Σε επίσημες δηλώσεις του ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας μηχανοκίνητου αθλητισμού ξεκαθάρισε το πώς θα είναι οι κινητήρες επόμενης γενιάς της Formula 1.

Η επιστροφή των V8 κινητήρων στη Formula 1 φαίνεται πως είναι πλέον δεδομένο, με τον πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, να επιβεβαιώνει πως η σχετική απόφαση έχει ήδη ληφθεί.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στις 24 Ώρες Λε Μαν, ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας μηχανοκίνητου μίλησε με σιγουριά και όχι για το μέλλον της Formula 1. Επίσης αποκάλυψε ότι η FIA εργάζεται ήδη πάνω στο πλαίσιο των νέων κανονισμών που θα διαδεχθούν τη σημερινή γενιά υβριδικών κινητήρων.

Τελειωμένη υπόθεση

Οι φήμες για επιστροφή των V8 κινητήρων κυκλοφορούν εδώ και αρκετούς μήνες, όμως αυτή είναι η πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση που έχει γίνει μέχρι σήμερα από την FIA. Ο Σουλαγέμ δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Οι V8 κινητήρες έχουν οριστικοποιηθεί. Η απόφαση έχει ληφθεί».

Παράλληλα, στάθηκε στο υψηλό κόστος εξέλιξης των σημερινών υβριδικών μονάδων ισχύος: «Ένας V8 είναι βιώσιμος. Όταν μιλάμε για έρευνα και εξέλιξη, μιλάμε για περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ. Η Red Bull έχει επενδύσει πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια στον σημερινό κινητήρα. Είναι παράλογο».

Πώς θα είναι οι νέοι κινητήρες της F1

Το αρχικό πλάνο της FIA προβλέπει την εισαγωγή των νέων μονάδων ισχύος το 2031, ωστόσο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας αποκάλυψε ότι καταβάλλονται προσπάθειες ώστε η αλλαγή να πραγματοποιηθεί έναν χρόνο νωρίτερα.

«Η FIA θεωρεί ότι ο νέος κινητήρας θα είναι έτοιμος για το 2031, αλλά πιέζουμε για το 2030. Θα υπάρχει υβριδικό σύστημα, αλλά ελαφρύ και απλό».

Η προσέγγιση αυτή είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής με στόχο τη μείωση της πολυπλοκότητας και του κόστους στη Formula 1.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έδωσε ο πρόεδρος της FIA, οι νέες μονάδες ισχύος θα βασίζονται σε ατμοσφαιρικούς V8 κινητήρες χωρίς turbo, με περιορισμένη υβριδική υποβοήθηση και χρήση βιώσιμων καυσίμων.

«Με έναν V8, υβριδικό σύστημα 10% και βιώσιμο καύσιμο, μπορούμε να έχουμε περίπου 760 ίππους στη βασική του μορφή και σχεδόν 880 ίππους με τη βοήθεια του υβριδικού συστήματος. Οι κινητήρες θα είναι δίχως turbo. Το turbo προσθέτει βάρος και κόστος».

Η FIA θεωρεί ότι η συγκεκριμένη λύση θα μειώσει δραστικά τα έξοδα για τις ομάδες και τους κατασκευαστές.

«Η αποστολή είναι απλή: λιγότερη πολυπλοκότητα, έλεγχος του κόστους και καλύτερος ήχος για τους φιλάθλους. Συμβουλευτήκαμε και τους έξι κατασκευαστές κινητήρων, οι οποίοι προτιμούν την ελαφρότητα και την απλότητα, με το κόστος ενός κινητήρα να πέφτει από περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ στις 700.000 ευρώ», πρόσθεσε ο Σουλαγέμ.

Ελαφρύτερα μονοθέσια και απλούστερη τεχνολογία

Ο Σουλαγέμ αποκάλυψε επίσης ότι η FIA επιθυμεί σημαντική μείωση του βάρους των μονοθεσίων. Ο ίδιος μάλιστα άφησε αιχμές για τη συνεχή αύξηση του βάρους τα τελευταία χρόνια.

«Η πολυπλοκότητα είναι αυτό που προσπαθώ να καταπολεμήσω. Στόχος μου είναι τα νέα μονοθέσια να ζυγίζουν από 630 έως 650 κιλά. Κοιτάξτε τα μονοθέσια που βρίσκονται στα μουσεία και μετά κοιτάξτε αυτά που έχουμε σήμερα. Έχουμε προσθέσει 50 κιλά στο όνομα της ασφάλειας. Ένα βαρύ μονοθέσιο δεν είναι καλό για τον οδηγό και δεν είναι απαραίτητα πιο ασφαλές».

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.