP Ουγγαρίας.

H «καρδιά» της Formula 1 στην Ελλάδα χτύπησε σήμερα στις 16:30 στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn». Η εκπομπή του Gazzetta για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη επέστρεψε με την ανάλυση του Grand Prix Ουγγαρίας, τον αγώνα που κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Παρακολουθώντας την «Pole Position by Allwyn» στις 16:30 μπαίνετε στην παρέα της ανάλυσης του Grand Prix Ουγγαρίας με ένα κλικ στο παρακάτω βίντεο.