Το αφεντικό της Tech3 στο MotoGP και πρώην επικεφαλής της Haas στην F1 συγκρίνει τους δύο μεγάλους παγκόσμιους πρωταθλητές.

Ο Γκούντερ Στάινερ αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιαίτερες προσωπικότητες στον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μετά από μια δεκαετία ως επικεφαλής της Haas στη Formula 1, ο Ιταλός άλλαξε περιβάλλον περνώντας στους δύο τροχούς, όπου πλέον εκτελεί χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου και ιδιοκτήτη της ομάδας Red Bull KTM Tech3 στο MotoGP.

Έχοντας βαθιά γνώση και από τους δύο κόσμους, ο Στάινερ κλήθηκε σε συνέντευξή του στο Motosprint να απαντήσει ποιον οδηγό της Formula 1 του θυμίζει ο Μαρκ Μάρκεθ. Η απάντησή του συνέδεσε δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία των motorsport: τον Ισπανό σταρ του MotoGP με τον Λιούις Χάμιλτον.

Δύο θρύλοι με επτά παγκόσμιους τίτλους

Η σύγκριση των δύο αθλητών ξεκινά από τους αριθμούς, καθώς τόσο ο Μάρκεθ όσο και ο Χάμιλτον έχουν κατακτήσει από επτά παγκόσμιους τίτλους στην κορυφαία κατηγορία του αθλήματός τους. Ο 33χρονος Ισπανός ολοκλήρωσε πέρυσι μια εντυπωσιακή επιστροφή στην κορυφή, φτάνοντας το ρεκόρ του Βαλεντίνο Ρόσι μετά από μια πολυετή περιπέτεια με σοβαρούς τραυματισμούς και τέσσερις επεμβάσεις στο χέρι.

Από την άλλη πλευρά, ο 41χρονος Χάμιλτον, ο οποίος μοιράζεται το ρεκόρ των επτά τίτλων στην F1 με τον Μίκαελ Σουμάχερ, διανύει μια ισχυρή σεζόν με τη Ferrari. Μετά τη νίκη του στη Βαρκελώνη, ο Βρετανός βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, παραμένοντας ο βασικός διεκδικητής απέναντι στην κυρίαρχη Mercedes.

Η ταχύτητα στην πίστα και η διαχείριση της εικόνας

Εξηγώντας το σκεπτικό του, ο Γκούντερ Στάινερ δεν στάθηκε μόνο στις οδηγικές ικανότητες των δύο πρωταθλητών, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τη δημοσιότητα και το στάτους τους.

«Μου φαίνεται κάπως παρόμοιος με τον Χάμιλτον, με την έννοια ότι είναι πολύ ικανός να πηγαίνει εξαιρετικά γρήγορα όταν χρειάζεται, αλλά και να διαχειρίζεται την εικόνα του. Δεν τη διαχειρίζεται ακριβώς όπως ο Λιούις, γιατί ο Λιούις είναι μοναδικός, αλλά είναι πολύ καλός σε αυτό και προφανώς έχει κερδίσει πάρα πολλά» , ανέφερε ο Στάινερ.

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