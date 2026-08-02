Τα συνεχή παράπονα του Μαξ Φερστάπεν στον ασύρματο κατά το GP Ουγγαρίας οδήγησαν τον Ντέιβιντ Κροφτ στην υπόθεση ότι προετοιμάζεται αποχώρηση-σεισμός.

Το Grand Prix Ουγγαρίας ολοκληρώθηκε με τον Μαξ Φερστάπεν να τερματίζει στη δεύτερη θέση, όμως η προσοχή όλων στράφηκε στα έντονα και συνεχόμενα παράπονα του τετράκις παγκόσμιου πρωταθλητή μέσω της ενδοεπικοινωνίας. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull παρουσιάστηκε έξαλλος με την απόδοση της RB22, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι το μονοθέσιο ήταν «αεροδυναμικά εντελώς διαλυμένο» και χαρακτηρίζοντας το αγωνιστικό τριήμερο «αστείο».

Σε μια σεζόν όπου η Mercedes έχει κυριαρχήσει κατακτώντας τους εννέα από τους πρώτους 11 αγώνες του 2026, η Red Bull δυσκολεύεται να βρει το ιδανικό παράθυρο ρυθμίσεων. Παρά το γεγονός ότι ο Φερστάπεν δήλωσε «σοκαρισμένος» που κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση στην Ουγγαρία, η συμπεριφορά του στον ασύρματο προκάλεσε την αντίδραση του επικεφαλής σχολιαστή του Sky Sports F1, Ντέιβιντ Κροφτ.

«Υπάρχουν άλλα κίνητρα πίσω από τα παράπονα;»

Ο Ντέιβιντ Κροφτ, μιλώντας στην εκπομπή «Sky Sports F1 Show», διερωτήθηκε αν τα παράπονα του Φερστάπεν κρύβουν κάτι πολύ βαθύτερο από μια απλή αγωνιστική απογοήτευση. Όπως εξήγησε, η RB22 είναι ένα αξιόλογο αυτοκίνητο όταν βρίσκεται σε τέλεια κατάσταση, αλλά ισορροπεί σε ένα λεπτό σχοινί: αν υπάρξει η παραμικρή ζημιά ή απόκλιση, γίνεται εξαιρετικά δύσκολο στην οδήγηση.

«Το γεγονός ότι ο Μαξ παραπονιόταν τόσο πολύ και συνεχόμενα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, με κάνει να πιστεύω ότι υπάρχουν άλλα κίνητρα από πίσω. Μήπως ο Φερστάπεν και οι εκπρόσωποί του προσπαθούν να μεθοδεύσουν μια έξοδο από τη Red Bull και ίσως μια μεταγραφή στη McLaren; Θα μπορούσε να συμβεί αυτό; Το συζητάμε, αλλά δεν ξέρουμε την απάντηση. Μήπως απλά θέλει να καταστήσει σαφές ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται;» , ανέφερε ο Κροφτ.

Ο Ντέιβιντ Κροφτ

Υπάρχει ρήτρα αποχώρησης

Το σενάριο μιας πιθανής μετακίνησης στη McLaren αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς τις συμβατικές δεσμεύσεις του Ολλανδού. Αν και ο Φερστάπεν έχει συμβόλαιο με τη Red Bull έως το τέλος του 2028, διαθέτει ρήτρα αποχώρησης που του επιτρέπει να φύγει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν αν το επιθυμεί.

Από την πλευρά της, η Red Bull φέρεται να έχει καταθέσει μια νέα, εξαιρετικά δελεαστική οικονομικά πρόταση επέκτασης του συμβολαίου του έως το 2029, θέλοντας να εξασφαλίσει την παραμονή του. Ωστόσο, οι δημόσιες εκρήξεις του Φερστάπεν και η αμφισβήτηση του μονοθεσίου φούντωσαν ξανά τις φήμες για το μέλλον του στην ομάδα του Μίλτον Κινς.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.